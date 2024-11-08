08 Kasım 2024 Cuma

Galatasaray Süper Lig lideri ama Tottenham futbolun NBA’i Premier Lig’in 7.’si ve UEFA’da kayıpsız zirve ortağı. Ateşli seyirci ise 12. adam. Zaten daha ilk adımda Yunus’un müthiş golünün de fitilini tribünler yaktı. Ancak 5 önemli eksiği olsa da Tottenham, Tottenham’dı ve skoru eşitledi. Ama bu kez de Galatasaray’ın Osimhen kozu sahne aldı ve İngiliz kalesi peşi sıra yıkıldı: 3-1. Elbette tutkulu pres de unutulmamalı. İşin ilginç tarafı Sarı-Kırmızılılar attığından da fazlasını kaçırdı. Ancak atılamayan gol Tottenham’ı diriltti, Solanke umutlandırdı: 3-2. Sakatlıklar, Osimhen-Icardi’nin devre dışı kalışı; korku dolu dakikalar ve farklı kazanacağın maçın 3-2 bitmesi... Macera filmi mi izledik yoksa maç mı?

