Seçime doğru İstanbul

22 Kasım 2023 Çarşamba

İstanbul son yılların en şiddetli fırtınasını yaşadı. Bundan 5-10 yıl önceki benzeri hava olaylarında kentte hayat felce uğrar, can kayıpları yaşanırdı. Bu kez dev kent hazırlıklıydı. Sadece Rumeli Feneri’ndeki mendirek yıkılınca Garipçe köyündeki deniz kenarı işletmeler zarar gördü, 3, bilemediniz 5 evi su bastı.

Öncelikle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında da altını çizdiği gibi İmamoğlu yönetimi altyapıya, yani gözle görülmeyen alanlara 40 milyar TL gibi büyük bir yatırım yaptı son 4.5 yılda. Pandemi döneminde kentin atık su hatlarında ciddi iyileştirmelere gidildi, sorunlu bölgelerdeki eğim sorunu çözüldü. Bunlara ek olarak, havanın bozacağı duyumuyla İSKİ başta olmak üzere tüm bakım onarım, park bahçe ve altyapı birimleri teyakkuza geçti, su birikmeye başlayan bölgelere motopomplar gönderildi, yağan yağmur bu kez denize değil, can suyu olarak kuruyan barajlara aktı. Can Akın Çağlar, Arif Gürkan Alpay, Buğra Gökce, Şafak Başa, Remzi Albayrak gibi İBB’nin üst yönetim kadrosunun AKOM’da sabahladığını da belirtmekte fayda var.

Bu sınav, yaklaşmakta olan seçimler öncesi başkan Ekrem İmamoğlu için de CHP için de artı puan. Demek ki 150 gün, 150 açılış projesinin altı boş değilmiş. Eğer, trafik, toplu taşıma konularında da iyileştirmelere gidilir, yurt ve ucuz ekmek adımları halka doğru anlatılırsa İmamoğlu başkan koltuğunda girdiği yarıştan seçilmiş başkan olarak çıkar. Elbette ilçeler de önemli. Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Bakırköy, Avcılar, Kartal, Beylikdüzü, Maltepe, Adalar’da sorun yaşanacağa benzemiyor. Keza CHP’li seçmen dışında özel oyu olan Hasan Akgün Büyükçekmece’de, Battal İlgezdi Ataşehir’de, Şükrü Genç Sarıyer’de, Kemal Deniz Bozkurt da Esenyurt’ta avantajlı. Çünkü tıpkı Antalya Muratpaşa’da Ümit Uysal, Ankara Çankaya’da Alper Taşdelen ve İzmir Buca’da Erhan Kılıç gibi sosyal projelerle halka dokunup sağ, muhafazakâr ve daha önemlisi Kürt seçmenin teveccühünü alıyorlar. Örneğin Buca’nın üzüm, Muratpaşa’nın turunç kart ve Ataşehir’in de Ataevi projeleri her seçimde oyların yönünü belirliyor. Doğru adayla Tuzla, Eyüp, Üsküdar, Sancaktepe, Çatalca ve Silivri de kazanılır. Keza Beykoz, Çekmeköy, Bahçelievler için benzeri şeyler söylenebilir. Eminiz ki CHP’nin yeni başkanı Özgür Özel ve ekibi bu tür hassasiyetleri göz önünde bulunduracaktır.

HAYDARPAŞA GARI’NA OPERA!

İlber Ortaylı, CRR’deki 10 Kasım konseri öncesi Atatürk’ün müzikalite anlayışı üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Ulu önderin ülke savaştayken orkestra ve çoksesli müzik üzerine yaptığı çalışmaları anlatırken, “Savaşı kazanacağını biliyordu, önemli olan uygar bir toplumun tohumlarını atmaktı” ifadesini kullandı. 29 Ekim haftasında da tarihçi rehber Saffet Emre Tonguç, bir grup konuğa Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gezdirirken benzer bir vurguda bulunmuştu: “Atatürk Cumhuriyetin ilanı öncesi, 1921’de Anadolu’da yaşayan medeniyetlerden kalan kültürel mirasa ve özellikle Türk izlerine sahip çıkmak için bu müzenin kurulmasını istedi. Çünkü geleceğin tarihsel dokuda saklı olduğunu biliyordu...” Atatürk, Türk dili konusunda da aynı hassasiyete sahipti ve güncel zaman dilcilerden on yıllar önce, “Türk dili abidelerle sınırlandırılamaz, binlerce yıllık bir geçmişe sahip en büyük dil ailesi” ifadesini kullanmış ve TDK’yi kurmuştu.

Yine Ortaylı’ya dönersek ünlü tarihçi konuşmasında İstanbul’un görkemli bir opera binasının bulunmadığına dikkat çekti. İsim vermeden AKM’nin, CRR’nin, Süreyya Operası’nın yetersizliğine vurgu yaparken ne olacağı meçhul Haydarpaşa Garı’na sözü getirdi: “Tarihi dokusu, büyüklüğü ve görkemiyle Haydarpaşa Garı, garip bir şeylere çevrileceğine hem İstanbul’un hem Türkiye’nin en büyük ‘opera binası’ olabilir, gayet de güzel olur...” İlber Hoca’dan önermesi, Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy’dan ilk adımı atması... Elbette oradaki rant projelerine yenilmezse!