Arif Kızılyalın
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Şu hakem meselesi!

06 Şubat 2025 Perşembe

Son haftalardaki hakem hataları gösterdi ki, yabancı VAR hakemi de çözüm değil, Türk futbolundaki MHK merkezli kaotik ortamı dağıtmak için.

Yine Fenerbahçe isyan ediyor, yine Galatasaray isyan ediyor, yine Beşiktaş hakkımız yendi diyor. 3. rakipler adına bildiri yayımlıyorlar sürekli.

Saymıyorum geriye kalan kulüpleri, onlar zaten külliyen isyandalar.

Eskilerin bir lafı vardır; at sahibine göre kişner diye.

TDK'deki karşılığı; insanlar başlarında bulunan kişinin etkisi altında kalarak onun tutumuna göre davranırlar.

Yani bu MHK'nin başında Dr. Ferhat Gündoğdu ve bu TFF'nin başında da İbrahim Hacıosmanoğlu olduğu sürece kimse, normal düdükler, bayraklar, VAR kararları beklemesin.

Mutlaka bir anormallik olacaktır.

Bakın şimdiden uyarıyorum;  Türkiye'de hakem sorunu yoktur, hakem yönetim sorunu vardır.

Ne yazık ki Mehmet Büyükekşi döneminde de benzeri krizler yaşanıyordu, şimdilerde nirvana yaptı hakem skandalları.

Eski MHK'ler, TFF'ler olsa sırf geçen hafta en az 2 maç kural hatasından taca çıkar, tekrarlanırdı.

Yabancı VAR hakemi demişken, "kurtarıcı" olarak getirdikleri VAR hakemi, ülkesi Belçika'da hem de kısa süre önce kural hatasına yol açmış. Ama araştıran, soruşturan yok ki, hatta 2-3 kişi dışında ben TFF yönetiminde doğru dürüst yabancı dil bilen, UEFA, FIFA ve benzeri paydaşlarla ilişki kuran yönetici sayısının da çok düşük olduğunu söyleyebilirim.

Neyse!

Biz bu kafa ile devam ettiğimiz sürece bırakın Belçikalıyı, Rumeni, Fransızı, bir dönemin kralı İtalyan Pierluigi Collina'yı getirsek hikâye.

O yüzden memleketin parasını yabancı VAR'lara harcamayın, MHK'nin başına sözü geçen bir yönetici getirin, hakemler de düzelsin!

Not: Gerçekten iyi işlere imza atan Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'ı göreve davet ediyorum. Evet, TFF özerk, ancak adında Türkiye olan hiçbir kurum kafasına göre davranamaz; Sayın Bakan, lütfen denetim yetkisini kullanıp kulak çeksin, yoksa bu sezonun sonu zor gelecek.


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