08 Aralık 2024 Pazar

Derbiler sonucu kestirilemeyen maçlardır sözü gerçek oldu. Fırtınalı günler yaşayan Beşiktaş, favori Fenerbahçe’yi yenip oksijen çadırından çıktı. ‘Ben de varım’ demek isteyen ev sahibi, maça tempolu başladı. Elbette 30 bini aşkın taraftarı da itici güçtü. Çok koştular, Fenerbahçe ise ayağına mahir isimlerle etkili olan taraftı. Dzeko final vuruşlarını yapsa, Emirhan çizgiden çıkardığı top dahil savunmaya duvar örmese maç kopardı ilk 30 dakikada. Direğe giden şut da unutulmamalı. Elbette fizik gücüyle direnen Beşiktaş da pozisyon buldu ama ilk bölümün hakimi konuk ekipti. 2. yarıya da aynı iştahla girip yine Dzeko’yla şans buldular. Risk de aldılar ve çoklu hücumlar da sonuç getirmeyince Beşiktaş, sahanın tartışmasız en iyisi Gedson’la toparlandı, Chamberlain’in asisti, Immobile’nin ince dokunuşuyla da skoru yakaladı. Sonrası Beşiktaş’ın direnci, Fenerbahçe’nin tüm tuşlara basışını izledik. Ancak, Beşiktaş’ın bu büyük avantajı bırakmaya niyeti yoktu. Lige hem yeniden tutundu hem de zirveye ayar çekti. Hakem Mehmet Türkmen keşke Gedson’u atacak cesareti maç içinde eşit ölçüde gösterseydi.