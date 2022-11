‘Erdoğan’ın askerlerini’ kim engelliyor

11 Kasım 2022 Cuma

“Recep Tayyip Erdoğan’ın askerleriyiz” diyecek kadar bağlılar...

“Erdoğan olmasaydı bizler de olmazdık” diyecek kadar vefalılar...

Şubelerinin açılışını Binali Yıldırım’ın yapacağı kadar iktidarla ilişkililer...

Gelin görün ki Osmanlı Ocakları ile AKP arasına sanki kara kedi girmiş gibi.

Zira, bundan 9 ay önce “Ocak Partisi” adıyla siyasete girmelerine rağmen bir türlü resmileşemiyorlar. Çünkü öğreniyorum ki Ocak Partisi’nin hukuken varlık gösterebilmesi için gerekli “alındı belgesini” İçişleri Bakanlığı nedense vermiyor.

Hal böyle olunca, Osmanlı Ocakları’ndaki söylentinin de tepkinin de dozu gün geçtikçe yükseliyor.

İşin aslını öğrenmek için Ocak Partisi Genel Başkan Vekili İbrahim Gökhan Güngör’ü arıyorum. Şöyle diyor:

“Alındı belgemizin verilmediği doğrudur. Halbuki üye kayıtlarımızın yapılabilmesi için o belgenin alınması gerek. Bizden sonra kurulan bazı partiler o belgeyi aldı. Ama ne yazık ki Ocak Partisi’nin belgesi verilmedi. MHP’nin İçişleri Bakanlığı’na böyle bir talimat verdiği yönünde bilgi gelse de biz buna inanmıyoruz.”

Araya giriyorum... “Neden böyle bir şey yapsın ki MHP” diye soruyorum.

“Güya barajı aşamıyorlarmış da MHP’nin oylarının bize geçeceğini düşünüyorlarmış. AK Parti’nin, MHP’nin ve İYİ Parti’nin oylarını bölebilirmişiz. Ama biz buna inanmıyoruz. MHP sonuçta Cumhur İttifakı’nın bir neferi... Biz de Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz.”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA EYLEM Mİ YAPILACAK?

AKP’yi bu kadar destekleyen bir oluşumun yaşadıkları ilginç geliyor. “Peki, bu durumu İçişleri Bakanlığı’na sorduğunuzda ne yanıt alıyorsunuz” diyorum, duyduklarım daha da şaşırtıyor: “Yanıt alınamıyor. Yanıt veremezler çünkü anayasal suç işliyor kardeşlerimiz... Bazı siyasi partilere alındı belgesinin verilmesi 3 yıl sürmüş. Bazılarına ise 15 gün içinde verilmiş. Yani biz bu sorunun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz. Ama kripto FETÖ olabilir, kripto her şey olabilir, Ocak Partisi’ni engellemek isteyenler de olabilir. Onların bir parmağı olabilir bu işte...”

“Ne yani, İçişleri Bakanlığı’nda kripto FETÖ’cü var mıdır ki” diye sorunca da şu yanıtı alıyorum: “Ben asla öyle bir şey düşünmüyorum. Hayret ettiğimiz nokta da bu.”

Duydum ki alındı belgesinin aylardır verilmemesi Osmanlı Ocakları’nda ve Ocak Partisi’nde ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda. Öyle ki İçişleri Bakanlığı önünde bir eylem yapılması dahi tartışılıyor. Bu olası protestoyu sorduğumda ise partinin iki numaralı ismi Güngör şöyle diyor:

“Ocak Partisi’ni kuran üyeler ve neferlerin çoğu Osmanlı Ocakları’ndan oluşuyor. Osmanlı Ocakları’nın Genel Başkanı Kadir Canpolat’ın böyle bir planı söz konusu değil. Ama Ocak Partili kurucu üyelerimizin böyle bir eylem isteği söz konusudur, doğru.”

Sahi, her şey ne kadar da pamuk ipliğine bağlı... Tahammül varilinin içi o kadar dolmuş ki iktidar tüm gücüyle sarılsa da her yer her an ıslanacak gibi.