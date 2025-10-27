Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aranan casus sonunda bulundu!
Barış Terkoğlu
Son Köşe Yazıları

Aranan casus sonunda bulundu!

27.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

O kadar çok söz söyleriz ki bazen gerçek kalabalıkta kaybolur.

Dün bu yazı yazılırken, herkes, gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu’na casusluk operasyonu yapılmasına basamak olan Hüseyin Gün’ü soruyordu. Cevabı, 3 aydır tutuklu olduğu dosyada var.

1974 yılında Almanya’da doğmuş. İlkokulu ve ortaokulu Mersin’de okumuş. Ailesi orta 3’te İngiltere’ye eğitime göndermiş. Liseyi bitirdikten sonra Londra’da genetik mühendisliğine girmiş. 1996’da okulu bitirmesinin ardından Cenevre’de petrol şirketinde işe başlamış. Bir yıl sonra Merrill Lynch Bankası’nda yoluna devam etmiş. 2004 yılına kadar çeşitli şirketlerde çalıştıktan sonra, 2004 yılında bir konferansta tanıştığı Seher Alaçam ile ortak Avicenna Kapital isimli yatırım firmasını kurmuş.

Alaçam ile nasıl bir ilişkisi var derseniz…

İş ortaklığından fazlası, Gün ona "manevi annem" diyor. Alaçam’ın parasına, hatta hayatına Gün yön veriyordu. Hüseyin Gün’den yaşça oldukça büyük olan Alaçam’ın, Ümit isminde bir de oğlu var. Gün’ün anlattığına göre Seher Alaçam, "haylaz bir hayat süren" oğlundan çok Hüseyin Gün’e güveniyordu. Şirket 2012’ye kadar ayakta kaldı. Buradan sonra kendi ifadesiyle teknoloji yatırımlarına yöneldi: "Bu yatırımlarımın bazılarında Seher Alaçam ve Latif Aral Aliş isimli şahıs vardı. Kendisi aile dostum olur. Bu kişiyle de Sargun Savunma Sanayi isimli bir şirket kurmuştum."

Merdan Yanardağ’ı günlerdir manşet yapanlar farkında mı bilmem…

Gün’ün "aile dostum", "birlikte şirket kurduk" dediği Aliş, savunma sanayinde herkesin bildiği Sarsılmaz Savunma’nın sahibi. ATAK, HÜRKUŞ, HÜRJET, KAAN gibi projelerde devletle birlikte çalışıyor.

GERÇEK OĞLU İHBAR ETTİ

Gün, çoğunlukla İngiltere’de yaşıyordu, Türkiye’ye geldiğinde ise Seher Alaçam’ın evinde kalıyordu. Alaçam, 2022 yılında evinin havuzunda ölü bulundu. Alaçam’ın ölümünün ardından bir süre daha o evde yaşadı. Sonra adresini değiştirdi. 2024’te Şişli’de aldığı eve taşındı.

Her şey 2 Mart 2025 günü 112’ye Seher Alaçam’ın öz oğlunun yaptığı ihbarla başladı. İhbar kayıtlara şöyle girmiş:

"Hüseyin Gün Türk ve İngiliz vatandaşı. İsrail ve Amerika için çalışıyor. Yabancı istihbaratla çalışıyor. Yeni çıkan asker şahısların projelerini çalar. 2005’ten beri tanıyorum. Annemin evinde yazılı dosyalar bırakmış, orada gördüm, ekiplere teslim edebilirim. Kriptolu telefon kullanıyor. Başka ülkelerin darbeleriyle bağlantılı olduğunu söyler."

Oğul Ümit Alaçam, 6 Mart’ta tanık koltuğuna oturup, Hüseyin Gün’ü anlatmaya başladı. Gün’ün annesiyle ortak olduğunu, bu sayede tanıdığını, şirket evraklarını incelediğinde Hüseyin Gün’ün annesinden para kaçırdığını fark ettiğini söyledi.

Asıl mesele…

Ümit Alaçam’ın anlattığına göre:

Hüseyin Gün, Türkiye’de savunma sanayi içinde işler yapıyordu. Bu sırada da ajanlık faaliyeti yürütüyordu. Devlet yetkililerine satmaya çalıştığı telefon kriptolama programı aslında İngiliz istihbaratının telefon dinleme oyunuydu. Lübnan’da Hizbullah’ın çağrı cihazlarını ve telefonları patlatmaktan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan’a kadar farklı ülkelerde karışıklık çıkarmaya kadar bir dizi istihbarat faaliyetinin içindeydi. Türkiye’de de yabancı devletlerin elçileriyle, dikkat çekmemek için sevgilisinin kafesinde görüşüyordu. Polise, Gün’ün sevgilisinin adını da verdi.

Alaçam, bunların bir kısmını Hüseyin Gün’ün kendisinden duyduğunu söylüyor, bir kısmını ise Gün’ün annesinin evinde bıraktığı bilgisayarlar, ajandalar, dosyalar, telefonlar hatta günlükten öğrendiğini söylüyordu. Bunları da polise teslim etti.

YANARDAĞ’IN ADINI ŞOFÖR VERDİ

3 ay önce Hüseyin Gün gözaltına alındı. Polisin karşısına oturdu. Manevi annesinin öz oğlu Ümit Alaçam’ın uyuşturucudan kumara kötü alışkanlıkları olduğunu, manevi annesinin Hüseyin Gün’ü gerçek oğlundan çok sevmesi sebebiyle ona kıskançlıkla husumet beslediğini, bunları o yüzden yaptığını söyledi.

Ardından Gün’ün şoförünün ifadesi alındı. Şoför B.Y., Gün’ün sürekli iktidar aleyhinde konuşan biri olduğunu, yanındayken kendisi anlamasın diye İngilizce konuştuğunu, haber bültenini dinlerken "ben dün bu konularla alakalı görüşmüştüm bugün bunlar oldu" dediğini, "üst düzey devlet yöneticilerinin İngiltere’nin maaşlı elemanı olduğunu biliyorum, bende belgeleri mevcut" ifadelerini kullandığını, polis çevirmelerinde tedirgin olduğunu, birçok yabancı şahısla görüştüğünü anlatmış. Merdan Yanardağ’ın adı ilk kez şoförün ifadesiyle dosyaya girmiş. Şoför, 2023 seçimleri öncesinde, bankadan kendisinin iki kez, biri 10 bin biri 5 bin olmak üzere para çektiğini ve Merdan Yanardağ’a götürdüğünü söylemiş.

Dahası…

Şoför, Yanardağ dışında bir isim daha vermiş: "Seçim zamanlarında bana ‘Ümit Özdağ’ı destekleyelim, maddi yardım sağlayalım, bu hükümetin gitmesi lazım’ demişti. Fakat bir süre sonra ‘Ümit Özdağ’ın bir halt edebileceği yok, paramız boşa gitmesin’ şeklinde konuşmuştu."

Hüseyin Gün, ilk ifadesinde bu iddiaları da reddetti. Yabancılar ile iş için görüştüğünü söyledi. Merdan Yanardağ ile tanışıklığını ise şöyle açıkladı: "(Manevi annem) Seher Alaçam’ın tavsiyesi üzerine 2019 yılından beri tanırım. Kendisi ile görüşmelerim yüz yüze 2-3 defa olmuştur. Tek tük olmak üzere telefon irtibatım vardır."

Kendisini "Türk milliyetçisi" olarak anlatan Gün, para iddiasını reddetti.

İFADEDE YOK YOK!

İşte bunların ardından Hüseyin Gün’e oğul Ümit Alaçam’ın getirdiği dijitaller sorulmuş. Çoğu sosyal medyadan alınmış IŞİD’den Redhack’e paylaşımlar, aralarında Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı ve Sarsılmaz Silah Sanayi Müdürü’nün de olduğu birçoğu yabancı ismin pasaport görseli, FETÖ hakkında toplanmış bilgi ve belgeler, çeşitli silah görselleri sorulmuş. "Gezi olaylarının başlamasında herhangi bir dahliniz var mıdır" sorusundan "FETÖ ile irtibatınız var mıdır"a kadar daha çok soru var. Gün, çoğunluğuna, "flash bellek bana gösterilmediği için bana ait olup olmadığını bilmiyorum" yanıtını vermiş. Günlüğündeki yazan FETÖ yöneticisi Mustafa Özcan ile görüşmesini ise, Özcan’ın "birlikte iş yapma ve Afrika’daki okullara yardım" istediği, kendisinin reddettiği biçiminde açıklamış.

Hüseyin Gün’ün ajandasına aldığı Afganistan, Libya ve Suriye gibi ülkelerle ilgili çeşitli notlar var. 15 Temmuz 2013’te şu yazıyor: "Michelle, Suriye’deki hassasiyeti anladığını söyledi; Halep’in kurtuluşu ve Türkiye sınırında kurulacak yapı ile ilgili olarak sahadaki duruma göre bir öneri sunulabileceğini, ancak mevcutta bir çözüm olmadığını ifade etti."

Bu ve benzer notlar için Hüseyin Gün, çoğunlukla "hatırlamıyorum" yanıtını vermiş. Ve şu ifadeleri eklemiş: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 1923 yılından bugüne kadar Lordlar Kamarasını açtıran bir Türk yoktur. Lordlar Kamarasını açtıran tek Türk benim. 10 Şubat 2010 yılında Lordlar Kamarasında Yükselen Türkiye toplantısını organize eden benim. Bu toplantılarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden yetkililer olurdu."

Öyle ki…

Birçok yerde el yazısı notlar metne yanlış çevrilmiş. Polis,"Amis kimdir" diye sormuş, Gün şu yanıtı vermiş: "Amis olarak belirtilen AMÖ yani TGRT sahibi Ahmet Mücahit Ören’dir. Kendisinin ricası üzerine sahte Twitter hesabıyla ilgili araştırma yaptırmıştım. Bunla alakalı çalışmayı kendisine göndermiştim. Yazışma içeriklerinin birçoğu yanlış çevrilmiştir."

ARANAN TUNCAY GÜNEY

4 Temmuz’da ifade verdikten sonra tutuklanan Gün, çeşitli cezaevlerinde dolaştıktan sonra Silivri Cezaevi’ne geldi.

Ardından geçen cuma günü Merdan Yanardağ gözaltına alınıp düğmeye basıldı. Hem Yanardağ hem Hüseyin Gün, telefon şifrelerini vermişti. İki ismin yazışmalarını okuduk. İçeriğinin Hüseyin Gün’ün ajandasındaki derin konularla ilgisi yoktu. Çoğunlukla CHP’den şikâyet eden, beceriksiz bir muhalefet olduğunu söyleyen Gün, program yapan Merdan Yanardağ’a sürekli partiyi şikâyet ediyordu. Yanardağ ise teşekkür içerikli kısa cevaplar veriyordu. Gün’ün bahsettiği yüzlerce isimden gazeteci Merdan Yanardağ’ı seçen yargı, casusluk içeriği olmayan konuşmalara dayanarak Tele 1’e kayyum atadı.

Son olarak Cuma günü, Hüseyin Gün ilk ifadesine giren avukatlarının alınmadığı, 262 sayfalık bir ifade daha verdi. Bu ifadeyle etkin pişmanlıktan yararlandığını, itirafçı olduğunu okuduk. 2019’da iptal edilen seçim sonrasında İstanbul verileri üzerine çalışma yaptığını, ikinci turda İmamoğlu’nun kazanması için çalıştığını anlattı. Bu yazı yazılırken henüz Necati Özkan ve İmamoğlu ifade vermemişti.

Gelgelelim…

Gerçekten Hüseyin Gün İngiliz ajanı olsa dahi, 262 sayfalık ifadeyi doğru kabul etsek dahi, Merdan Yanardağ’ın suçlanmasına konu olabilecek bir durum yok. Zira Merdan Yanardağ, Hüseyin Gün’ün manevi annem dediği Seher Alaçam’ın Tele1 destekçisi olduğunu, Gün’ü Alaçam nedeniyle tanıdığını söylüyor. Gün de hem 3 ay önce hem etkin pişmanlık ifadesinde Yanardağ ile tanışıklığının sebebinin iş ya da siyaset değil annesinin Tele1’i desteklemesi olduğunu söylüyor.

Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu ile devam eden operasyon, İBB seçimlerinin sonucunu casusluk faaliyetine bağlarken, teşbihte hata olmaz, yeni operasyonlar için geç kalmış bir Tuncay Güney bulunmuş gibi. Gezi’den FETÖ’ye, PKK’dan IŞİD’e, Afganistan’dan Suriye’ye, İstanbul’dan Ankara’ya hemen her şeyin herkesin olduğu ajandaları ve notlarıyla Hüseyin Gün’ün notları bir casusluk torbası yaratmak için kullanılacak. Hatırlayın, muhalefete yönelik Ergenekon süreci otomobil dolandırıcılığından alınan eski Fethullahçı Tuncay Güney’in sözde itiraflarıyla başlamış, elini kolunu sallayarak ülkeyi terk eden Güney, bir süre sonra haham olarak olarak karşımıza çıkmıştı. Onun anlattıklarının içinden ülke 15 yıl çıkamadı. Bakalım bu seferki kaç yıl sürecek?

Gerçek çoğu zaman hiçbir söze yer bırakmayacak kadar ortadadır.

İlgili Konular: #casusluk

Yazarın Son Yazıları

Aranan casus sonunda bulundu!

O kadar çok söz söyleriz ki bazen gerçek kalabalıkta kaybolur.

Devamını Oku
27.10.2025
Boğaziçi’ni nasıl çökerttiler?

Kime söylendiği belirsizse en ağır sözler bile havada kalır. En son Yargıtay başkanı konuştu.

Devamını Oku
23.10.2025
‘PKK yasası’na neden karşıyım

Kapıyı açan anahtar değil, kilidinin bilgisidir.

Devamını Oku
20.10.2025
Öcalan serbest bırakılacak mı

Sözcükler her zaman anlatmak için kullanılmaz.

Devamını Oku
16.10.2025
Apo ve Bahçeli’nin susturduğu asker

Çıkarlar suç ortaklıklarının kaynağıdır.

Devamını Oku
13.10.2025
‘Fatihli Müslümanlar’ rahatsız

“Bizi cehennemle korkutuyorlar ki dünyada onlara boyun eğelim.”

Devamını Oku
09.10.2025
Çocuk tecavüzünde çocuğu yargılayanlar

Çelişki dünyanın kendisinde sanırız, oysa ona sebep olan da insandır.

Devamını Oku
06.10.2025
Tarihin arka duruşması

Eğip bükersin, sarar paketlersin. Her şeye rağmen gerçek olduğu yerde durmaya devam eder.

Devamını Oku
02.10.2025
İŞKUR’u bile soydular

Kapı içeriden açıldı mı soygun normalleşir.

Devamını Oku
29.09.2025
‘Size miras kaldı’ sürprizinden çıkan örgüt

Koca ağaca bakıp dalındaki eksiği görüyorsan haksız değilsin.

Devamını Oku
25.09.2025
İçeridekilerin aileleri neler yaşıyor

Kendi gülünün dikenini çıkarmak kolaydır. Başkalarının acılarını anlamak ise uğraş ister.

Devamını Oku
22.09.2025
Netanyahu’nun Erdoğan’a salladığı parmak

Tek kişide hastalık dedikleri, milyonlarda ideoloji oluyor.

Devamını Oku
18.09.2025
Dananın kuyruğu kopacak derken...

Siz bu yazıyı okurken belki bütün kelimeleri eskimiş olacak.

Devamını Oku
15.09.2025
Erdoğan’ın CHP planı

Sen ardına dönüp bakmazken geçmiş bir gölge gibi seninle birlikte yürüyor.

Devamını Oku
11.09.2025
İBB operasyonunu başlatan AKP’li

Adli yıl açılışında İstanbul cumhuriyet başsavcısı gazetecilerle buluştu. İlginç bir ifade kullandı: “İBB operasyonunu ilk öğrenen kişi Murat Kapki oldu. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. O, malları kaçırmaya başlayınca biz de harekete geçtik.”

Devamını Oku
08.09.2025
‘Terörsüz Türkiye’nin kabağı

Dünya değişiyor ama senin çektiğin çile hep aynı kalıyor.

Devamını Oku
04.09.2025
Başörtüsünü çıkaran Fethullahçı

İnsanın çektiği çilelerin sonucu tecrübeleridir.

Devamını Oku
01.09.2025
Topuk kırıldıktan sonra

O çok bildiğimiz gerçekleri her şey görünür olduktan sonra anlatmayı ne kadar çok severiz.

Devamını Oku
14.08.2025
TikTokçu hacı paşa devri

Yükselme kuralını kaybedince yukarıyla aşağı bir olur.

Devamını Oku
11.08.2025
Erdoğan’ın kimliği bile satılık

Hırsızın peşinden koşuyoruz da ya içeride kapıyı açan varsa?

Devamını Oku
07.08.2025
Şehit askerlerin tahlilleri ne söylüyor

Milletler yaşamdan öğrendikçe gelişir. Çöküş dönemlerinde ise ancak ölüm öğreticidir.

Devamını Oku
04.08.2025
Askerler kayıp 5 milyarın peşinde

Sana verirken yokluğu gösterenler, senin olan varlığı harcarken har vuruyor harman savuruyor.

Devamını Oku
31.07.2025
Koca savcılığın dokunmadığı patronlar

Dünya, Sezen Aksu şarkısındaki gibi: Masum değiliz, hiçbirimiz.

Devamını Oku
28.07.2025
Zengin itirafçı olur kurtulur olan garibana olur

Bazen fısıltıyı duyuyorsun. Bazen de çığlığı duyma istiyorlar.

Devamını Oku
24.07.2025
Davutoğlu partisindeki istifalara ne dedi?

Aslında benim sorum yeni çıkan o kitapla ilgiliydi...

Devamını Oku
21.07.2025
Öcalan, Ramazan, Altaylı

Memlekette “süreç bayramı” var. Gelgelelim “hukuk ve özgürlük bayramı” yok.

Devamını Oku
17.07.2025
Domates, biber, patlıcan!

“Demokrat adam”, “demokrat bulmadığı” adama “Ya demokrat ol ya döverim” demiş.

Devamını Oku
14.07.2025
Herkesi başka tartan kantar

Aynı kantar seni başka onu başka tartıyor...

Devamını Oku
10.07.2025
Söyleyin Timur haksız mı? 

Kimin haklı olduğunu söz belirler sanırsın, oysa hak çoğu zaman güç ile dağıtılır. Size bu satırları gazeteci arkadaşım Timur Soykan hakkındaki mahkeme kararını beklerken yazıyorum. 

Devamını Oku
07.07.2025
Teğmenler kararı nasıl değiştirildi

Zaman, anı bir atom yoğunluğunda biriktiriyor. Ne kolay konuşup geçiyoruz. Sanki her yeni olay bir eskisini dibe bastırarak unutturuyor.

Devamını Oku
03.07.2025
Hapiste bebeğini bekleyen Ramazan’ın öyküsü

Çokluğun adaleti yokluğun üzerine kurulmuştur. İBB dosyasında üç tip tutuklu var...

Devamını Oku
30.06.2025
Seve seve değil soya soya büyüyen sistem

Tarih, insan deneyimlerinin toplamından daha fazla bir şeydir.

Devamını Oku
26.06.2025
Fatih Altaylı’nın ‘suyunu ısıtanlar’

İnsan kendi yazgısının kapısını kendisi açıyor. Kimi zulmederek kimi zulümle baş ederek. Bu köşede bugün bambaşka bir hikâye olacaktı. Aslında ben de bambaşka bir yerde yazacaktım.

Devamını Oku
23.06.2025
İran’dan çıkan savaş dersleri

“Savaş politikanın başka araçlarla sürdürülmesidir” diyor general Clausewitz...

Devamını Oku
19.06.2025
Adalar sapığı nasıl yakalandı

Suçla, suçlu arayarak değil, suçun peşinden giderek hesaplaşılır. Konu siyasi olunca, ihale olunca, parti olunca günlerce televizyonlarda konuşuluyor. Tutuklama üstüne tutuklama yapılıyor. Gelgelelim, konu siyasallaştırılamayacaksa ancak üçüncü sayfada yer buluyor.

Devamını Oku
16.06.2025
Tövbelerden darbelere bir garip hikâye

Tövbe insanı kendinden korur ancak insanı insandan korumaz.

Devamını Oku
12.06.2025
Biz seni anladık Nihat abi

Dünya delilerin cehennemidir.

Devamını Oku
09.06.2025
Erdoğan'ın duvarlara astığı sözün hapisteki sahibi

Her bayram, insan hafızasına verilmiş bir ödüldür.

Devamını Oku
05.06.2025
‘Cinnet geçiren bakan’ın mesajı

Yerin altında olan, suretini başka biçimlerde de olsa gösteriyor.

Devamını Oku
02.06.2025
Ey mahpus Türk gençliği!

Şair Can Yücel, Adana Cezaevi’nde gördüğü gençleri 42 yıl önce yazmış, gazetemiz Cumhuriyet’e yollamıştı...

Devamını Oku
29.05.2025