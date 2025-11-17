Cumhuriyet Gazetesi Logo
38 çocuğun duyulmayan çığlığı
Barış Terkoğlu
Son Köşe Yazıları

38 çocuğun duyulmayan çığlığı

17.11.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Adalet davası uzaktaki bir çığlığı duymakla başlar. Geçen hafta bu köşede İstanbul’daki bir okulda yaşananları okudunuz. Eğitimin halinin acı resmiydi. O yazıdan sonra Türkiye’nin çok sayıda okulundan mesaj aldım. Ancak biri var ki açık bir yara gibi kanıyor. Karşımda Şırnak Cizre Merkez Anadolu Lisesi’nde İngilizce öğretmenliği ve müdür yardımcılığı yapmış Burak Ercan hakkındaki cinsel istismar dosyası duruyor.

38 ÇOCUĞA TACİZ

Olayı şöyle anlatayım.

26 Nisan 2019’da, okuldaki öğretmenlerden biri, Burak Ercan’ın odasından çıkan kız öğrencideki tuhaflığı fark etti. Öğrenci, kapıyı çarpıp çıkarken, “Benden değil Allah’tan bul belanı” diyordu. Öğrenciyi yanına çağırdı. Öğrenci, cinsel tacize uğradığını, öğretmenin kendisini evine çağırdığını söylüyordu. “Aslında çok daha fazla öğrenci var” diye de devam ediyordu.

Öğretmenler milli eğitimle irtibata geçti. Durumu anlattı. Burak Ercan, iktidara yakın sendikanın okul temsilcisiydi. Milli eğitim belki bu yüzden soruşturmada isteksizdi. “Resmi başvuru olursa değerlendiririz” cevabı verdiler.

Derken...

Sanki bir kapak açılmıştı. Olayın duyulması üzerine 3 öğrenci daha gelip başından geçenleri anlattı. Dilekçe de verdi. Resmi olarak kayıtlara geçince mesele artık kapatılamaz hale geldi. Olay savcılığa yansımıştı. Ancak aradan 10 gün geçmişti. Savcılık, öğrencilerin ifadesini almaya başladı. İfade veren öğrenci sayısı 18’e ulaştı. O noktada nedense “yeter” dedi. Öğretmenlerin anlattığına göre açığa çıkan buzdağının görünen yüzüydü. Okulda 38 öğrenci tacize-istismara uğradığını anlatıyordu. 11’i öğretmenin fiziki temasına uğradığını söylüyordu. En az dördünde olay çok daha ileri gitmişti.

Gel gelelim Cizre gibi zor bir coğrafyada bu olayı açığa çıkarmak zordu. Etkin bir soruşturma gerekliydi. Yapıldı mı? Hayır. Gözaltı olmadı. Telefon ve bilgisayara geç bir tarihte el kondu. Tüm bu olaylar yaşanırken İngilizce öğretmeni okula gidip gelmeye devam etti. Birlikte oldukları bir öğretmenle birlikte çocuklara şikâyetinizi geri alın baskısı başladı. Bazı çocuklar, aldılar da. Buna karşın olayı açığa çıkaran ve resmi makamlara duyuran öğretmenler baskı gördü, sürüldü.

ÖĞRENCİLER ANLATIYOR

Öğrencilerin ifadelerinden aktarayım.

B: “Burak Ercan beni evine çağırmıştı. (...) Önce bana sarıldı, ben bu hareketinden de bir şefkat gösterisi yaptığını zannettim ancak bir süre sonra beni öpmek için hamle yaptığında Burak’ın gerçek amacını anlayarak orada fiiline karşı itiraz edip evden ayrıldım.”

B: “Burak Ercan beni evine davet etti. Daha rahat olacağımı söyledi. Ancak ben kendisinin teklifini reddettim. Kurmuş olduğumuz WhatsApp grubundan değil bana özel olarak kullandığı hat üzerinden mesaj gönderiyordu. Bu mesajlar cinsel içerikli karikatürlerden ve sözlerden ibaretti.”

S:Burak’ın elleri sırt bölgemde gezerken kasıtlı olarak sütyenimin ipine dokundu ve o civarda gezdiğini hissettim. (...) Donup kalmama rağmen arkadaşım B. gelerek beni Burak’ın elinden çekip aldı.”

B. (Erkek öğrenci):Kız arkadaşım S’nin yanında dururken elini onun boynundan atarak kendisine doğru çektiğini, akabinde aynı elinin kız arkadaşımın göğsüne doğru indiğini gördüm. Bu hareket üzerine S. bana ‘Bu adam beni rahatsız ediyor kurtar elinden’ diye söyledi. Ben de bunun üzerine Burak’ın elini tutup ittirdim.”

E: “WhatsApp üzerinden duygularını anlatmaya başladı. Benden yaşça büyük olduğu için üzüldüğünü, yanıma yakışmadığını ve benimle bir şeyler yaşamak istediğini söyledi. Ben de kendisine kendisini öğretmen olarak gördüğümü, abim yaşında olduğunu söyledim. (...) Öğrenciler arasında S. ile Burak Ercan’ın sevgili olduklarını ve S’nin Burak’ın evine gittiğini duydum.”

F. (Erkek öğrenci): “S, Burak Ercan’ın kendisine mesaj attığını, bu mesaj içeriğinde ‘Seni çok sert s...’ demişti. Ben bu mesajı S’nin telefonunda gördüm. (...) 2 hafta sonra S. ile cinsel ilişki yaşadığını anlattı.”

Ş: “Bana ‘Güzel bir kızsın sana okulda yardımcı olmak istiyorum’ dedi. Altı yedi kez görüştüğümüz dönemlerde bana herhangi bir sebep göstermeden sarıldı.”

ÇOCUKLARA YAKLAŞAMASIN

Sonuç olarak...

Burak Ercan hakkında iki ayrı iddianame yazıldı. İlk iddianamede cinsel tacizden 22 ay 15 gün ceza aldı. Ceza kesinleşti. İkinci iddianamede ise 3 yıl 9 ay ertelemesiz hapis cezası, ayrıca 15 aylık cezada ise hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı verildi. İkinci kararı istinaf mahkemesi bozdu. Bu perşembe yeniden görülen davanın duruşması var.

Adalet nöbeti yapan öğretmenlerle konuşup şikâyetlerini dinledim. Yaşadıklarını anlatamayan bazı öğrencilerin başına gelenlerin çok daha ağır olduğunu söylüyorlar. Bunun için etkin soruşturma yapılmasını talep ediyorlar. Olayı ortaya çıkaran, savcılığa engellemelere rağmen intikal ettiren öğretmenlerin başka ilçelere sürüldüğünü söylüyor, bu baskının bitirilmesini istiyorlar. Bu kadar eksik bir soruşturmada bile ceza alan Burak Ercan’ın bir daha öğretmenlik yapmayacağının, çocuklara yaklaşamayacağının resmen açıklanmasını istiyorlar. Zira Ercan, soruşturma sürecinde İstanbul’da bir okula yollanmış!

Unutmayın, yarının adaleti bugünün hesaplaşmalarından çıkar.

İlgili Konular: #Cizre #çocuğa cinsel istismar

Yazarın Son Yazıları

38 çocuğun duyulmayan çığlığı

Adalet davası uzaktaki bir çığlığı duymakla başlar.

Devamını Oku
17.11.2025
CHP’yi ‘gayrımeşrulaştırma’ operasyonu

Doğa insana kendi sınırlarını çizeceği imkanı sunarken cömerttir.

Devamını Oku
13.11.2025
Eğitimsiz okullar bakanlığı

İnsan ancak eğitilirse özgür olur.

Devamını Oku
10.11.2025
Aman çocuklar duymasın!

Bakmayın gazetecilik yaptığıma.

Devamını Oku
06.11.2025
‘Pardon’ diyen karar

Bir kez olursa hata, iki kez olursa yanlış, tekrar olursa kasıt denir.

Devamını Oku
03.11.2025
Bakanlıktaki ‘koruma kalkanı’

Çoğu zaman sözün çıktığı yere bakarız.

Devamını Oku
30.10.2025
Aranan casus sonunda bulundu!

O kadar çok söz söyleriz ki bazen gerçek kalabalıkta kaybolur.

Devamını Oku
27.10.2025
Boğaziçi’ni nasıl çökerttiler?

Kime söylendiği belirsizse en ağır sözler bile havada kalır. En son Yargıtay başkanı konuştu.

Devamını Oku
23.10.2025
‘PKK yasası’na neden karşıyım

Kapıyı açan anahtar değil, kilidinin bilgisidir.

Devamını Oku
20.10.2025
Öcalan serbest bırakılacak mı

Sözcükler her zaman anlatmak için kullanılmaz.

Devamını Oku
16.10.2025
Apo ve Bahçeli’nin susturduğu asker

Çıkarlar suç ortaklıklarının kaynağıdır.

Devamını Oku
13.10.2025
‘Fatihli Müslümanlar’ rahatsız

“Bizi cehennemle korkutuyorlar ki dünyada onlara boyun eğelim.”

Devamını Oku
09.10.2025
Çocuk tecavüzünde çocuğu yargılayanlar

Çelişki dünyanın kendisinde sanırız, oysa ona sebep olan da insandır.

Devamını Oku
06.10.2025
Tarihin arka duruşması

Eğip bükersin, sarar paketlersin. Her şeye rağmen gerçek olduğu yerde durmaya devam eder.

Devamını Oku
02.10.2025
İŞKUR’u bile soydular

Kapı içeriden açıldı mı soygun normalleşir.

Devamını Oku
29.09.2025
‘Size miras kaldı’ sürprizinden çıkan örgüt

Koca ağaca bakıp dalındaki eksiği görüyorsan haksız değilsin.

Devamını Oku
25.09.2025
İçeridekilerin aileleri neler yaşıyor

Kendi gülünün dikenini çıkarmak kolaydır. Başkalarının acılarını anlamak ise uğraş ister.

Devamını Oku
22.09.2025
Netanyahu’nun Erdoğan’a salladığı parmak

Tek kişide hastalık dedikleri, milyonlarda ideoloji oluyor.

Devamını Oku
18.09.2025
Dananın kuyruğu kopacak derken...

Siz bu yazıyı okurken belki bütün kelimeleri eskimiş olacak.

Devamını Oku
15.09.2025
Erdoğan’ın CHP planı

Sen ardına dönüp bakmazken geçmiş bir gölge gibi seninle birlikte yürüyor.

Devamını Oku
11.09.2025
İBB operasyonunu başlatan AKP’li

Adli yıl açılışında İstanbul cumhuriyet başsavcısı gazetecilerle buluştu. İlginç bir ifade kullandı: “İBB operasyonunu ilk öğrenen kişi Murat Kapki oldu. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. O, malları kaçırmaya başlayınca biz de harekete geçtik.”

Devamını Oku
08.09.2025
‘Terörsüz Türkiye’nin kabağı

Dünya değişiyor ama senin çektiğin çile hep aynı kalıyor.

Devamını Oku
04.09.2025
Başörtüsünü çıkaran Fethullahçı

İnsanın çektiği çilelerin sonucu tecrübeleridir.

Devamını Oku
01.09.2025
Topuk kırıldıktan sonra

O çok bildiğimiz gerçekleri her şey görünür olduktan sonra anlatmayı ne kadar çok severiz.

Devamını Oku
14.08.2025
TikTokçu hacı paşa devri

Yükselme kuralını kaybedince yukarıyla aşağı bir olur.

Devamını Oku
11.08.2025
Erdoğan’ın kimliği bile satılık

Hırsızın peşinden koşuyoruz da ya içeride kapıyı açan varsa?

Devamını Oku
07.08.2025
Şehit askerlerin tahlilleri ne söylüyor

Milletler yaşamdan öğrendikçe gelişir. Çöküş dönemlerinde ise ancak ölüm öğreticidir.

Devamını Oku
04.08.2025
Askerler kayıp 5 milyarın peşinde

Sana verirken yokluğu gösterenler, senin olan varlığı harcarken har vuruyor harman savuruyor.

Devamını Oku
31.07.2025
Koca savcılığın dokunmadığı patronlar

Dünya, Sezen Aksu şarkısındaki gibi: Masum değiliz, hiçbirimiz.

Devamını Oku
28.07.2025
Zengin itirafçı olur kurtulur olan garibana olur

Bazen fısıltıyı duyuyorsun. Bazen de çığlığı duyma istiyorlar.

Devamını Oku
24.07.2025
Davutoğlu partisindeki istifalara ne dedi?

Aslında benim sorum yeni çıkan o kitapla ilgiliydi...

Devamını Oku
21.07.2025
Öcalan, Ramazan, Altaylı

Memlekette “süreç bayramı” var. Gelgelelim “hukuk ve özgürlük bayramı” yok.

Devamını Oku
17.07.2025
Domates, biber, patlıcan!

“Demokrat adam”, “demokrat bulmadığı” adama “Ya demokrat ol ya döverim” demiş.

Devamını Oku
14.07.2025
Herkesi başka tartan kantar

Aynı kantar seni başka onu başka tartıyor...

Devamını Oku
10.07.2025
Söyleyin Timur haksız mı? 

Kimin haklı olduğunu söz belirler sanırsın, oysa hak çoğu zaman güç ile dağıtılır. Size bu satırları gazeteci arkadaşım Timur Soykan hakkındaki mahkeme kararını beklerken yazıyorum. 

Devamını Oku
07.07.2025
Teğmenler kararı nasıl değiştirildi

Zaman, anı bir atom yoğunluğunda biriktiriyor. Ne kolay konuşup geçiyoruz. Sanki her yeni olay bir eskisini dibe bastırarak unutturuyor.

Devamını Oku
03.07.2025
Hapiste bebeğini bekleyen Ramazan’ın öyküsü

Çokluğun adaleti yokluğun üzerine kurulmuştur. İBB dosyasında üç tip tutuklu var...

Devamını Oku
30.06.2025
Seve seve değil soya soya büyüyen sistem

Tarih, insan deneyimlerinin toplamından daha fazla bir şeydir.

Devamını Oku
26.06.2025
Fatih Altaylı’nın ‘suyunu ısıtanlar’

İnsan kendi yazgısının kapısını kendisi açıyor. Kimi zulmederek kimi zulümle baş ederek. Bu köşede bugün bambaşka bir hikâye olacaktı. Aslında ben de bambaşka bir yerde yazacaktım.

Devamını Oku
23.06.2025
İran’dan çıkan savaş dersleri

“Savaş politikanın başka araçlarla sürdürülmesidir” diyor general Clausewitz...

Devamını Oku
19.06.2025