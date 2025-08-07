Hırsızın peşinden koşuyoruz da ya içeride kapıyı açan varsa?

İsrail ve İran’ın 12 gün savaşı akıllara o görüntülerle kazındı. İran’ın üst düzey yöneticilerinin evleri birer birer vuruldu. Bu, silahların değil istihbaratın becerisi tabii ki... Gelip konu komşuya sorup adres tespiti yaptıklarını sanmayın. İstihbarat, yeni dünyada dijitalleşmiş halde.

Biz mi?

Biz ise mahkemelerde çoluk çocuğun milyonlarca veriyi ele geçirdiği, sonra da bütün dünyaya pazarladığı davalarla uğraşıyoruz.

Önümde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/13270 numaralı iddianamesi duruyor. Sanıklar, veri hırsızlığı ve verileri değiştirmekle suçlanıyor.

Olay 2021’de ihbar üzerine fark edilip soruşturma başlatılmış. Hayır devlet fark etmemiş. M.A.G. isminde biri CİMER’e yazmış. Yani suç daha da eski.

O tarihte sanıkların yaşlarını sıralayayım: E.E. (18), H.İ.E. (20), H.A. (22), M.T. (18), R.Y. (19), S.O. (19), Ş.K. (18). Bu kadar değil. Ayrıca 13 sanık da 18 yaşından küçük olduğu için dosyaları ayrılarak çocuk mahkemesinde dava açılmış.

İSTEYENİ POZİTİF YAPIYORLAR

Suçtan zarar gören kurumları sıralayayım: İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM, Türkiye Sigortalar Birliği.

Şimdi, iddianamede tespit edilen olayları savcılığın diliyle sıralayayım:

-Sağlık Bakanlığı’na ait Halk Sağlığı Yönetim Sistemi’ne erişim sağlayıp talepte bulunan kişileri Covid 19 hastalığına yakalanmış veya bu kişiler ile temaslı gösterebildikleri.

-Sağlık raporu ve e-reçete üzerinden ilaç reçetesi vb. düzenleyebildikleri.

-Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul sistemine erişim sağlayarak not bilgisi değiştirme vb. işlemler yapabildikleri.

-Pol-Net sistemine giriş yaparak GBT sorgulayabildikleri.

-Bazı sigorta şirketlerine erişim sağlayarak sigorta ve kasko poliçeleri düzenledikleri.

-Araç plaka sorgu işlemi yapabildikleri.

-İçişleri Bakanlığı nüfus işlemlerine erişim sağlayarak kişileri ölü olarak sistem kayıtlarını kapatabildikleri.

CİMER’E BİLE GİRMİŞLER

-Adres değişikliği veya aile kütüğü sorgu işlemleri vb. yapabildikleri.

-CİMER sistemine erişim sağlayarak başvuruları ve bilgileri takip edebildikleri.

-YÖK ve üniversite sistemlerine erişerek kişilere ait kişisel bilgi, fotoğraf, telefon ve adres gibi verilere erişim sağladıkları.

-Belediye sistemlerine erişim sağlayarak evlendirme işlemi yapabildikleri

-İsim-soyisimden TC numarası, GSM numarası, araç bilgisi, tapu bilgisi, işyeri bilgisi gibi bütün kişisel verilere erişebildikleri...

ERDOĞAN’IN VERİLERİ DE SATILIK

İddianameden bir bölüm aktarayım: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kimlik bilgilerinin paylaşıldığı bildirilmesi üzerine yapılan araştırmada...”

Sadece cumhurbaşkanı sanmayın, Bakanlar Kurulu’nun kişisel bilgileri yurtdışına satılıyor: “H.A’nın telefon incelemesinde yurtdışı GSM numarasına kayıtlı tespiti yapılamayan kişiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların isim, soyisim ve TC kimlik numaralarının yer aldığı kişisel verilerin gönderildiği görülmüştür.”

Elbette bunlar iddianamede yazdığı gibi para için yapılıyor.

Mesajlaşmalarına bakın: “Eğer bir problemin olursa tüm paneller var. Savcı, polnet, hekim okul hatta işe gitmek istemiyorsan rapor bile hazırlayabilirim, yeter ki sen iste.”

Savcı da mesajın içeriğini doğrulamış. Gerçekten de sanığın bilgisayarından ulaşılabildiğini kayıtlara geçirmiş.

VERİLERİ KORUYAN YOK

Elbette 18-20 yaşında çocuklar yapsa da bu bir suç. Ancak asıl görmemiz gereken bu suçun bu kadar kolay işlenebilir olması. Yıllardır vatan, millet edebiyatı yapanlar milyonlarca vatandaşın mahrem bilgilerini korumadı. Adres bilgilerinden hastalıklarına kadar her türlü verinin çalınmasını hepimiz gibi izledi. Bu verilerin uluslararası piyasaya düşmesine, elbette yabancı istihbarat örgütlerinin eline geçmesine sessiz kaldı. İşi bir adım ileri götüren dolandırıcılar, ikinci aşamaya geçip artık verilere müdahale etmeye karar verdi. Sahte diploma ya da sahte vatandaşlık skandalları işte bu sürecin sonucu. Verileri korumakla görevli BTK’nin başkanının adına bile e-imza çıkarılması ise bu rezaletin artık nanik yapan hali.

Hırsızların peşinden koşarken ardınızda bıraktığınız kapının hâlâ açık olduğunu unutmayın.