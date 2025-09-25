Koca ağaca bakıp dalındaki eksiği görüyorsan haksız değilsin.

Haberi, kanallar arasında dolaşırken Ekol TV’de Elyesa Karatepe imzasıyla gördüm. Binlerce yıl hapis cezası alan Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü hakkında yeni bir iddianamenin yazıldığını söylüyordu. İddianameyi bulup okuyunca film gibi bir hikâye ortaya çıktı.

Şöyle anlatayım...

İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın yazdığı iddianamede tam 26 mağdur var. 14 şüphelinin yer aldığı listenin bir numarası ise Adnan Oktar. Ancak dosyanın merkezindeki şüpheli bilinmeyen bir isim: Selcan Yalva.

Suçlamalar: Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak.

‘KİŞİSEL MERAK’ DEMİŞ

Soruşturma, Oktar örgütü hakkında hapis cezası verilen mahkeme kararı ile başlamış: “Sanık Selcan Yalva’nın savunmasında; kamu görevlisi olarak çalıştığı kurumun sorgulama ekranından kişisel merakı için sorgulama yaptığını beyan ettiği, mahkemece sanığın örgüt faaliyeti çerçevesinde birçok mağdurun kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirildiğini ve yaydığını tespit ettiği...”

Oktar’ı yargılayan mahkeme, yargılamada bunu tespit edince savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Soruşturma da böyle başlamış. Tabii kimse “kişisel merak” için özel bilgileri sorguladığına inanmamış.

Biliyorum, hemen Selcan Yalva hangi kamu kurumunda diye merak ettiniz.

Cevabını vereyim: Tapu müdürlüğü!

İddianame, Adnan Oktar örgütünün mehdiyet üzerinden örgütlenmesine dair bir özetle başlamış.

KİM BU DEVLET GÖREVLİLERİ

Ancak iddianamede örgüt üyesi hukuk işlerinden sorumlu Tarkan Yavaş hakkındaki şu detay dikkatimi çekti: “Emniyet ve adliye içerisinde üst düzey yetkilerle görüşerek, örgüt faaliyetlerine almış olduğu bilgiler ile yön veren (...)”

Ya da akrabalık ilişkileri anlatıldıktan sonra örgüt üyesi Aylin Atmaca hakkında kullanılan şu tanım: “Örgüt adına nüfuzunu kullanarak üst düzey devlet makamları ile irtibat kurmayı sağlayan örgüt yöneticisi ve imam bacılar grubundan olduğu (...)”

Dahası Mehmet Noyan Orcan hakkında: “Hukuk konusunda dış bağlantıları, üst düzey hâkim, savcı görüşmeleri ve Ankara bağlantıları ile ilgilenen (...)”

Kısacası iddianame, Adnan Oktar örgütünün devlet içinde yargıyla, Emniyet’le, siyasetle ilişkili olduğunu, gücünü buradan aldığını kabul ediyor.

Gelelim kişisel bilgilerin sorgulamasının öyküsüne...

‘SİZE MİRAS KALDI’ SÜRPRİZİ

Selcan Yalva, Pendik Tapu Müdürlüğü’nde çalışan memurmuş. Örgütün dış halkasında bulunan “kız kardeşler grubu”ndan.

Gizli saklı da değil.

Yalva, sosyal medya hesabından örgütün propagandasını açıktan yapıyor. Öyle militan ki... Memuriyetten arta kalan zamanda, apartmanları dolaşıp Oktar’ın propaganda metinlerini posta kutularına atıyormuş.

Yalva’nın yaptığı iş iddianamede şöyle anlatılmış: “Noyan Orcan’ın koordinesinde, Ermeni uyruklu veya yüklü miras kalmış ailelerin bilgilerini alarak, bu ailelerle görüşüp hukuki süreçleri rüşvet yoluyla hızlandırarak ve hissesi olduğundan haberdar olmayan vatandaşların, şüpheli Selcan Yalva vasıtasıyla tapu üzerinden tespiti ile, hissesi olduğundan haberdar olmayan vatandaşların elde edecekleri hisseler üzerinden gayri resmi olarak yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişen komisyon talebi ile örgüte gelir kazandırma faaliyetinde kendine verilen görevi yerine getirdiği (...)”

Kısacası başta Ermeni yurttaşlarımız olmak üzere kendilerine yüklü miras kalan vatandaşlarımız tapu kayıtlarından tespit ediliyor. Haberi olmayanlara “Size miras kaldı” haberi veriliyor. Ardından rüşvetle işleri halledilerek varlıklarından komisyon alınıyor.

BABA 19 KEZ SORGULANMIŞ

Sadece bu kadar değil...

Malum, Oktar grubu mensupları çoğunlukla varlıklı ailelerin çocukları. Aileleri öldüğü zaman miras örgüte kalıyor. Bu nedenle örgüt üyelerinin ailelerinin tapu kayıtları da örgüt tarafından kontrol ediliyor: “Örgüt üyelerinin ailelerinin mal varlığı bilgilerini elde ederek örgüte aktardığı...”

Yalva’nın söz konusu faaliyetleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü müfettişleri tarafından tespit edilerek raporlanmış. Yalva’nın bilgisayar kayıtlarından bu işlemler tespit edilmiş. Örnek olsun, Babuna ailesinin babası Cevat Babuna’nın tapu kayıtlarını tam 19 kez sorguladığı görülmüş. Telefonunda yapılan incelemede de görevi sayesinde ele geçirdiği bilgileri örgüte aktardığı tespit edilmiş.

Elbette yıllardır söylediğimiz eksiklik burada da göze çarpıyor: Yalva yargılanacak ama örgüte yardım eden hatta rüşvet aldığı söylenen başka kamu görevlileri iddianamede işaret edildiği halde halen ortada yok!

Bu arada Yalva’nın bu kadar ağır suçlamalara rağmen tutuksuz yargılandığını görünce son dönemin tutuklamaları aklıma geldi, “Demek tutuksuz yargılama oluyormuş” diye içimden geçirdim.

Koca ağacın hikâyesi belki de koparılıp saklanmış dalında gizlidir.