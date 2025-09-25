Cumhuriyet Gazetesi Logo
‘Size miras kaldı’ sürprizinden çıkan örgüt
Barış Terkoğlu
Son Köşe Yazıları

‘Size miras kaldı’ sürprizinden çıkan örgüt

25.09.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Koca ağaca bakıp dalındaki eksiği görüyorsan haksız değilsin.

Haberi, kanallar arasında dolaşırken Ekol TV’de Elyesa Karatepe imzasıyla gördüm. Binlerce yıl hapis cezası alan Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü hakkında yeni bir iddianamenin yazıldığını söylüyordu. İddianameyi bulup okuyunca film gibi bir hikâye ortaya çıktı.

Şöyle anlatayım...

İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın yazdığı iddianamede tam 26 mağdur var. 14 şüphelinin yer aldığı listenin bir numarası ise Adnan Oktar. Ancak dosyanın merkezindeki şüpheli bilinmeyen bir isim: Selcan Yalva.

Suçlamalar: Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak.

‘KİŞİSEL MERAK’ DEMİŞ

Soruşturma, Oktar örgütü hakkında hapis cezası verilen mahkeme kararı ile başlamış: “Sanık Selcan Yalva’nın savunmasında; kamu görevlisi olarak çalıştığı kurumun sorgulama ekranından kişisel merakı için sorgulama yaptığını beyan ettiği, mahkemece sanığın örgüt faaliyeti çerçevesinde birçok mağdurun kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirildiğini ve yaydığını tespit ettiği...”

Oktar’ı yargılayan mahkeme, yargılamada bunu tespit edince savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Soruşturma da böyle başlamış. Tabii kimse “kişisel merak” için özel bilgileri sorguladığına inanmamış.

Biliyorum, hemen Selcan Yalva hangi kamu kurumunda diye merak ettiniz.

Cevabını vereyim: Tapu müdürlüğü!

İddianame, Adnan Oktar örgütünün mehdiyet üzerinden örgütlenmesine dair bir özetle başlamış.

KİM BU DEVLET GÖREVLİLERİ

Ancak iddianamede örgüt üyesi hukuk işlerinden sorumlu Tarkan Yavaş hakkındaki şu detay dikkatimi çekti: “Emniyet ve adliye içerisinde üst düzey yetkilerle görüşerek, örgüt faaliyetlerine almış olduğu bilgiler ile yön veren (...)”

Ya da akrabalık ilişkileri anlatıldıktan sonra örgüt üyesi Aylin Atmaca hakkında kullanılan şu tanım: “Örgüt adına nüfuzunu kullanarak üst düzey devlet makamları ile irtibat kurmayı sağlayan örgüt yöneticisi ve imam bacılar grubundan olduğu (...)”

Dahası Mehmet Noyan Orcan hakkında: “Hukuk konusunda dış bağlantıları, üst düzey hâkim, savcı görüşmeleri ve Ankara bağlantıları ile ilgilenen (...)”

Kısacası iddianame, Adnan Oktar örgütünün devlet içinde yargıyla, Emniyet’le, siyasetle ilişkili olduğunu, gücünü buradan aldığını kabul ediyor.

Gelelim kişisel bilgilerin sorgulamasının öyküsüne...

‘SİZE MİRAS KALDI’ SÜRPRİZİ

Selcan Yalva, Pendik Tapu Müdürlüğü’nde çalışan memurmuş. Örgütün dış halkasında bulunan “kız kardeşler grubu”ndan.

Gizli saklı da değil.

Yalva, sosyal medya hesabından örgütün propagandasını açıktan yapıyor. Öyle militan ki... Memuriyetten arta kalan zamanda, apartmanları dolaşıp Oktar’ın propaganda metinlerini posta kutularına atıyormuş.

Image

Yalva’nın yaptığı iş iddianamede şöyle anlatılmış: “Noyan Orcan’ın koordinesinde, Ermeni uyruklu veya yüklü miras kalmış ailelerin bilgilerini alarak, bu ailelerle görüşüp hukuki süreçleri rüşvet yoluyla hızlandırarak ve hissesi olduğundan haberdar olmayan vatandaşların, şüpheli Selcan Yalva vasıtasıyla tapu üzerinden tespiti ile, hissesi olduğundan haberdar olmayan vatandaşların elde edecekleri hisseler üzerinden gayri resmi olarak yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişen komisyon talebi ile örgüte gelir kazandırma faaliyetinde kendine verilen görevi yerine getirdiği (...)”

Kısacası başta Ermeni yurttaşlarımız olmak üzere kendilerine yüklü miras kalan vatandaşlarımız tapu kayıtlarından tespit ediliyor. Haberi olmayanlara “Size miras kaldı” haberi veriliyor. Ardından rüşvetle işleri halledilerek varlıklarından komisyon alınıyor.

BABA 19 KEZ SORGULANMIŞ

Sadece bu kadar değil...

Malum, Oktar grubu mensupları çoğunlukla varlıklı ailelerin çocukları. Aileleri öldüğü zaman miras örgüte kalıyor. Bu nedenle örgüt üyelerinin ailelerinin tapu kayıtları da örgüt tarafından kontrol ediliyor: “Örgüt üyelerinin ailelerinin mal varlığı bilgilerini elde ederek örgüte aktardığı...”

Yalva’nın söz konusu faaliyetleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü müfettişleri tarafından tespit edilerek raporlanmış. Yalva’nın bilgisayar kayıtlarından bu işlemler tespit edilmiş. Örnek olsun, Babuna ailesinin babası Cevat Babuna’nın tapu kayıtlarını tam 19 kez sorguladığı görülmüş. Telefonunda yapılan incelemede de görevi sayesinde ele geçirdiği bilgileri örgüte aktardığı tespit edilmiş.

Elbette yıllardır söylediğimiz eksiklik burada da göze çarpıyor: Yalva yargılanacak ama örgüte yardım eden hatta rüşvet aldığı söylenen başka kamu görevlileri iddianamede işaret edildiği halde halen ortada yok!

Bu arada Yalva’nın bu kadar ağır suçlamalara rağmen tutuksuz yargılandığını görünce son dönemin tutuklamaları aklıma geldi, “Demek tutuksuz yargılama oluyormuş” diye içimden geçirdim.

Koca ağacın hikâyesi belki de koparılıp saklanmış dalında gizlidir.

İlgili Konular: #adnan oktar #Soruşturma #Adnan Oktar Organize Suç Örgütü #örgüt

Yazarın Son Yazıları

‘Size miras kaldı’ sürprizinden çıkan örgüt

Koca ağaca bakıp dalındaki eksiği görüyorsan haksız değilsin.

Devamını Oku
25.09.2025
İçeridekilerin aileleri neler yaşıyor

Kendi gülünün dikenini çıkarmak kolaydır. Başkalarının acılarını anlamak ise uğraş ister.

Devamını Oku
22.09.2025
Netanyahu’nun Erdoğan’a salladığı parmak

Tek kişide hastalık dedikleri, milyonlarda ideoloji oluyor.

Devamını Oku
18.09.2025
Dananın kuyruğu kopacak derken...

Siz bu yazıyı okurken belki bütün kelimeleri eskimiş olacak.

Devamını Oku
15.09.2025
Erdoğan’ın CHP planı

Sen ardına dönüp bakmazken geçmiş bir gölge gibi seninle birlikte yürüyor.

Devamını Oku
11.09.2025
İBB operasyonunu başlatan AKP’li

Adli yıl açılışında İstanbul cumhuriyet başsavcısı gazetecilerle buluştu. İlginç bir ifade kullandı: “İBB operasyonunu ilk öğrenen kişi Murat Kapki oldu. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. O, malları kaçırmaya başlayınca biz de harekete geçtik.”

Devamını Oku
08.09.2025
‘Terörsüz Türkiye’nin kabağı

Dünya değişiyor ama senin çektiğin çile hep aynı kalıyor.

Devamını Oku
04.09.2025
Başörtüsünü çıkaran Fethullahçı

İnsanın çektiği çilelerin sonucu tecrübeleridir.

Devamını Oku
01.09.2025
Topuk kırıldıktan sonra

O çok bildiğimiz gerçekleri her şey görünür olduktan sonra anlatmayı ne kadar çok severiz.

Devamını Oku
14.08.2025
TikTokçu hacı paşa devri

Yükselme kuralını kaybedince yukarıyla aşağı bir olur.

Devamını Oku
11.08.2025
Erdoğan’ın kimliği bile satılık

Hırsızın peşinden koşuyoruz da ya içeride kapıyı açan varsa?

Devamını Oku
07.08.2025
Şehit askerlerin tahlilleri ne söylüyor

Milletler yaşamdan öğrendikçe gelişir. Çöküş dönemlerinde ise ancak ölüm öğreticidir.

Devamını Oku
04.08.2025
Askerler kayıp 5 milyarın peşinde

Sana verirken yokluğu gösterenler, senin olan varlığı harcarken har vuruyor harman savuruyor.

Devamını Oku
31.07.2025
Koca savcılığın dokunmadığı patronlar

Dünya, Sezen Aksu şarkısındaki gibi: Masum değiliz, hiçbirimiz.

Devamını Oku
28.07.2025
Zengin itirafçı olur kurtulur olan garibana olur

Bazen fısıltıyı duyuyorsun. Bazen de çığlığı duyma istiyorlar.

Devamını Oku
24.07.2025
Davutoğlu partisindeki istifalara ne dedi?

Aslında benim sorum yeni çıkan o kitapla ilgiliydi...

Devamını Oku
21.07.2025
Öcalan, Ramazan, Altaylı

Memlekette “süreç bayramı” var. Gelgelelim “hukuk ve özgürlük bayramı” yok.

Devamını Oku
17.07.2025
Domates, biber, patlıcan!

“Demokrat adam”, “demokrat bulmadığı” adama “Ya demokrat ol ya döverim” demiş.

Devamını Oku
14.07.2025
Herkesi başka tartan kantar

Aynı kantar seni başka onu başka tartıyor...

Devamını Oku
10.07.2025
Söyleyin Timur haksız mı? 

Kimin haklı olduğunu söz belirler sanırsın, oysa hak çoğu zaman güç ile dağıtılır. Size bu satırları gazeteci arkadaşım Timur Soykan hakkındaki mahkeme kararını beklerken yazıyorum. 

Devamını Oku
07.07.2025
Teğmenler kararı nasıl değiştirildi

Zaman, anı bir atom yoğunluğunda biriktiriyor. Ne kolay konuşup geçiyoruz. Sanki her yeni olay bir eskisini dibe bastırarak unutturuyor.

Devamını Oku
03.07.2025
Hapiste bebeğini bekleyen Ramazan’ın öyküsü

Çokluğun adaleti yokluğun üzerine kurulmuştur. İBB dosyasında üç tip tutuklu var...

Devamını Oku
30.06.2025
Seve seve değil soya soya büyüyen sistem

Tarih, insan deneyimlerinin toplamından daha fazla bir şeydir.

Devamını Oku
26.06.2025
Fatih Altaylı’nın ‘suyunu ısıtanlar’

İnsan kendi yazgısının kapısını kendisi açıyor. Kimi zulmederek kimi zulümle baş ederek. Bu köşede bugün bambaşka bir hikâye olacaktı. Aslında ben de bambaşka bir yerde yazacaktım.

Devamını Oku
23.06.2025
İran’dan çıkan savaş dersleri

“Savaş politikanın başka araçlarla sürdürülmesidir” diyor general Clausewitz...

Devamını Oku
19.06.2025
Adalar sapığı nasıl yakalandı

Suçla, suçlu arayarak değil, suçun peşinden giderek hesaplaşılır. Konu siyasi olunca, ihale olunca, parti olunca günlerce televizyonlarda konuşuluyor. Tutuklama üstüne tutuklama yapılıyor. Gelgelelim, konu siyasallaştırılamayacaksa ancak üçüncü sayfada yer buluyor.

Devamını Oku
16.06.2025
Tövbelerden darbelere bir garip hikâye

Tövbe insanı kendinden korur ancak insanı insandan korumaz.

Devamını Oku
12.06.2025
Biz seni anladık Nihat abi

Dünya delilerin cehennemidir.

Devamını Oku
09.06.2025
Erdoğan'ın duvarlara astığı sözün hapisteki sahibi

Her bayram, insan hafızasına verilmiş bir ödüldür.

Devamını Oku
05.06.2025
‘Cinnet geçiren bakan’ın mesajı

Yerin altında olan, suretini başka biçimlerde de olsa gösteriyor.

Devamını Oku
02.06.2025
Ey mahpus Türk gençliği!

Şair Can Yücel, Adana Cezaevi’nde gördüğü gençleri 42 yıl önce yazmış, gazetemiz Cumhuriyet’e yollamıştı...

Devamını Oku
29.05.2025
Koskoca Sülüman’a değil dolandırıcıya inandılar

Sanki birileri, “Olsa da suçlu olmasa da aksini söyleyen bile suçlu” diyor!

Devamını Oku
26.05.2025
10 yıldır kanayan yara

Bir yara kaç yıl kanar? İnsan bir ağrıyı ne kadar sırtında taşır?

Devamını Oku
22.05.2025
Aklımı tutamadım kafatasımda

Kurda “Kuzuyu neden yiyorsun” diye sormuşlar. Sebep aramaya zaman kalmıyor, demiş.

Devamını Oku
19.05.2025
Boğaziçi’ndeki şeriat kalkışmasının mesajı

Gerçek görünen kadar olsaydı, akıl hiçbir perdeyi kaldıramazdı.

Devamını Oku
15.05.2025
Susmayan askerin çevrildiği kapı

Susmayan askerin çevrildiği kapı

Devamını Oku
12.05.2025
Ayşe Barım hakkında konuşmamız lazım

Ayşe Barım hakkında konuşmamız lazım

Devamını Oku
08.05.2025
Mahkemeyle ‘telef edilmiş’ siyasetçi

Mahkemeyle ‘telef edilmiş’ siyasetçi

Devamını Oku
05.05.2025
Bayramı göremeyen malzemeci İbrahim’in öyküsü

Bayramı göremeyen malzemeci İbrahim’in öyküsü

Devamını Oku
01.05.2025
Suçun üstünü örten cüppe

Suçun üstünü örten cüppe

Devamını Oku
28.04.2025