Değişmez görünen gerçekten kaçmak yerine dokunmaya karar verdiğimizde, ona şekil verebildiğimizi de görürüz.

CHP günlerdir aynı kavramı tartışıyor: Arınma!

Öyle ya; AKP’li, MHP’li, CHP’li fark etmez... İster otoyol olsun, ister belediye... İhale düzeninin olduğu yer yolsuzluğa kapı açıyor. Yolsuzluk çamurundan ülkeyi temizlemesi gereken su ise yargı. Gelgelelim yargının kendisinde durum pek de su gibi berrak değil!

“Ahmak davası” başta olmak üzere bu köşede yıllarca yazdım. Avukatlar anlattılar. Son olarak dün gazetemizin manşetinde Engin Deniz İpek arkadaşımızın imzasıyla da yayımlandı. Notlarımı da ekleyince bir büyük fotoğraf çıktı.

AHMAK DAVASINDAKİ OLAYLAR

Tabloyu şöyle anlatayım...

- İmamoğlu için siyasi yasak istenen “ahmak davası”na bakan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza hâkimi, kendisinden talep edilen cezayı vermeyeceğini belli ettikten sonra Samsun’a tayin edildi. Yerine atanan ve daha önce hakkında bambaşka bir nedenle soruşturma olan hâkim, “beklenen” cezayı verdi.

- Yerel mahkemedeki kararın ardından istinafta da değişiklik oldu. Ağustos 2023 kararnamesiyle dosyaya bakacak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi başkanının yetkisi kaldırıldı ve 2. Ceza Dairesi başkanlığına gönderildi. Aynı dairenin bir başka üyesi ise 1. Ceza Dairesi’ne yollandı.

- Geçen eylülde, İmamoğlu kararını onaylanmasının ardından, aynı mahkemede bir kez daha değişiklik oldu. Karara imza atan başkan 13. Ceza Dairesi başkanı oldu. Bir başka üye ise 13. Ceza Dairesi’nin ikinci heyetinin başkanı oldu.

BERAAT VE SÜRGÜN

- İmamoğlu’nun İstanbul cumhuriyet başsavcısına yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada, bir hâkim “beraat etmeli” dedi. Bunu yaptığı sırada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi üyesiydi. Kısa süre sonra, HSK’nin 8 Ağustos kararıyla İstanbul 45. İş Mahkemesi’ne gönderildi.

- Diploma davasına bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi başkanı ile bir üye hâkimi görevlerinden alındı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde üyeliğe atandılar.

- İmamoğlu’nun Beylikdüzü dönemine dair “ihaleye fesat karıştırmak” davasına bakan Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yetkisi ikiye bölünerek yeni bir hâkim daha atandı. Beraat kararı veren ilk hâkim Maraş 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ne yollandı.

- “Resmi evrakta sahtecilik”ten yargılandığı öbür diploma davasında, nazik tavrıyla herkesi şaşırtan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi de Maraş 13. Asliye Ceza Hâkimliği’ne gönderildi. Yerine İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi atandı. Bu mahkeme CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımına ilişkin davaya da bakacak.

İBB’YE ÖZEL HEYET

Bu kadar değil...

- İBB iddianamesine imzası bulunan savcılardan üç tanesi İstanbul cumhuriyet başsavcı vekili oldu.

- Diploma ceza davasında iddianameyi yazan savcı Gaziosmanpaşa cumhuriyet basşavcı vekili olarak atandı.

- İmamoğlu’nun meşhur bilirkişi hakkında yaptığı açıklamalara dair açılan davada, iddianameyi yazan savcı, Beykoz cumhuriyet başsavcı vekili olarak atandı. Bu arada ilk celseden sonra mahkemenin hâkimi başka bir mahkemeye gönderildi. Yerine İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi getirildi.

- CHP’nin 2023 kurultayına dair açılan ceza davası hâkimi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi üyesi oldu. Yerine Ankara 1. Sulh Ceza hâkimi geldi.

- Daha sayabilirim. İstanbul için ikinci kritik önemdeki Anadolu Savcılığı’na Çağlayan’dan yeni başsavcı gönderilmişti. Buradaki vekillerden dördünün bölge adliyesine atanmasıyla yeni başsavcı farklı adliyelerden atamalarla kendi ekibini kurdu.

- Hatta İBB iddianamesi 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Son kararname ile mahkeme iki heyete bölündü. İlk kısımdaki heyetin başına mahkemenin asıl başkanı getirildi. Muhtemelen İBB davasına bu heyet bakacak. Elindeki tek dosya İBB olacak.

CHP KENDİ GERÇEĞİNİ YARATABİLİR

Sonuç olarak...

Ortada ilginç bir görüntü var. İmamoğlu’nun sanık olduğu kritik davaların görüldüğü mahkemelerde sürekli bir değişim var. Kararnamelerle adeta bu mahkemelere şekil veriliyor. Genel görüntü ise İmamoğlu aleyhine ceza isteyen ya da ceza verenlerin yükseldiği, aksi yönde tutum alanların sürüldüğü bir fotoğraf. Yeni başlayan ya da başlayacak mahkemelerde ise adeta İmamoğlu OHAL’i var. Heyetler ona göre dizayn ediliyor.

Haliyle...

Kendinizi yeni İBB mahkemesi heyetine koyun. Bu tablo size diyor ki: Eğer İmamoğlu lehine karar verirsen sürülürsün, aleyhine verirsen yükselirsin! Hangisini yapardınız?

Yargı, adalet ve güç arasında kaldığında verdiği kararları yıllardır izliyorum. Denklem bu şekilde oldukça “yargıyla arınma” mümkün değil. Öte yandan toplum da yargıyı tanıdığı için çoktan kendi kararını vermiş durumda. Yani herkesin arınması kendine!

Bu tabloda, CHP, “arınma tartışması”nı nasıl yönetebilir? Önceki başkan döneminde, Beşiktaş Belediyesi’ndeki yolsuzlukları yazmıştım. Yazarken “Şimdi ne gerek var” diyen çok “hatırlı” insana maruz kaldım. Hatta bir kez gözaltına da alındım. Sonuçta... CHP, kendi vekili eski savcı İlhan Cihaner’i görevlendirip Beşiktaş raporu yazdırdı. Sonuç, adaletin ve siyasetin çizgisini birleştirdi. Gereği yapıldı mı derseniz... Maalesef hayır!

İşte son kurultayda İlhan Cihaner, parti meclisine girdi. Artık CHP’nin bu konudaki politikalarını belirleyenlerden biri olacak. Belki dünkü Beşiktaş deneyimi, yarın için CHP’ye ders olur. Böylece “arınma”ya maruz kalan değil, yöneten parti olur.

Gerçek, gözümüzle fark ettiğimiz değil eylemimizle yarattığımız bir görüntüdür.