Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zamanın parçalanmış belleği
Deniz Ülkütekin
Son Köşe Yazıları

Zamanın parçalanmış belleği

25.10.2025 13:07
Güncellenme:
Takip Et:

Zamanı artık yalnızca gündelik yaşantımızı düzenleyen bir ölçü birimi olarak ele almak olanaksız. Günümüzde, geçmişte “değişmez” olarak görülen her kavram gibi zaman da sorgulanır hâle geldi. 

Bunu en iyi yaratıcı içeriklerde gözlemleyebiliriz. Sinema, edebiyat ve çağdaş sanat üretimleri, zamanı sorgulayan, baştan sona giden kronolojik anlatıyı tersyüz eden içeriklerle dolu.

Sosyal medyanın yaşamlarımızdaki etkisi de göz ardı edilemez. Bir sosyal medya akışında, geçmişe, şimdiye ve geleceğe ait içerikler aynı anda ama karmaşık bir sırayla karşımıza çıkıyor. Modern birey artık tarihin içinde ilerlediğini değil, döngüsel biçimde aynı olayları tekrar yaşadığını hissediyor.

Bu hissiyatı arkeoloji de destekler nitelikte. Geleneksel olarak milat baz alınarak oluşturulan tarihsel düzlemin üzerine, Göbeklitepe gibi bulgular eklendikçe tarihsel zaman algısı da tartışmalı bir hâl alıyor.

Ayrıca pandemi dönemiyle birlikte neredeyse tüm dünya zamanın donduğu, mekânın daraldığı bir süreci yaşadı. Bu, zamanı fiziksel bir gerçeklikten çok psikolojik bir deneyim olarak hissetmemize neden oldu. “Ne kadar sürdü?” sorusu bile anlamsızlaştı.

Bergson’un “süre” kavramı ve zamanı ölçülebilir bir akış değil, bilinçte kesintisiz bir deneyim olarak tanımlaması bugün yeniden keşfediliyor.

Özetle: Zamanın kırılması aslında çağın kırılması. Kitlelerin ruh hâlini en iyi sezebilen ve açığa çıkarabilen sanatsal yaratım da doğal olarak bundan besleniyor.

‘ŞİMDİ’YE HAPSOLMAK

Ancak bundan beslenen yalnızca sanatsal yaratım süreçleri değil. Zaman algısındaki değişim, siyaset kurumu için de önemli bir gösterge.

Günümüzde küresel anlamda iktidarlar, artık “büyük tarih anlatıları” kurmaktan çok, sürekli krizler üreterek toplumsal belleği kesintiye uğratıyor. Her kriz bir öncekine eklenmeden unutuluyor: savaş, pandemi, ekonomik çöküş, yeni bir teknoloji şoku...

Kalıcı bir olağanüstü hâl duygusu kendiliğinden oluşuyor. Böylece bireyler ve toplumlar “şimdi”nin gündemine hapsediliyor. Bu, geleceğe ilişkin imgelem gücünün kaybolması anlamına geliyor ve sonuç olarak siyaset, bir kriz yönetimi estetiğine dönüşüyor.

Bu tablo aslında yeni değil. Neoliberal ekonomi politikaları geçmişi nostaljiye, geleceği ise yatırım fırsatına indirger. Artık her şey “şu anki değer” üzerinden ölçülüyor: hisse senetleri, trendler, anlık tepkiler...

Sonuç olarak Zygmunt Bauman’ın altını çizdiği gibi, hiçbir şeyin kökünün tam olarak bulunmadığı; elimizden kayıp gidercesine akışkan bir yaşamın içindeyiz.

ZAMANIN SÖMÜRGELEŞTİRİLMESİ

Elle tutulabilir “meta”nın değer kaybı da tam bu noktada başlıyor. “Bulut madenciliği” kavramıyla nesneleştirilen yeni dijital metalar ise tersine değer kazanıyor.

Bu gelişmenin neoliberal anlamda yeni kuşak bir sömürgeciliğin önünü açtığını söyleyebiliriz. Analog dönemde mekân (toprak) sömürgeleştirilirdi; artık sıra zamanın sömürgeleştirilmesine geldi.

Küresel sosyal medya platformları insanların yalnızca zamanını değil, dikkat süresini de ekonomik değere dönüştürüyor.

Shoshana Zuboff’un “gözetim kapitalizmi” kavramında anlattığı gibi artık insanın gelecekteki davranışlarına ilişkin öngörüler algoritmalara çevrilip satılıyor. Yani gelecek de bir meta hâline geldi diyebiliriz.

Dolayısıyla metaya dönüşen her şey gibi “zaman” da artık iktidarın bir aracı. Küresel ölçekte işlevsel kılınırken, yerelde de iktidar sahipleri kendi “zaman anlatılarını” kuruyor.

Örnek vermek gerekirse: Batı ilerleme zamanına, Çin döngüselliğe, Rusya ise restoratif zamana yaslanıyor. Bu, hem kültürel hem stratejik bir çatışma: herkes kendi “gelecek sürümünü” meşrulaştırmak istiyor.

İlgili Konular: #Siyaset #ekonomi

Yazarın Son Yazıları

Zamanın parçalanmış belleği

Zaman artık yalnızca ölçülebilir bir akış değil belleği, siyaseti ve ekonomiyi biçimlendiren bir iktidar aracı

Devamını Oku
25.10.2025
Samimiyet çağında samimiyetsizlik

Samimiyet, insanlık tarihi boyunca güven ve içtenliğin karaktere yansımış bir göstergesi olarak tanımlanırdı.

Devamını Oku
05.10.2025
Diziler, şarkılar, davalar: Kimin sahnesi?

Diziler, şarkılar, davalar: Kimin sahnesi?

Devamını Oku
21.09.2025
Gündem zehirlenmesi

Artık “Yine ne oldu?” hissiyle uyanmak, politikleşmiş bir yorgunluğa dönüştü.

Devamını Oku
17.08.2025
Kamusal şizofreni

Söylenemeyenlerin çoğaldığı, herkesin birden fazla benlik taşıdığı bir çağda yaşıyoruz. “Kamusal şizofreni” artık siyasetçilerin değil hepimizin hastalığı.

Devamını Oku
26.07.2025
Makbul queer

Makbul queer

Devamını Oku
12.07.2025
Düşünüyorum, öyleyse susayım!

Düşünce artık içerikten çok niyetiyle, sahibinden çok kökeniyle yargılanıyor. Bu sessizlik çağında en büyük özgürlük, hâlâ düşünebiliyor olmak.

Devamını Oku
28.06.2025
1000 > 100 bin

İnfluencer dünyasında artık takipçileriyle derin bağlar kuran içerik üreticileri yani mikro etkileyiciler yüz binlere ulaşan hesaplara göre markaların çok daha fazla ilgisini çekiyor.

Devamını Oku
16.06.2025
Gülerken kızmak: Türkiye’de ofansif mizahın sınırları

Gülerken kızmak: Türkiye’de ofansif mizahın sınırları

Devamını Oku
25.05.2025
Kodlarda gizli erkek bakışı

Kodlarda gizli erkek bakışı

Devamını Oku
10.05.2025
Ne diyorsunuz? Anlamıyorum!

Ne diyorsunuz? Anlamıyorum!

Devamını Oku
03.05.2025
Elveda özgür Avrupa

Elveda özgür Avrupa

Devamını Oku
20.04.2025
Gerçeğin yokluğu

Gerçeğin yokluğu

Devamını Oku
12.04.2025
Umudu yaratanlar

Umudu yaratanlar

Devamını Oku
28.03.2025
Aklın çölleşmesi

Aklın çölleşmesi

Devamını Oku
15.03.2025
Korku ve ecel

Korku ve ecel

Devamını Oku
01.03.2025
Kendini gerçekleştiren kehânet ve Antigone

Kendini gerçekleştiren kehânet ve Antigone

Devamını Oku
23.02.2025
'Yapay zekâ kullanıyorum'

'Yapay zekâ kullanıyorum'

Devamını Oku
08.02.2025
Dünyanın en büyük sorunu (şimdilik)

Dünyanın en büyük sorunu (şimdilik)

Devamını Oku
01.02.2025
İhmalkâr

Bolu’da 78 yurttaşımızı yitirmemizle sonuçlanan otel yangınından beri sık duyduğumuz ve sürekli zihnimde tekrar eden kelime: İhmalkârlık.

Devamını Oku
25.01.2025
Ucubelerin sanatı

Ucubelerin sanatı

Devamını Oku
18.01.2025
Kaliforniya’da suyun başını tutanlar

Kaliforniya’da suyun başını tutanlar

Devamını Oku
10.01.2025
Genel izleyicinin tragedyası

Genel izleyicinin tragedyası

Devamını Oku
02.01.2025
Düş adacıkları

Düş adacıkları

Devamını Oku
30.11.2024
Tepkisiz toplum etkisiz siyaset

Tepkisiz toplum etkisiz siyaset

Devamını Oku
23.11.2024
Tekinsizliğe karışan deli

Birkaç farklı yerde, farklı tonlarda ve farklı cümlelerle bilgi sahibi olduğum bir anektod:

Devamını Oku
17.11.2024
Çaresizliğin zorbalığı

Çaresizliğin zorbalığı

Devamını Oku
08.11.2024
3F’den tek F’ye

3F’den tek F’ye

Devamını Oku
26.10.2024
4K netliğinde bir çaresizlik

4K netliğinde bir çaresizlik

Devamını Oku
05.10.2024
Hibrit kimlik ve sanal töreler

Hibrit kimlik ve sanal töreler

Devamını Oku
29.09.2024
Beyaz yakalı çobanlar

Beyaz yakalı çobanlar

Devamını Oku
22.09.2024
Gölgesinden korkan ülke

Gölgesinden korkan ülke

Devamını Oku
07.09.2024
Hangi geçmiş?

Hangi geçmiş?

Devamını Oku
17.08.2024
X etkisi ve cinsiyet politikası

X etkisi ve cinsiyet politikası

Devamını Oku
10.08.2024
Instagram’daki taşralı hayaleti

Instagram’daki taşralı hayaleti

Devamını Oku
03.08.2024
İdeoloji, adi suçlar ve pozitif ayrımcılık

İdeoloji, adi suçlar ve pozitif ayrımcılık

Devamını Oku
26.07.2024
İç ve dış düşmanlar, gölgeler

İç ve dış düşmanlar, gölgeler

Devamını Oku
19.07.2024
Modifiye arabalar ve tek kullanımlık kalıplar

Modifiye arabalar ve tek kullanımlık kalıplar

Devamını Oku
05.07.2024
Sınıfsallaştıramadıklarımızdan mısınız?

Sınıfsallaştıramadıklarımızdan mısınız?

Devamını Oku
22.06.2024
Taylor Swift liberal ya Trump?

Taylor Swift liberal ya Trump?

Devamını Oku
13.06.2024