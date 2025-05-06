Faşist saldırının temelleri

06 Mayıs 2025 Salı

AKP’li Cumhurbaşkanı, 30 Nisan Çarşamba günü Adalet ve Kalkınma Partisi’nin grup toplantısında, “Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li telef olup gidecek” dedi.

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Cumhurbaşkanı bu sözleri söylediği sırada bakın kimler hapisteydi:

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat.

Doğu ve Güneydoğu’da bazı belediye başkanları.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ.

HDP Eş Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, AİHM kararına rağmen.

Osman Kavala, AYM kararına karşı olarak, arkadaşlarıyla birlikte.

Şehir Plancısı Tayfun Kahraman, MS hastası olmasına rağmen, arkadaşlarıyla birlikte.

TİP milletvekili seçilen Avukat Can Atalay, AYM’nin birden çok kararına rağmen.

22 yaşında, Belçika’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde burslu olarak fotoğrafçılık eğitimi gören, kronik kalp ve böbrek hastası, 9 Nisan 2025’te Kadıköy’de “Diktatör Erdoğan” yazılı bir pankart taşıdığı için gözaltına alınan Esila Ayık, arkadaşları ile birlikte.

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Yukarıdakiler hapisteydi ama 2004 yılında 17 yaşındaki kızı Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış’ı öldüren, iki çocuğunu daha yaralayan, iki kez müebbet hapse mahkûm olan, başka siyasal suçlara da karıştığı belirtilen Selçuk Tengioğlu isimli mahluk serbestti!

Ve bu sabıka kaydıyla, Taksim AKM kapısında, Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninden çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırıda bulundu!

Kent Lokantalarına ve gençlerin CHP mitinglerine desteğine kızmış.

(Özel’in makam arabasının otoparka alınmadığı konusundaki tartışma, CHP ile Valilik arasında sürüyor.)

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Önceki örnekte ne olmuştu?

21 Nisan 2019’da, Hakkâri’de şehit olan askerin Ankara Çubuk ilçesi Akkuzu Mahallesi’ndeki cenaze töreninde, bakanların ve polis görevlilerinin önünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na fiziksel saldırı düzenlendi ve hırsızlık suçundan sabıkası olan Osman Sarıgün, Kılıçdaroğlu’na yumruk attı.

İçişleri Bakanlığı ve savcılık, olayın spontane olduğunu savundu ancak TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve muhalefet, saldırının planlı bir provokasyon olabileceğini öne sürdü.

Osman Sarıgün, hapis cezası aldığı suçta, hükmün açıklanması geri bırakıldı ve hapis yatmadı.

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Aslında Faşizmin temelleri 2007 yılı Haziran ayında Ergenekon Kupası ile atılmaya başlamış, Ahmet Necdet Sezer ayrılıp Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçilince Balyoz, Casusluk gibi davalarla tırmanmıştı.

Bu davalarla, bütün Silahlı Kuvvetler, Üniversiteler ve medya perişan edildikten sonra, “Kumpas” denilerek, suç Fethullah Gülen Cemaati mensubu savcı ve yargıçların üstüne yıkılmış, “Allah bizi affetsin” denilerek AKP iktidarı ellerini yıkamıştı.

Bu dönemdeki ünlü isimleri anımsayalım.

1) OSMANIM:

Ablasını öldüren, yeğenine zorla fuhuş yaptıran ve sahtecilik gibi suçlardan sabıkası olan, Danıştay saldırısı nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmış ancak Ergenekon davasında gizli tanık olarak ifade verdikten sonra cezası hafifletilmiş ve tahliye edilmiş olan...

Kaçak FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz’ün “OSMANIM” dediği Osman Yıldırım, bu “Kumpasların” kullandığı en önemli kişilerden biridir.

2) EFE:

Ergenekon davasında gizli tanık olarak “Efe” kod adıyla ifade veren eski İliç Cumhuriyet Savcısı Bayram Bozkurt.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve 3. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Saldıray Berk aleyhine tanıklık yapmıştır.

2019 yılında yargılanan Bozkurt, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “yalancı tanıklık” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılıktan emekli olduktan sonra gizli tanık koruma programı kapsamında kimliği ve yüzü değiştirilerek tekrar savcı olarak atandığı belirtilmiş ve sonra da yurtdışına kaçmıştır.

3) Ve elbette başta ZEKERİYA ÖZ olmak kaydıyla, yukarıdaki gibi MAHLUKLARI üreten ve kullanan, savcı ve yargıçlar!

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FAŞİZM BÖYLE MAHLUKLARIN CENNETİDİR!