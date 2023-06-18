18 Haziran 2023 Pazar

Polimetre’nin yöneticisi M. Gu¨nal O¨LÇER 16 Haziran 2023 tarihinde “İki Sec¸im Arasında Degˆis¸en Tercihler” başlıklı bir rapor yayımladı.

Araştırmada 14 Mayıs ile 28 Mayıs sec¸imlerinde hangi sandıklarda Kılıc¸darogˆlu’nun oylarının azaldıgˆına bakılmış ve bu sandıklarda Kılıçdaroğlu ile Erdoğan’ın oylarındaki değişmeler karşılaştırılmış.

Araştırmanın sonucunda Kılıc¸darogˆlu aleyhine en az 5 farkın olduğu 51 bin 559 sandık saptanmış.

Bu sandıklarda Kılıc¸darogˆlu aleyhine oluşan toplam oy farkının ise 648 bin 992 gibi bir sayıya eriştiği belirlenmiş.

Raporun “Bo¨yle Tercih Olur Mu?” Bo¨lu¨mu¨nde bazı sandık sonuçlarından örnekler verilmiş.

Ben aşağıda sadece üç sandık sonucunu alıntıladım.

Raporda “Yapılması gereken; bu sandıklarda oy kullanan sec¸menlerle yu¨z yu¨ze konus¸up oy sayılarındaki bu anlamsız degˆis¸ikliklerin nedenlerinin ortaya c¸ıkarılmasıdır” denilmektedir.

***

DİYARBAKIR İli, ERGANİ İlc¸esi, DEMI·RLI· Mahallesi 1124 Numaralı Sandık:

Milletvekili Sec¸iminde CHP’nin 1’inci Parti oldugˆu bu sandıkta;

• Oy Kullanan Sec¸men Sayısı 276’dan 277’ye c¸ıkmış.

• 14 Mayıs’ta 10 oy alan ERDOGˆAN, 28 Mayıs’ta 263 oy alıyor (Artma: 253).

• 14 Mayıs’ta 265 oy alan KILIC¸DAROGˆLU, 28 Mayıs’ta 13 oy alıyor (Azalma: 252).

• İki Sec¸im arasında KILIC¸DAROGˆLU aleyhine (505) oyluk fark olus¸uyor.

S¸IRNAK I·li, SİLOPI· İlc¸esi, AKYILDIZ Ko¨yu¨ 1208 Numaralı Sandık:

Milletvekili Sec¸iminde YSP’nin 1’inci Parti oldugˆu bu sandıkta;

• Oy Kullanan Sec¸men Sayısı 209’dan 219’a c¸ıkıyor.

• 14 Mayıs’ta 17 oy alan ERDOGˆAN, 28 Mayıs’ta 132 oy alıyor (Artma: 115).

• 14 Mayıs’ta 189 oy alan KILIC¸DAROGˆLU, 28 Mayıs’ta 87 oy alıyor (Azalma: 102).

• Iki Sec¸im arasında KILIC¸DAROGˆLU aleyhine (217) oyluk fark olus¸uyor.

S¸ANLIURFA İli, SİVEREK İlc¸esi, BEYCERİ Mahallesi 1103 Numaralı Sandık:

Milletvekili Sec¸iminde Bagˆımsız Adayın 1’inci Parti oldugˆu bu sandıkta;

• Oy Kullanan Sec¸men Sayısının 116’dan 112’ye azaldıgˆı görülüyor.

• 14 Mayıs’ta 5 oy alan ERDOGˆAN, 28 Mayıs’ta 107 oy alıyor (Artma: 102).

• 14 Mayıs’ta 109 oy alan KILIC¸DAROGˆLU, 28 Mayıs’ta 5 oy alıyor (Azalma: 104).

• İki Sec¸im arasında KILIC¸DAROGˆLU aleyhine (206) oyluk fark olus¸uyor.

***

Bu garip sonuçların oluştuğu sandıklar S¸anlıurfa, Mardin, Diyarbakır, S¸ırnak, Hakkâri ve Van illerinde yoğunlaşmış görünüyor.

Yukarıda verilen üç örneğe benzer garipliklerin olduğu sandıkların sayısı 51 bin 559.

Bu sandıklar, toplam sandıkların yüzde 26.8’i, yani dörtte birinden biraz fazlası!

Yukarıdaki bilgilerin ışığında ve propaganda döneminde TRT’de Erdoğan’a 48 saat, Kılıçdaroğlu’na 32 dakika verildiği düşünüldüğünde:

2023 seçimleri, hem çok adil hem de çok şeffaf değil mi?