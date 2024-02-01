İmamoğlu’na oy vermek için 50 neden

01 Şubat 2024 Perşembe

Salı günü yazdığım “BÖL VE YÖNET” başlıklı yazım okurlardan istediğim tepkiyi aldı:

Okurlarımın bir bölümü tehlikeyi daha iyi fark etti.

İmamoğlu’na 2019’da destek verenlerin, 2024’te de oylarını bölmemeleri gerektiği tartışılıyor.

Örneğin bir okurum İstanbulluları bilinçlendirmek, İmamoğlu’nun hizmetlerini anımsatmak için bunları sıraladığı bir mektup yolladı.

Biraz rötuşlayarak ve bazı maddeler de ekleyerek yayımlıyorum. (Listede değişiklik yaptığım için, okurun adını -izin vermiş olmasına rağmen- kullanmadım)

(Siz her cümlenin sonuna “için” sözcüğünü ekleyin lütfen)

1- İstanbulluların hayatlarının karartılmaması

2- İstanbul kentinin kaynaklarının AKP Oligarşisi’ne hortumlanmaması

3- Kanal İstanbul felaketine “dur” denebilmesi

4- İktidarın oy alamadığı ilçelerin hizmet eksikliğiyle cezalandırılmaması

5- Yeşil alanların korunması

6- Belediye ihalelerinin fahiş bedellerle tarikatlara veya yandaş şirketlere verilmemesi

7- Belediye mülklerinin değerinin çok altında bir bedelle satılmaması

8- Taksici mafyasının mutlu edilmemesi

9- İktidarın alerji duyduğu işletmelerin ruhsat verilmeyerek cezalandırılmaması

10- Gerçek ihtiyaç sahiplerine yapılan belediye yardımlarının partililere dağıtılmaması

11- Cumhuriyetimizin simgesi bayramların özgürce kutlanabilmesi

12- Siyasi mitinglere belediye araçlarıyla insan taşımanın tekrar başlamaması

13- Gerici baskı unsurlarının belediye imkânlarıyla desteklenmemesi

14- Yandaş ve yalancı medya kuruluşlarının İstanbulluların kaynaklarıyla beslenmemesi

15- İstanbul’u yaşanmaz kılan imar planlarının engellenebilmesi

16- İmar planlarının, inşaat çetelerinin değil, halkın yararına yapılması

17- Etkinliği artırılan KİPTAŞ’ın daha da etkin olabilmesi ve vatandaşların TOKİ mağduriyetinden korunması

18- Öğrenci burslarının kestirilmemesi ve artırılması

19- Açılan yurtların kapanmaması ve artırılması

20- Açılan kent lokantalarının kapatılmaması ve artırılması

21- Kent meydanlarının İstanbul’a yakışır biçimde yeniden düzenlenmesi

22- Liyakatli personel alımına devam edilmesi

23- İşgalden kurtarılan kıyıların tekrar işgal ettirilmemesi

24- Kentsel dönüşümün halk yararına yönetilmesi

25- Tarihi eserlerin asıllarına uygun ve düşük bedellerle restore edilmesi

26- Siyasi yandaşlara yurtdışı bursları verilmemesi

27- Siyasi yandaşlara çalışmadığı halde maaş ödenmemesi

28- Belediye kaynaklarının sığınmacılara aktarılmaması

29- Belediye kaynaklarının tarikatlara aktarılmaması

30- İstanbulluların bedelsiz ulaşabildiği kültür-sanat faaliyetlerinin devam ettirilmesi

31- Kültür-sanat merkezlerinin çoğaltılması

32- Sokak hayvanlarının zarar görmesinin engellenmesi

33- İBB’nin, müteahhitlerin vesayeti altına girmesinin engellenmesi

34- Yolsuzlukların tekrar hortlamaması

35- Deniz ulaşımını yaygınlaştırma çabalarının gelişebilmesi

36- Çok değerli tersane alanlarının Arap sermayesine peşkeş çekilmemesi

37- Geç saatlere kadar halka hizmet veren metrobüs ve metro seferlerinin devam edebilmesi

38- İBB reklam panolarının İstanbulluların yararına kullanılması

39- Kadınlara eğitim veren, güç kazandıran çabaların sürmesi ve artması

40- Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran spor alanlarının çoğaltılması

41- Bireysel İstihdam Ofisleri’nin yaşayabilmesi ve daha çok işsize iş bulunabilmesi

42- İstanbul çiftçilerine yapılan tohum, fide ve gübre desteğinin sürebilmesi

43- İstanbul çiftçilerinin ürettiği ürünlerin tüketiciler ve çiftçiler açısından doğru fiyatla pazara ulaşabilmesi

44- İstanbul’un, Ankara’dan tek kişinin emriyle yönetilmesinin engellenmesi

45- Müzelerin ve Gazhane gibi, Yerebatan Sarnıcı, Tünel Metrohan gibi kültür ve yaşam alanlarının artması

46- 200 binden fazla çocuğa yönelik süt yardımının sürebilmesi

47- Halk Ekmek faaliyetlerinin daha da yaygınlaşabilmesi

48- Sel baskınlarına zemin hazırlayan altyapı yetersizlikleriyle yeniden karşılaşılmaması

49- Islah edilen Haliç’in, Kurbağalı Dere’nin tekrar kirlenmemesi ve kokmaması

50- İstanbul’un artan ihtiyaçlarına uygun su kaynakları kazandırılması

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Yerim dar olduğu için, ben hizmetleri 50’de kestim.

İstanbullular bu listeyi 100’e tamamlayabilir!