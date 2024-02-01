İmamoğlu’na oy vermek için 50 neden
Salı günü yazdığım “BÖL VE YÖNET” başlıklı yazım okurlardan istediğim tepkiyi aldı:
Okurlarımın bir bölümü tehlikeyi daha iyi fark etti.
İmamoğlu’na 2019’da destek verenlerin, 2024’te de oylarını bölmemeleri gerektiği tartışılıyor.
Örneğin bir okurum İstanbulluları bilinçlendirmek, İmamoğlu’nun hizmetlerini anımsatmak için bunları sıraladığı bir mektup yolladı.
Biraz rötuşlayarak ve bazı maddeler de ekleyerek yayımlıyorum. (Listede değişiklik yaptığım için, okurun adını -izin vermiş olmasına rağmen- kullanmadım)
(Siz her cümlenin sonuna “için” sözcüğünü ekleyin lütfen)
1- İstanbulluların hayatlarının karartılmaması
2- İstanbul kentinin kaynaklarının AKP Oligarşisi’ne hortumlanmaması
3- Kanal İstanbul felaketine “dur” denebilmesi
4- İktidarın oy alamadığı ilçelerin hizmet eksikliğiyle cezalandırılmaması
5- Yeşil alanların korunması
6- Belediye ihalelerinin fahiş bedellerle tarikatlara veya yandaş şirketlere verilmemesi
7- Belediye mülklerinin değerinin çok altında bir bedelle satılmaması
8- Taksici mafyasının mutlu edilmemesi
9- İktidarın alerji duyduğu işletmelerin ruhsat verilmeyerek cezalandırılmaması
10- Gerçek ihtiyaç sahiplerine yapılan belediye yardımlarının partililere dağıtılmaması
11- Cumhuriyetimizin simgesi bayramların özgürce kutlanabilmesi
12- Siyasi mitinglere belediye araçlarıyla insan taşımanın tekrar başlamaması
13- Gerici baskı unsurlarının belediye imkânlarıyla desteklenmemesi
14- Yandaş ve yalancı medya kuruluşlarının İstanbulluların kaynaklarıyla beslenmemesi
15- İstanbul’u yaşanmaz kılan imar planlarının engellenebilmesi
16- İmar planlarının, inşaat çetelerinin değil, halkın yararına yapılması
17- Etkinliği artırılan KİPTAŞ’ın daha da etkin olabilmesi ve vatandaşların TOKİ mağduriyetinden korunması
18- Öğrenci burslarının kestirilmemesi ve artırılması
19- Açılan yurtların kapanmaması ve artırılması
20- Açılan kent lokantalarının kapatılmaması ve artırılması
21- Kent meydanlarının İstanbul’a yakışır biçimde yeniden düzenlenmesi
22- Liyakatli personel alımına devam edilmesi
23- İşgalden kurtarılan kıyıların tekrar işgal ettirilmemesi
24- Kentsel dönüşümün halk yararına yönetilmesi
25- Tarihi eserlerin asıllarına uygun ve düşük bedellerle restore edilmesi
26- Siyasi yandaşlara yurtdışı bursları verilmemesi
27- Siyasi yandaşlara çalışmadığı halde maaş ödenmemesi
28- Belediye kaynaklarının sığınmacılara aktarılmaması
29- Belediye kaynaklarının tarikatlara aktarılmaması
30- İstanbulluların bedelsiz ulaşabildiği kültür-sanat faaliyetlerinin devam ettirilmesi
31- Kültür-sanat merkezlerinin çoğaltılması
32- Sokak hayvanlarının zarar görmesinin engellenmesi
33- İBB’nin, müteahhitlerin vesayeti altına girmesinin engellenmesi
34- Yolsuzlukların tekrar hortlamaması
35- Deniz ulaşımını yaygınlaştırma çabalarının gelişebilmesi
36- Çok değerli tersane alanlarının Arap sermayesine peşkeş çekilmemesi
37- Geç saatlere kadar halka hizmet veren metrobüs ve metro seferlerinin devam edebilmesi
38- İBB reklam panolarının İstanbulluların yararına kullanılması
39- Kadınlara eğitim veren, güç kazandıran çabaların sürmesi ve artması
40- Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran spor alanlarının çoğaltılması
41- Bireysel İstihdam Ofisleri’nin yaşayabilmesi ve daha çok işsize iş bulunabilmesi
42- İstanbul çiftçilerine yapılan tohum, fide ve gübre desteğinin sürebilmesi
43- İstanbul çiftçilerinin ürettiği ürünlerin tüketiciler ve çiftçiler açısından doğru fiyatla pazara ulaşabilmesi
44- İstanbul’un, Ankara’dan tek kişinin emriyle yönetilmesinin engellenmesi
45- Müzelerin ve Gazhane gibi, Yerebatan Sarnıcı, Tünel Metrohan gibi kültür ve yaşam alanlarının artması
46- 200 binden fazla çocuğa yönelik süt yardımının sürebilmesi
47- Halk Ekmek faaliyetlerinin daha da yaygınlaşabilmesi
48- Sel baskınlarına zemin hazırlayan altyapı yetersizlikleriyle yeniden karşılaşılmaması
49- Islah edilen Haliç’in, Kurbağalı Dere’nin tekrar kirlenmemesi ve kokmaması
50- İstanbul’un artan ihtiyaçlarına uygun su kaynakları kazandırılması
***
Yerim dar olduğu için, ben hizmetleri 50’de kestim.
İstanbullular bu listeyi 100’e tamamlayabilir!
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