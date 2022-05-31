Seçime hazırlık olarak sansür ve baskı

31 Mayıs 2022 Salı

“Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır”...

Her yiğit, “yoğurt yiyişindeki” tavırlarıyla kendi kişiliğinin temel özelliklerini de açığa vurur:

Örneğin “Demokrasi İttifakı” yapmış görünen muhalefet partileri seçime, Demokrasi, Özgürlük, Adalet, Eşitlik, Hukuk Devleti, Sosyal Devlet, İş ve Aş beklentilerini yükselterek hazırlanıyor.

Buna karşılık iktidar seçime, daha büyük baskı, daha sert ve yaygın sansür, daha yoğun din istismarı, daha hızlı yağma yaparak hazırlanıyor.

Dedim ya, “Her yiğidin yoğurt yiyişi onun kişiliğinin temel özelliklerini gösterir”

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Son günlerde iktidarın Demokrasi karşıtı önlemleri gittikçe şiddetlendirdiği açıkça görülüyor!

Meclis’e getirilen son sosyal medya yasa önerisiyle TCK’ye eklenen aşağıdaki madde, iktidarın görüşlerine aykırı olan her haberin ve yorumun hapisle cezalandırılmasına yol açacak hükümler içeriyor:

“Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

Örneğin, Sağlık Bakanlığı’nın başarısızlığını gizlemek için düşük gösterdiği hasta sayılarının gerçeklerini yayımlamak...

Ya da maaş ve ücretlere düşük zam vermek için, gerçeklerin altında ilan edilen enflasyon oranının doğrusunu yayımlamak...

Bu maddeye göre hapisle cezalandırılabilir.

Özetle, medya ve toplum üzerindeki sansür baskısı bu yasayla, tam seçim öncesinde, iyice artırılıyor.

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Tam bu sırada, Ana Muhalefet Partisi Lideri’nin iktidara ilişkin bir canlı demecini yorumsuz olarak yayımlayan televizyon kanallarına RTÜK’teki iktidar yanlısı üyeler tarafından ceza verildi.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, olayı şöyle yansıttı:

“1-RTÜK, Sayın @kilicdarogluk’un ülkeyi sarsacak, manşet haber niteliğindeki açıklamaları ve ifşa ettiği belgeleri yayımlayan Tele1 KRT, Flash ve Halk TV’ye oyçokluğuyla tavandan yüzde 3 para cezası verdi.

Karar, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir!

2- RTÜK yayıncılara ‘Kılıçdaroğlu’nun elinde belge de olsa, söyledikleri doğru da olsa yayımlarsanız ceza keserim, sansürlerim’ gözdağını veriyor.

Bu bakışla, partilerin canlı verilen grup toplantıları sansürlenir, muhalefetin sesi duyulmasın diye Meclis TV’nin fişi de çekilebilir.

3- TÜRGEV ve Ensar’ın şikâyet dilekçelerine verilen sayı numarasının mürekkebi kurumadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, özel talimatla akşam rapor hazırlattı.

Yüzlerce şikâyet dilekçesi aylardır hatta yıllardır işleme bile alınmazken şimdi bu neyin telaşı, kimlere yaranma arayışı!!!”

RTÜK üyesi Okan Konuralp de şunları söyledi:

“RTÜK, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun TURKEN Vakfıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları eşzamanlı yayımlayan dört tv kanalına para cezası verdi.

RTÜK bu kararıyla doğrudan Sayın Kılıçdaroğlu’nu susturma planının parçası olduğunu, bile isteye resmileştirmiştir.

Marx ve Zizek’ten esinlenerek, durumu şöyle tanımlıyorum:

‘Susturamayacaklarını biliyorlar yine de yapıyorlar. Çünkü ellerinden başka bir şey gelmiyor!’

Bugün itibarıyla ‘demokrasiden yana olanların sustuğunu tarihin yazmadığını da anımsamak’ gerekir; umutsuzluğa kapılmayın.

Son not: Selçuk Tepeli’nin tarımın ve çiftçilerin durumuna ilişkin itirazını/üzüntüsünü yayın masasındaki bardağa vurarak ifade etmesinden de bir ihmal çıkaran RTÜK, FOX TV’ye de para cezası verdi.

Tüm kararlar oyçokluğuyla alındı.”

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Bazen de yoğurt, yiğidi yiyiverir!