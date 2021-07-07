Gümüşlük Festivali hep kendine özgü

07 Temmuz 2021 Çarşamba

On sekiz yıl önce iki değerli sanatçı, Gülsin Onay ve Eren Leventoğlu Bodrum’da Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali’ni başlatmıştı. O zamanlar bin bir zorluk içinde ilk adımlarını atan bu festival, bugün artık kendine özgü karakter içinde bir kimlik kazandı. Tarihi açık hava mekânları, her yıl sunduğu genç sanatçılar, doğayı koruma konusuna gösterdikleri özen, piyano yarışmaları, “Suda”, “Kumda” ve “Taşta” kavramıyla değişik mekân sunumları; yarışmalar, uluslararası ve ulusal sanatçıların kaynaşması, ustalık sınıfları yörenin doğal güzelliğine hareket ve renk katıyor.

Festival bu yıl, 24 Temmuz Cumartesi akşamı, ana sahneleri Antik Taş Ocağı’nda başlayacak. Değerli piyanistimiz Gülsin Onay ve kadın üyelerden oluşan Ancyra Ensemble’ın sunacağı konserin şefi de genç kadın sanatçımız, Nisan Ak. Keşke programda da bir kadın besteci olsaydı!

Bu yıl 17 konser, 2 ustalık sınıfı öğrenci konseri ve 2 DJ performansı gerçekleşecek. İki bin beş yüz yıllık tarihi taşocağı, Zefirya Kültür Merkezi, Gümüşlük Sahili’ndeki festival merkezi ve Toprak Ev’de yapılacak konserlere ek olarak, festivalin en önemli oluşumlarından Gümüşlük Festival Akademisi bünyesinde piyano ve çello ustalık sınıfları düzenlenecek. Bugüne dek her yıl ünlü eğitmenlerin öncülüğünde yapılan piyano ustalık sınıflarının bu yılki eğitmenleri: Gülsin Onay, Pablo Galdo ve Valerian Shiukashvili. Ayrıca Fransız çellist Henri Demarquette’ın yönetiminde 12-18 Ağustos tarihleri arasında çello için de ustalık sınıfları yapılıyor. Biz, ilk izleyicileri, festivalin yıllandığını nasıl anlıyoruz biliyor musunuz? Bir zamanlar küçük yaşlarında ustalık sınıflarına katılan genç yetenekler, şimdi hatırı sayılır solistler olarak tekrar festivalde yer alıyorlar. Örneğin piyanist ve akademisyen Özgür Ünaldı gibi.

SPONSORLAR VELİNİMETİMİZ

Bütün müziksel etkinlikleri düzenleyen birimlerin başlıca velinimeti sponsorlardır. Onların adlarını yazılarımda anmayı ben de her zaman bir görev bilirim. Bu kez, 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali’nin başlıca sponsorları; Bosfor Turizm (ana sponsor), Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu, Institut Français Türkiye İzmir, Liba Laboratuvarları, Aktur AŞ, Barbaros Yachting, Sistem AŞ ve Bodrum Belediyesi’nin katkılarını alkışlıyoruz.

Çok yoğun tempodaki beş haftalık programda bu yıl yine dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar Gümüşlük’te buluşacaklar. Açılışın ardından Hollanda’dan North Sea String Quartet; Güney Kore’den genç piyanist Kisuk Kwon; müzik yaşamını Hollanda’da sürdüren Meral Polat Caz Trio; İspanyol piyanist Pablo Galdo; Gürcü piyanist Valerian Shiukashvili; Nova Trio; piyanist Barış Büyükyıldırım; Hakan Başar Caz Trio; Trio Likya; Sırp piyanist Zoran İmsirovic; Elif Çağlar Caz Quartet; Fransız çelist Henri Demarquette ile piyanistimiz Özgür Ünaldı; Hollanda’dan Trio Reijseger de bir konser verecek.

Festivalin sanat danışmanı Gülsin Onay da her yıl olduğu gibi ayrıca bir resitalle izleyicisini selamlayacak. İsrail’den çelist Maya Belsitzman ve perkisyoncu Matan Ephrat coşkulu bir dinleti sunacaklar. Festival, 29 Ağustos akşamı, El Ele Müzik Orkestrası’yla piyanist İlyun Burkev ve son yıllarda parlayan dâhi kemancımız Naz İrem Türkmen’in Antik Taşocağı’nda verecekleri konserle kapanacak.

Bodrum yarımadasında yaşayanlara, artık belli bir kimlik sahibi olmuş bu dinletiler zincirini mutlaka bir ucundan yakalamalarını öneririm. Yalnız icracılar değil, dinleyici olarak da herkes festivalle bütünleşebilir.