Aldırma Kartal

10 Aralık 2023 Pazar

Dakika 21, skorda denge var: 1-1. Ama aynı şey sahada oynanan oyun için geçerli değil. Fenerbahçe oyuna başlar başlamaz ağırlığını koyuyor. Organize akınlarla Beşiktaş kalesine hücum ediyor. Bunda Beşiktaş savunmasının zaafları da etkili. Yine de bu kadar yanlış transferler yapmış, sakatı bol, motivasyonunu yitirmiş, hoca değişiklikleriyle başı dönmüş Beşiktaş, umulanın üstünde bir mücadele veriyor. Rıza Hoca, bu kadar yoklukta kurduğu kadroyla takımı ayakta tutmaya çalışıyor. Ama bu kadar çok değişen ilk 11’lerle uyumlu takım olmak zor. O yüzden Kartal daha çok önce rakibi engellemeye, sonra fırsat yakalamaya çalışıyor. Ama Fenerbahçe pek durdurulacak gibi değil. Nihayet 62’de korkulan oluyor ve 1 penaltı da Fenerbahçe kazanınca skordaki denge de bozuluyor. Ve Rıza Hoca, hemen Aboubakar’ı oyuna alarak çift santrfora dönüyor. Ama pozisyonlar bulan yine Fenerbahçe. Mert, skorun açılmasını önlüyor. Hatta 90’da bir de penaltı kurtarıyor. Bu arada Beşiktaş taraftarının skoru beğenmediği için oyuncularını yuhalaması alışkanlığa dönüşüyor . Her şey değişir ama kulüp ve taraftarlık kültüründe oluşan erozyon çok zor değişir.