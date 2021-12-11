Gösteriş nesnesi kadın

11 Aralık 2021 Cumartesi

Erkeklere sesleniyorum. Kadınlar adına hareket etmeyi bırakın artık. İşi gösteriş vesilesi olmaktan çıkarın. Siz hiç kadına şiddeti önleyecek bağlayıcı önlemleri almayın, varolan düzenlemeleri de iptal edin, kadının kendini savunma ve özgür yaşama haklarını ortadan kaldırın, sonra da tam tersine mahkemede kravat takana indirim, boynunu eğip poz verene indirim verin, kadın şiddetini normalleştirmiş kişileri serbest bırakın sonra iki kadınlar arası maç yapıp tribünde boy gösterip “Biz de kadına şiddete karşıyız” deyin. Böylece tüm günahlarınızdan kurtulun. Kadınlar artık bunlara aldanmıyor. Kadın Hakları Haftası’nda G.Saray ve F.Bahçe kadın takımları arasında oynanan maçta gösteriş boyasının dökülüp gerçeklerin ortaya çıkması gibi.

7 Mart 2020’de Beşiktaş-A.Madrid maçında 33 bin biletli seyirci vardı. Ve bu ülkemizde ilk kez stadyumda oynanan bir kadın futbolu maçıydı, seyirci rekoru kırılmıştı. Yani kadın futboluna ilginin olduğu kanıtlanmıştı böylece. Ardından bir de Beşiktaş Kadın Futbol Takımı geçen sezonun şampiyonu oldu. Buraya 3. ligden başlayarak adım adım hak ederek geldiler. Böylece giderek popüler oldu kadın futbolu. Bu sponsorların da ilgisini çekti tabi. Ve diğer büyük kulüpler de harekete geçti, kadın takımlarını kurdu. Buraya kadar tamam da 3. ligden başlamadan zahmetsizce 1. lige alıverilmeleri ilginç değil mi? İşte bir emeğe saygısızlık olayı daha.

BOYA DÖKÜLDÜ

Hadi diyelim bu ülkede G.Saray-F.Bahçe rekabeti en büyük rekabettir denildi ve bu yeni kurulmuş takımlara öncelik verildi. Fakat maçı olumsuzluk ve yıkıcılık üzerinden yürüyen erkek rekabeti içine çekmeniz hiç iyi olmadı. Olayı güzel bir dostluk gösterisine bile dönüştüremediniz. Baksanıza kulüp yöneticilerinin kışkırtıcı, nefret dolu açıklamalarına. “Cincon”lar, 7-0’la övünmeler filan. G.Saray kadın antrenörünün de yine polemik yaratacak açıklamaları. Yalnız bu durumun iyi bir tarafı da var. Kadına karşı şiddete karşı çıkarken bu şiddetle hiçbir sorunu olmadığını gösterdi muktedirler. Gösteriş için bile düzgün bir iş çıkaramadılar. Kadın ne yazık ki hep erkeğe tabi ve sadece anne ya da eş olarak görüldü bu ülkede. Bu ayrımcılık da nefret ve şiddet üretiyor sonuçta. Kadınları rahat bırakın artık. Ciddiyseniz, kadın futbolu için ayrı bir federasyon kurun bilinçli kadınlardan oluşan. Kulüplerin de ayrı yönetimleri olsun. Çünkü bugün kadına şiddet sorunu, genel olarak kadına özgürlük mücadelesinin bir parçası maalesef.