09 Şubat 2024 Cuma

Türkiye Kupası’nda Antalyaspor, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Maçın önemli bir detayı, Beşiktaş’ın efsane oyuncusu ve son şampiyonluğunda teknik direktörü Sergen Yalçın’ın bu kez Antalyaspor’un başında olması. Yani pek de istenmeyen bir eşleşme bu Beşiktaşlılar için. Ama top dönmeye başlayınca artık her şey tur atlama mücadelesine dönüyor. Aslında hem Santos hem de Yalçın takımlarında yeniler. Yani istediklerini yapamamış olmaları normal.

Ne var ki Santos’la beraber rakibi geride karşılama bir alışkanlığa dönüşüyor sanki Siyah-Beyazlılarda. Tamam da, geride karşılamayı amaçlıyorsan geride karşılayabilmelisin. Rakibe taçı rahat attırıyorsun, şutu rahat attırıyorsun Umut da topu ıskalayınca golü yiyorsun. Kanatlar boş, orta alan güçsüz. Bir tek Rashica ve Semih’in bir şeyler yapmasını bekliyorsun.

Onların da nerede ve nasıl en çok verimli olacaklarını henüz belirleyememiş Santos. Ve fatura Umut’a çıkıyor, yerini genç Emrecan Terzi’ye bırakıyor. Rebic de Muleka’ya. Ardından takım da 4-2-4 gibi oynamaya başlıyor. Artık Beşiktaş daha çok rakip alanda Antalya ise skoru korumaya çalışıyor. Özellikle kanatları kullanıyor Kartal ve Muleka 71’de kornerle başlayan pozisyonda skoru eşitliyor. Sonra karşılıklı akınlar başlıyor. Çok adamla atağa kalkan Kartal 88’de Muleka’yla 2. golünü de atıyor. 1. yarı hiç ümit vermeyen Beşiktaş 2. yarı hücumu düşününce çeyrek finale adını yazdırıyor.