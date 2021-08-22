22 Ağustos 2021 Pazar

GAZİANTEP: 0 - BEŞİKTAŞ: 0

STAT: Kalyon

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Gökhan Bilir, Tuğberk Curbay, VAR: Y.Kemal Uğurlu

GAZİANTEP: Günay, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Kitsiou, Mendyl (dk. 76 Halil), Jefferson, Recep (dk. 76 Borven), Merkel (dk. 61 Furkan), Figueiredo (dk. 76 Doğan), Dicko (dk. 32 Kenan Özer)

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala (dk. 77 Rıdvan), Josef, Atiba (dk. 67 Teixeira), Salih, Ghezzal (dk. 67 Gökhan Töre), N’Koudou (dk. 46 Larin), Kenan Karaman (dk. 67 Batshuayi)

SARI KARTLAR: Mendly, Tosca (G.Antep); N’Sakala, Vida (Beşiktaş)

KARTAL ÜZGÜN



Beşiktaş Gaziantep’te 2011’den beri galibiyet alamamış. Ama bu kez makus talihini yenmek istiyor. Çünkü ilk hafta Rize karşısında bıraktığı yerden devam eden futbolu ve 3-0’lık galibiyetiyle şov yapmış. Zaten geçen sezonun şampiyon kadrosunu Aboubakar hariç korumuş, yeni transferleri ile de kadro derinliği sağlanmış. Buna karşın Gaziantep bir çok eksiği ve ilk on birindeki 5 yeni oyuncusuyla lige henüz tam hazır değil. Yani ibre kuvvetle Beşiktaş’ dan yana. Ne ki beklenenin aksine Siyah-beyazlılar oyuna etkili hiç de başlayamıyor. Pas hataları o kadar çok ki. Buna Atiba da dahil. Ayrıca umduğunun ötesinde hırslı bir takım buluyor karşısında. Erol Hoca herkesin başına birini dikmiş, oyunu “önce boz” üzerine kurmuş. Orta alandaki sert baskı Beşiktaş’ın oyun kurmasını engelliyor. Ve Ghezzal’a yapılan markaj da Beşiktaş’ı sol kanattan hücuma itiyor. Ayrıca Beşiktaş 3 yerli oynatma zorunluluğu nedeniyle istediği gibi değişiklik de yapamıyor. Zaten 2. Yarıda N’Koudou çıkıyor Larin giriyor oyuna. Öyle ya ancak yabancı çıkarıp yabancı, yerli çıkarıp yerli koyabilirsiniz bu yeni kurala göre. Larin’in girişi Beşiktaş ataklarının daha ileriye tşınmasını sağlıyor. Ama bunda Beşiktaş’ın oyunu yanlara açması ve hızlı paslaşmalarla orta alan presini kırması önemli etken. Artık Beşiktaş daha tehlikeli ve ilk yarının aksine pozisyonlara giriyor. Ama yine gol yok. Ve Sergen hoca Teixeira, Gökhan ve Batshuayi’yi, Atiba, Kenan ve Ghezzal’ın yerine alıp tüm kozlarını oynuyor. Fakat 74’ de çok üzücü bir olay oluyor; N’Sakala 74’ de yere yığılıyor ve ambülansla hastaneye kaldırılıyor. Yerine Rıdvan geçiyor. Moral bozukluğundan mıdır yoksa takımla çok oynanmasından mıdır nedir Beşiktaş o dakika dağılıyor ve 2. Yarı başında yükselttiği oyununu sürdüremiyor. Sonuçta Beşiktaş Gaziantep’ den N’Sakala için ve giden 2 puan için üzülerek ayrılıyor.