Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Sahada da kriz

29 Kasım 2024 Cuma

Tel Aviv bu maça kadar tüm karşılaşmalarını rakip takımın sahasında oynamış. Ama sıra Beşiktaş’a gelince maç İstanbul’da değil tarafsız sahada oynanıyor. Tel Aviv iç saha maçlarını da Belgrad’da oynuyor zaten. Yani deplasmanda olan Beşiktaş. Haksızlık bu. Ama direnen de yok! Seyirci yok, hava koşulları kötü. Bir gün önce yaşanan yönetim krizinden bahsetmiyorum bile. Kartal tüm bu kötü koşullarda karşılaşmaya da kötü başlıyor. Üç pas üst üste yapamıyor. Maccabi çok daha etkili. Top da oyun da rakibe bırakılmış. Golü de buluyor zaten. Beşiktaş bir kontraatakla cevap veriyor bu gole ve ardından rakip alanda pozisyonlara giriyor. Oyunu dengeliyor. Fakat 2. golü bulan taraf yine Tel Aviv. Devre 1-2 kapanıyor. Çünkü orta alanımız çabuk geçiliyor, savunmamız hemen geri kaçıyor, kanat bekler çok yalnız kalıyor. 2. yarı yapılan 3 değişiklikle takım biraz kıpırdıyor. Bu, penaltı getiriyor ama Immobile atamıyor. Bu arada skorun açılmamasının tek nedeni Mert’in kurtarışları. Ama Mert rakibin 3. golüne engel olamıyor. Ve bu skor Beşiktaş’a da krizdeki yönetime de ilaç olamıyor!    


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Sahada da kriz 29 Kasım 2024
Sonu, gelişinden belliydi 28 Kasım 2024
Sorun yönetim 25 Kasım 2024

Günün Köşe Yazıları

Alev Coşkun
Alev Coşkun Aydınlanma Devrimleri ve emperyalist kurgular
Özdemir İnce
Özdemir İnce Adalet bakanının tehdidi üzerine
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen 677 sayılı yasayı çiğneyen herkes suç işliyor!
Olaylar Ve Görüşler
Çocuklar şiddetten nasıl korunur - Elanur Buğçe Oral
Olaylar Ve Görüşler
Şeker fabrikaları 98 yaşında - Süleyman Akgüç
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Mesele Erdoğan’ın konuşmasından daha derin
Sertaç Eş
Sertaç Eş Ortadoğu’da yeni dönem
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Hasta demokrasileri onarmak mümkün mü? (2)
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Fotoğrafı buzlamak
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Sahada da kriz
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Performans var
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs ‘İnsan yaşadığı yere benzer’

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler