Gülengül Altınsay
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Sürpriz yok

29 Şubat 2024 Perşembe

Bir İstanbul akşamında Beşiktaş ile Konya arasında Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi. Tek maçlık elemenin ardından bu kim yarı finalist olacak? İşte merakımız sadece bu. Yoksa sahada iyi bir futbol izleyeceğimize dair herhangi bir ümidimiz yok. Çünkü futbolumuz sadece skora odaklı. Zaten bu kadar çok değişikliğin olduğu takımların düzgün bir futbol oynamaları da imkânsız. Öyle olunca başvurulan yöntem kısa yoldan rakip kaleye gitmek. Beşiktaş da öyle yapıyor. Uzun toplardan medet umuyor. Ve Kartal pozisyon yaratmakta zorlandığı oyunda ilk isabetli şutunda golü de buluyor; Muçi’nin belli ki daha çok izleyeceğimiz tarzdaki şutu 33’te kaleci Deniz’den dönüyor ve onu Salih tamamlıyor. Golden sonra Konya biraz hareketleniyor pozisyonlar da buluyor ama 2. yarıya etkili başlayan taraf Beşiktaş oluyor. Ve bu baskı, oyunu rakip alana yıkma sonuç veriyor. İlk golün sahibi Salih’in yerine oyuna giren Cenk 58’de kornerden gelen topu tamamlıyor takımını rahatlatıyor. Bu aynı zamanda maçın da skoru.

İlginç olan sahada düzgün bir maç yönetiminin olması. Yani maçın gidişatını etkileyebilecek hiçbir yanlış hakem ya da VAR kararı da yok. Ve sonuçta Fenerbahçe’nin bir gün önce kupadan elenmesine karşın bir başka büyük takım Beşiktaş yoluna devam edebiliyor.


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Gülengül Altınsay
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