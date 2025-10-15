Cumhuriyet Gazetesi Logo
D Vitamini: Güneşin Vücudumuza Hediye Ettiği Mucize
Güneş Aksüs
D Vitamini: Güneşin Vücudumuza Hediye Ettiği Mucize

15.10.2025 12:41
Havalar soğuyup güneş yüzünü daha az gösterdiğinde, çoğumuzun enerjisi düşer, ruh hali bozulur, sık sık “bir şeyim eksik gibi” hissederiz. İşte o eksik şey çoğu zaman D vitaminidir. Peki D vitamini neden bu kadar önemli, kim ne kadar almalı, eksikliği bizi nasıl etkiler?

D VİTAMİNİ NEDİR VE NEDEN BU KADAR ÖNEMLİDİR?

D vitamini aslında klasik bir vitamin değil; vücudumuzda bir hormon gibi çalışan yağda çözünen bir bileşiktir. En önemli özelliği, kalsiyum ve fosfor dengesini düzenleyerek kemik sağlığını korumasıdır. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, D vitamininin sadece kemiklerle sınırlı kalmadığını, bağışıklık sistemi, kas gücü, ruh hali ve hatta kronik hastalıklarla yakından ilişkili olduğunu gösteriyor.

Yani D vitamini eksikliği sadece kemik erimesine değil; sık hastalanmaya, yorgunluğa, depresif ruh haline, hatta kilo kontrolünde zorluklara kadar pek çok şeye neden olabilir.

D VİTAMİNİ NEREDEN ALINIR?

    1. Güneş ışığı:

 En doğal ve etkili kaynak. Güneşin UVB ışınları ciltte D vitamini üretimini başlatır. Günde 15–20 dakika kadar, özellikle kollar ve bacaklar açık şekilde güneşlenmek genellikle yeterlidir. Ancak cam arkasından güneşlenmek işe yaramaz, çünkü UVB ışınları cama geçmez.

    2. Besinler:

 D vitamini açısından en zengin besinler somon, sardalya, uskumru gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı, karaciğer ve D vitamini ile zenginleştirilmiş süt veya tahıllardır. Ancak bu kaynaklar günlük ihtiyacımızı tamamen karşılamakta genellikle yetersiz kalır.

    3. Takviyeler:

 Güneşin az olduğu dönemlerde veya D vitamini eksikliği saptanan kişilerde takviye kullanımı gerekebilir. D vitamini damla veya kapsül formunda alınabilir, ancak başlamadan önce mutlaka kan tahlili yapılması gerekir.

KİM NE KADAR D VİTAMİNİ ALMALI?

D vitamininin ihtiyacı yaşa, yaşam tarzına ve bireysel faktörlere göre değişir.

Bebeklerde genellikle günlük 400 IU D vitamini önerilir. Bu miktar büyüme ve kemik gelişimi için yeterlidir.

Çocukluk ve ergenlik döneminde (1–18 yaş arası) günlük ihtiyaç 600 IU civarındadır.

Yetişkin bireylerde, özellikle 19 ile 70 yaş arasındaki kişiler için ortalama günlük ihtiyaç 600 ila 800 IU’dur. Yaş ilerledikçe ciltte D vitamini sentezi azaldığı için 70 yaş üzeri kişilerde bu miktar 800–1000 IU seviyesine çıkabilir.

Gebelik ve emzirme döneminde ise anne ve bebek sağlığı açısından D vitaminine olan ihtiyaç artar. Bu dönemde de genellikle günlük 800–1000 IU önerilir.

Kan tahlilinde 25(OH)D düzeyinin 30 ng/mL’nin üzerinde olması gerekir. Hatta 50 uzeri cok daha iyi olur. 20’nin altındaki değerler eksiklik, 10’un altı ise ciddi eksiklik olarak kabul edilir.

 D VİTAMİNİNİN SAĞLIK FAYDALARI

    1. Kemik ve Diş Sağlığı:

 Kalsiyumun emilimini artırarak kemik yoğunluğunu korur, osteoporoz ve kırık riskini azaltır.

    2. Bağışıklık Sistemi:

 Bağışıklık hücrelerinin etkinliğini artırır. D vitamini eksikliği olan kişiler grip, nezle ve COVID-19 gibi enfeksiyonlara daha yatkın hale gelebilir.

    3. Kas Gücü ve Enerji:

 Kas fonksiyonlarını destekler, halsizlik ve düşme riskini azaltır. Özellikle yaşlılarda kas gücü için büyük önem taşır.

    4. Ruh Hali ve Beyin Sağlığı:

 “Güneş vitamini” olarak bilinen D vitamini serotonin üretimini destekler. Eksikliği depresyon, odaklanma zorluğu ve kronik yorgunlukla ilişkilidir.

    5. Kronik Hastalıklardan Koruma:

 Tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve bazı kanser türleriyle ilişkili riskleri azaltabileceğine dair araştırmalar bulunmaktadır.

D vitamini yalnızca kemikler için değil, tüm vücut direnci ve genel sağlığımız için kritik bir vitamindir.Güneşten düzenli yararlanmak, beslenmede doğru kaynaklara yer vermek ve gerekirse doktor kontrolünde takviye almak gerekir.Basit bir kan testiyle D vitamini seviyenizi öğrenip eksikliği önlemek mümkün. Kandaki seviyeyi gormeden takviye almayin.Güneşin yüzünü gösterdiği her fırsatta birkaç dakikanızı dışarıda geçirin.Çünkü bazen enerjinizin düşmesinin, ruh halinizin bozulmasının ya da sık sık hasta olmanızın nedeni yalnızca birkaç eksik damla güneş olabilir.

