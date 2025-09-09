Sabah uyandınız, kahvenizi içtiniz ama hâlâ odaklanamıyorsunuz. Bir cümleyi üç kez okuyup anlamaya çalışıyorsunuz. Toplantıda söylenenleri anında unutuyorsunuz. Sanki zihninizde görünmez bir sis dolaşıyor… İşte buna ‘beyin sisi’ diyoruz.

Beyin sisi aslında tıbbi bir hastalık adı değil. Daha çok halk arasında, unutkanlık, odaklanma güçlüğü, zihinsel yavaşlama, dalgınlık gibi durumları tanımlamak için kullanılan bir ifade. Son yıllarda sık duymamızın nedeni ise yeni bir sorun ortaya çıkmasından çok, pandemiyle birlikte “long Covid” ve stresle daha görünür hale gelmesi.

Beyin sisinin birçok nedeni var. En sık karşılaşılanlardan biri uykusuzluk. Yeterince uyumadığınızda beyniniz adeta yavaş moda geçiyor. Uyku apnesi gibi rahatsızlıklar da zihinsel bulanıklığı artırabiliyor. Stres, anksiyete ve depresyon da benzer etki yapıyor. Zihnin sürekli alarm halinde olması, dikkat ve hafızayı köreltiyor. Hormonal değişiklikler (özellikle tiroit sorunları ve menopoz dönemi) odaklanmayı zorlaştırabiliyor. Ayrıca ilaçların yan etkileri (örneğin bazı antihistaminikler, kan basıncı ilaçları, kemoterapi) de sisli bir zihin hissi bırakabiliyor.

Bir diğer önemli sebep beslenme ve vitamin-mineral eksiklikleri. Özellikle B12, D vitamini, demir, magnezyum ve C vitamini eksiklikleri zihinsel fonksiyonları olumsuz etkiliyor. Dehidratasyon yani yeterince su içmemek de beynin çalışmasını doğrudan zorlaştırıyor. Uzun süren enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, kronik enflamasyon gibi durumlarda da beyin sisi görülebiliyor.

“Peki bu durum yeni mi çıktı?” diye sorabilirsiniz. Aslında beyin sisi uzun zamandır var ama pandemi sonrası çok daha fazla konuşulur oldu. Özellikle uzun Covid geçiren kişilerde hafıza sorunları, dikkat dağınıklığı ve zihinsel bulanıklık sık görüldüğü için, gündeme oturdu. Yani yeni bir sorun değil, ama daha görünür hale geldi.

Beyin sisi ile mücadelede beslenme önemli bir destek. Araştırmalar özellikle B12 ve B kompleks vitaminlerinin dikkat ve hafızayı toparlamada faydalı olduğunu gösteriyor. D vitamini eksikliği depresyonla da ilişkili; takviye ile zihinsel berraklığın arttığını bildiren çalışmalar var. Magnezyum, stresin beyindeki etkisini hafifletip sinir iletimini destekliyor. C vitamini ise güçlü antioksidan özelliğiyle beyin hücrelerini koruyor. Ayrıca omega-3 yağ asitleri (özellikle balık yağı ve ceviz gibi kaynaklardan) beynin anti-inflamatuar dengesine katkı sağlıyor. Bunları sadece takviye olarak düşünmemek lazım; günlük soframızda renkli sebzeler, yağlı tohumlar, balık ve bol su da beynin sisini dağıtmada en az haplar kadar etkili.

Elbette vitamin takviyesi herkes için gerekli değil. Eksiklik varsa, doktor/diyetisyen kontrolünde başlanmalı. Ama sağlıklı beslenme, düzenli uyku, stres yönetimi ve hareket, beyin sisiyle baş etmenin en doğal reçetesi. Eğer buna rağmen geçmiyor ise bir hekime başvurmalı. Detaylı bir muayene gerekiyor olabilir. Tahliller istenebilir.

Kısacası, zihnimizdeki sis çoğu zaman göründüğünden daha yönetilebilir. Yeter ki uykuya, beslenmeye, suya ve ruh halimize özen gösterelim. Eğer bu sis uzun sürer ve günlük hayatı etkilemeye başlarsa, altta yatan ciddi bir hastalık ihtimaline karşı mutlaka bir uzmana danışmak gerekir.

BEYİN SİSİ İÇİN 10 MADDELİK REÇETE