Kronik kabızlık, özellikle yaş ilerledikçe birçok yetişkinin yaşam kalitesini etkileyen yaygın bir sorun. Çoğu zaman çözüm olarak “daha fazla lif tüket” önerisi yapılır. Ancak Harvard ve Mass General Brigham araştırmacılarının gerçekleştirdiği büyük ölçekli ve uzun süreli bir çalışma, bu klasik yaklaşımın ötesine geçen çok önemli bulgular ortaya koydu.

Bu geniş çalışma, bağırsak sağlığını yalnızca lifin değil, genel beslenme modelinin belirlediğini gösteriyor. Ve bu, bağırsaklarımız hakkında bildiklerimizi yeniden düşünmemize sebep oluyor.

NEDEN BU ARAŞTIRMA YAPILDI?

Kabızlık çok yaygın olsa da nedeni tek bir etkenle açıklanamıyor. Yaş, yaşam tarzı, ilaçlar, su tüketimi ve tabii ki beslenme rol oynuyor. Fakat çoğu çalışma sadece lif miktarına odaklanmıştı.

Bu yeni çalışmanın araştırmacıları şu soruya yanıt aradı:

“Acaba beslenme düzeninin geneli, liften tamamen bağımsız olarak kabızlık riskini etkiliyor mu?”

Bu soruyu yanıtlamak için yaklaşık 96 bin yetişkin, 3 büyük kohort çalışmasının verileri kullanılarak yıllarca takip edildi. Bu, bugüne kadar kabızlık ve beslenme üzerine yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Araştırmacılar beş farklı beslenme modelini karşılaştırdı:

1. Akdeniz diyeti

2. Bitki bazlı diyet

3. Düşük karbonhidratlı diyet

4. Batı tipi diyet

5. İltihap artırıcı diyet

Katılımcıların yeme alışkanlıkları detaylı olarak incelendi, kabızlık ise “yılda en az 12 hafta boyunca kabızlık semptomlarının görülmesi” şeklinde tanımlandı. Böylece hem beslenme kalitesi hem de uzun süreli bağırsak sağlığı ilişkisi net şekilde değerlendirilebildi.

NELER KEŞFEDİLDİ?

1. Akdeniz ve bitki bazlı beslenme kabızlık riskini azaltıyor.

Çalışmanın en güçlü bulgusu bu. Taze sebze, meyve, kuruyemiş, baklagil ve sağlıklı yağlardan zengin bu diyetler kronik kabızlık riskini belirgin şekilde düşürüyor.

Üstelik araştırmacıların çok önemli bir vurgusu var:

Bu etki sadece lifle açıklanamıyor. Yani bu beslenme modellerinin bağırsakları koruması, liften bağımsız ek mekanizmalara dayanıyor.

Bu mekanizmalar arasında şunlar öne çıkıyor:

• Bağırsak mikrobiyotasını zenginleştirmesi

• Kısa zincirli yağ asitlerini artırması

• Vücuttaki genel inflamasyonu azaltması

• Düzenli bağırsak hareketini destekleyen yağ asit dengesi

2. Batı tipi ve iltihap artırıcı diyetler kabızlık riskini artırıyor.

Yüksek şekerli, yüksek yağlı, işlenmiş gıdalardan zengin bir beslenme bağırsakların doğal ritmini bozuyor. Bu beslenme modellerini takip edenlerde kabızlık oranları anlamlı şekilde daha yüksek bulundu.

3. Düşük karbonhidratlı diyetlerin etkisi yok

Kimi insanlar düşük karbonhidrat diyetinde lif azaldığı için kabızlığın artmasını bekler.

Fakat araştırmada düşük karbonhidratlı beslenme:

• Ne belirgin bir fayda sağladı

• Ne de kabızlığı anlamlı derecede kötüleştirdi

Yani etkisi oldukça nötr bulundu.

3 ÖNEMLİ NOKTA !

1. Sadece “lif artır” demek yetersiz olabilir.

Bu araştırma, bağırsak sağlığının yalnızca lif miktarına değil, beslenmenin bütününe duyarlı olduğunu kanıtlıyor.

2. Mikrobiyota ve inflamasyon bağırsak sağlığının merkezinde.

Akdeniz ve bitki bazlı beslenme; bağırsak bakterilerini olumlu yönde etkileyerek kabızlık riskini azaltıyor.

3. Yaş ilerledikçe bağırsak sağlığı daha önemli hale geldiği için bugünden itibaren dikkat edilmeli.

İlerleyen yaşlarda bağırsak sağlığı hayat kalitesini önemli ölçüde etkiliyor.

PEKİ BU SONUÇLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Çalışma bize çok sade ama güçlü bir mesaj bırakıyor:

Bağırsak sağlığı, tabağın bütününde saklıdır.

Sebze, meyve, baklagil, tam tahıllar, kuruyemişler ve zeytinyağı ağırlıklı bir beslenme modeli;

• bağırsak mikrobiyotasını destekliyor,

• inflamasyonu azaltıyor,

• doğal bağırsak hareketlerini kolaylaştırıyor.

Diğer yandan işlenmiş gıdalar, doymuş yağlar ve şeker ağırlıklı bir beslenme bağırsak ritmini bozuyor.

YAŞLANIRKEN BAĞIRSAK SAĞLIĞIMIZI EN ÇOK BESLENME KORUYOR

Bu kapsamlı çalışma, bağırsak sağlığının liften fazlası olduğunu ve doğru beslenme modelinin kabızlık riskini ciddi şekilde düşürebileceğini ortaya koyuyor.

Akdeniz tipi ya da bitki bazlı bir beslenme;

• bağırsak sağlığı,

• enerji düzeyi,

• genel yaşam kalitesi

için güçlü bir koruyucu kalkan görevi görüyor.