Bugünleri görmek varmış!

13 Haziran 2020 Cumartesi

Hayatımız biraz olsun normalleşti, futbola yeniden döndük. Neler getirir, neler götürür bilemiyorum. Önümüzde koca bir 45 gün var. Dilerim her şey kurallar çerçevesinde olur. Keşke yayıncı kuruluş, hafta içinde de maçları oynatmış olsaydı? (Sadece bir hafta) Olmazmış. Sahipleri Katarlılar, bizim ligimizi beğenmiyormuş. Bu işe girdikleri için pişmanmışlar. Nedeni maçların kalitesizliğiyle alakalıymış. Hangi zaman futbolumuzda kalite oldu ki bugün olsun? Seyircisiz mücadeleler tabii ki heyecansız. 8 haftalık periotta kurallar gereği 5 oyuncu değişikliği yerinde karar. Liglerin başlayıp başlamaması sorulduğunda bazı kulüplerimiz olumsuz görüş bildirmişti. Çok geçmedi, baktım ki birden u dönüşü yaptılar. İşin içine yine siyaset girmiş olmalı. Maçlardan önce bizler de testlerden geçiyoruz. Sağlık her şeyin başı. Basın tribününde ister istemez kişi sayısı azaldı (10 kişi), saha içi de öyle (12 fotoğrafçı). Basın toplantıları iptal edildi. Soru soracak arkadaşlar Türkiye Spor Yazarları Derneği aracılığıyla sorularını kulüp medya sorumlularına iletecek. Dezenfektasyon, maske, el temizliği kuralı olmazsa olmazımız. Hayatımızda bu üçüne alışmak zorundayız. Bazı kendini bilmezler, yaşanan olumsuzlukların hâlâ farkında değil. Maç saatleri önce 21.45 olarak açıklandı. Şampiyonlar Ligi mi oynanıyor? Sonra 21.00’e çekildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir’le F.Bahçe kavgası çok su kaldırır. Özdemir’in sanırım dili sürçtü! F.Bahçe’den ihracı söz konusu. Top karar merciinde. Karton seyirci desteği süper olmuş. İnanılmaz bir katılım gösterilmiş. Hem fotoğraflarını gönderdiler hem de 4 maç karşılığı 129 TL verdiler. F.Bahçeli destekten kaçmaz. Ali Koç geldiği günden bugüne her zaman taşın altına ellerini soktular. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı Saracoğlu’nun en tepesinde yine yerini aldı. Hep öyle kalacak. Prof. Dr. Murat Dilmener, hemşire Dilek Akçabelen, eczacı İsmail Durmuş ve Ali İsmail Korkmaz’ın fotoğraflarını da gördüm. Daha kimler, kimler... Tebrikler F.Bahçe yönetimine...

Covid-19’la ilgili birkaç şey söylemem gerekirse, hayatımızı tepetaklak etti. Sağlığımızla oynadı, insanlarımızı öldürdü, sokaklara çıkartmadı. Ekonomik kriz baş gösterdi. İşsizlik sayısı arttı. Korku var, tedirginlik var. Var da var. Ne diyelim, bugünleri de görecekmişiz. F.Bahçe’de Isla veda etti, takımının başına 8 haftalığına Tahir Karapınar getirildi. Karapınar; Altay, Manisa, G.Antep, Konya’da görev almış. UEFA-Pro Lisans sahibi. Tahir Hoca için güzel şeyler duydum. Tepki de var elbette. Bazen isimler değil, kişilerin yapacağı icraatlar önemli. Önyargılı olmamalı. Sıra geldi saha içindeki mücadeleye. Futbol temas oyunu. Oyuncuların birbirlerine uzak kalması mümkün mü? 11’e 11 oynanıyor. Masa tenisi olsa anlarım. Çünkü ikili arasında mesafe var. İş puan savaşı olunca sağlık ikinci planda kaldı. Bu böyle biline. F.Bahçe’yi beğendim mi? Hayır. Kahır takımı. Ozan’a kırmızı kart doğru. Kayseri’nin golüne şapka çıkartıyorum. Vedat’ın penaltıdan, Gustavo’nun da harika golü kupa öncesi moral oldu.