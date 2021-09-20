20 Eylül 2021 Pazartesi

Türk takımları Avrupa arenasında bir galibiyet, bir beraberlik, bir yenilgi aldı. Aşama kaydettiğimiz apaçık ortada. Daha iyi olacağız. Sergen Yalçın’ı, Vitor Pereira’yı, Fatih Terim’i kutluyorum. Korkak futbol oynatmadıkları ve her şeyden önemlisi gençlere şans verip güvendikleri için. Kulüplerdeki gelişmeler keşke milli takımımıza da yansımış olsaydı. Şenol Güneş de çare olamadı. Takım oluşumunda büyük hatalara imza attı, tarafgirlik yaptı. Farklı yenildiğimiz Hollanda maçı hocanın sonunu hazırladı. Duydum ki giderken alacaklarını istemiş. Bu yaklaşımı hoş değil. Milli takımın hocası hele o bizden birisiyse parayı konuşmamalı. Ayıp ettin Şenol Güneş. Yeni hoca olarak Okan Buruk›u bekliyordum. TFF Stefan Kuntz’u tercih etti. Kuntz 1995 yılında Alman teknik adam Daum’un isteğiyle Beşiktaş’a gelmiş, bir sezon kalmış, biri penaltıdan 9 gol kaydetmişti. Bakalım Alman aşısı tutacak mı? Yorucu trafiğin içine girdik. Takımlar üç günde bir maç oynayacak. Avrupa’da mücadele edenlerin işi daha zor.

Bir zamanlar Akhisar, Fenerbahçe’nin belalısıydı. Son zamanlarda ise hem Başakşehir hem de Sivas, Sarı-Lacivertliler ters gelmeye başladı. İşte dün gece 4 haftada henüz puanla tanışamayan Başakşehir, 16. dakikada 1-0 öne geçti. Turuncu-Lacivertlilerin tek pozisyonu vardı, o da gol oldu. Fenerbahçe’den ilk 45 dakikada hiçbir şey göremedik. Bu futbolu anlamıyorum! Mesut ve Novak’ın oyuna girmesi de işe yaramadı. Sarı-Lacivertliler beraberliği ararken Başakşehir Gulbrandsen’le ikinci golü buldu. Fatura ağır! Kayıp 5 haftada tam 5 puan.