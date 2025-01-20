Geç gelen goller
Ligin dibine oturmuş Adana Demirspor karşısında oynadığın futbola bak! Ayıp olmuyor mu? Böyle mi şampiyonluğu kovalayacaksınız? İlk yarıda sadece direkten dönen bir top var. F.Bahçe forması bazılarına ağır geliyor! Konya maçında kıpırdanış vardı umutlandırdınız herkesi. Ama dün yine tatsız tuzsuz bir takım izlettirdiniz. Mourinho ne yapsın? Elindeki malzeme bu. Onun yanlışı, Lyon maçını düşünüp sahaya farklı kadro çıkarması. Sonraki dokunuşları işe yaradı. Nesyri’nin iptal edilen golü öncesi İrfan’ın rakibine teması var mı tartışılır. Sonra VAR’dan bir iptal de İrfan’ın golüne geldi. Yabancı VAR işbaşında mı? Neyse ki Nesyri’nin (2) ve Dzeko’nun gollerine engel gelmedi. Kapanışı Cenk yaptı. G.Saray’la fark 6’ya indi. Ancak kötü futbol büyük handikap. Lyon ve Göztepe maçları geleceğin belirleyicisi olur
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Türkiye Suriye'ye yönelik operasyona mı hazırlanıyor?
- Balbay, siyasetin perde arkasını açıkladı!
- Özel okulların ücretleri uçtu
- Merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı!
- Milyonlarca emeklinin gözü 3 Ocak'ta!
- Yapay zeka sağlıkta çığır açıyor
- Asgari ücret ve emekli maaşı hakkında önemli iddia!
- Asgari ücret kaç TL olmalı?
- Yarısı mesleği bırakmayı düşünüyor!
- Asgari ücret artarsa verimlilik artar
En Çok Okunan Haberler
-
- Yöneylem'in son anketinde çarpıcı sonuç!
- 'Turbun büyüğü' İmamoğlu mu?
- Türkiye'ye böyle getirildiler
- 'Dört milletvekili, 20 başkan...'
- 'Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?'
- Dili ve kulakları kesildi, başına baltayla vuruldu!
- Bir haftadır haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu
- Ünlü spor spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi!
- 'Kartla ödeme' kabul etmeyenler dikkat!
- ‘İsyan etmek sizin mesleğiniz mi?’