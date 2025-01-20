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Geç gelen goller

20 Ocak 2025 Pazartesi

Ligin dibine oturmuş Adana Demirspor karşısında oynadığın futbola bak! Ayıp olmuyor mu? Böyle mi şampiyonluğu kovalayacaksınız? İlk yarıda sadece direkten dönen bir top var. F.Bahçe forması bazılarına ağır geliyor! Konya maçında kıpırdanış vardı umutlandırdınız herkesi. Ama dün yine tatsız tuzsuz bir takım izlettirdiniz. Mourinho ne yapsın? Elindeki malzeme bu. Onun yanlışı, Lyon maçını düşünüp sahaya farklı kadro çıkarması. Sonraki dokunuşları işe yaradı. Nesyri’nin iptal edilen golü öncesi İrfan’ın rakibine teması var mı tartışılır. Sonra VAR’dan bir iptal de İrfan’ın golüne geldi. Yabancı VAR işbaşında mı? Neyse ki Nesyri’nin (2) ve Dzeko’nun gollerine engel gelmedi. Kapanışı Cenk yaptı. G.Saray’la fark 6’ya indi. Ancak kötü futbol büyük handikap. Lyon ve Göztepe maçları geleceğin belirleyicisi olur


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