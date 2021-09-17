İki farklı F.Bahçe

17 Eylül 2021 Cuma

F.Bahçe maça öyle bir başladı ki daha ilk dakikada Rossi, kaleciyle karşı karşıya kaçırdı, ardından pozisyonlar, direkten dönen bir şut ve 10. dakikada Mesut’un golü... Adeta soluksuz izledik. Sonra da durmadı Sarı-Lacivertliler. Maç bir ara Valencia ile Frankfurt savunması arasında geçti. Önceki karşılaşmalara oranla F.Bahçe ilk yarı daha hızlı, iştahlı ve direkt oynadı. Merkezde Gustavo, Mert Hakan çok çalıştı. Savunmada Szalai, Kim, Serdar üçlüsünü birkaç pozisyon dışında beğendim, ilk yarı Altay kritik 2 top çıkardı. F.Bahçe çok fırsat buldu, farkı açamadı. Alman ekibi, Sarı-Lacivertlilerin attığı kornerin dönüşü kontradan 1-1’i buldu. Ve bu gol F.Bahçe’nin tüm ayarlarını bozdu. Takım ikinci yarıya, ilk devrenin aksine tutuk başladı, nedense, 3 puanı alma fırsatı varken beraberliğe razı bir görüntü çizdi. Yorgunluk kendini hissettirdi, Frankfurt da savunma arkasına attığı toplarla Sarı-Lacivertlileri zorladı, hatta 1 golü ofsayt nedeniyle sayılmadı. Pereira 76’da 4 oyuncu değişikliği yaptı. Bence geç kalan bu hamle, F.Bahçe’ye beklenen hareketliliği getirmedi. 90’da Rossi’nin ara pasında topla buluşan Pelkas, kalecinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. İkinci yarıdaki kötü oyunu unutturma fırsatı geldi, Pelkas’ın penaltısını kaleci kurtardı, dönen topa Berisha vurup ağlara yolladı ama ceza sahasına erken girdiği için gol iptal edildi. Gecenin sonunda ilk yarıdaki oyuna yazık oldu demekten başka çare yok!