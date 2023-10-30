Sıklet farkı
Pendikspor-Fenerbahçe maçının Pendik’te oynanacağı netleştiğinde şaşırdım. Yer değişimi olabilir düşüncesindeydim.
Fenerbahçe’de tepki gösterdi ama...
Kapasitesi 2 bin 500 olan statta özellikle üç büyük takımın maçlarını oynatmak pek akıl kârı görünmüyor. Futbol federasyonuna önerimdir; Yeni
sezonda yeni uygulamayla alt liglerden gelecek takımlara saha ve tesis
şartları getirilsin. Şartları uygun olanlar alınsın, olmayanlar alınmasın. Pendik düne kadar Ümraniye’de oynuyordu. K.Gümrük’ün sahası yok. 4 yıldır Olimpiyat’ta. Aklıma geldi; Atatürk Olimpiyat Stadı da bir aralar ilgisizlikten çürümeye terk edilmişti. Neyse hemen müdahale edildi. Avrupa
Şampiyonası’nda bu stat en büyük favorilerden birisi. 2032 için süreç uzun
ama hazırlıklara şimdiden başlanmalı. Devlete bu organizasyonda büyük
iş düşüyor. Milli maçlar için Eskişehir
ve Konya’da beraber olduğum başkan
Mehmet Büyükekşi’nin hazırlamış olduğu proje gelecek için harika. Hayata
geçirebilirse sorunlar hafifler. F.Bahçe,
emin adımlarla yoluna devam ediyor.
Pendik galibiyetiyle başarı halkasına
bir yenisini eklediler. İsmail Kartal’a
bir kez daha bravo. Takımı hem Avrupa hem de ligde dengede tutmak kolay değil. Mücadele için fazla yorum
yapmaya gerek yok. Sıklet farkı. Ağır
taraf kazandı. Fenerbahçe’nin taraftarına sunduğu en güzel 100.yıl hediyesi. Anlamı çok büyük. Gecenin
adamı tartışmasız 3 gole imza atan
37 yaşındaki Edin Dzeko’ydu.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Roma Tiyatrosu, akademik çalışmalara ev sahipliği yaptı
- Cumhuriyet’in ikinci sayfasının mimarı Sami Karaören...
- Emeklilikte yeni düzenleme! Tezel ayrıntıları anlattı...
- CHP kurultayına ilişkin Özçelebi’den flaş açıklama
- Silivri zindanından 'Filistin' dayanışma mektubu...
- Giresunlu balıkçıların ağına yavru ayı takıldı
- Hıfzı Topuz’un yürüdüğü yolların izinden gitmek...
- Görme engelli yurttaşların isyanı
- İmamoğlu Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali’nde
- İmamoğlu'ndan hem iktidara hem Avrupa Birliği'ne tepki..
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her yer Tayyip, her yer Erdoğan' sloganı atıldı!
- Dolar 24 TL'ye düştü
- Okullara 100'üncü yıl tatili!
- Yine Cumhuriyet hedef alındı
- 29 Ekim emekli ikramiyesi hangi kurallara göre ödenecek?
- Gazoz'un Atatürk tepkisi sonrası yandaştan geri adım
- Yine ‘unuttu’
- Özel hatıra parası neden madeni 5 TL olarak basıldı?
- Dünya liderleri asırlık Cumhuriyetimizi kutladı
- Polatlardan özür