Cumhuriyetimizin 100.Yılı
Hilmi Türkay
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Sıklet farkı

30 Ekim 2023 Pazartesi

Pendikspor-Fenerbahçe maçının Pendik’te oynanacağı netleştiğinde şaşırdım. Yer değişimi olabilir düşüncesindeydim. Fenerbahçe’de tepki gösterdi ama... Kapasitesi 2 bin 500 olan statta özellikle üç büyük takımın maçlarını oynatmak pek akıl kârı görünmüyor. Futbol federasyonuna önerimdir; Yeni sezonda yeni uygulamayla alt liglerden gelecek takımlara saha ve tesis şartları getirilsin. Şartları uygun olanlar alınsın, olmayanlar alınmasın. Pendik düne kadar Ümraniye’de oynuyordu. K.Gümrük’ün sahası yok. 4 yıldır Olimpiyat’ta. Aklıma geldi; Atatürk Olimpiyat Stadı da bir aralar ilgisizlikten çürümeye terk edilmişti. Neyse hemen müdahale edildi. Avrupa Şampiyonası’nda bu stat en büyük favorilerden birisi. 2032 için süreç uzun ama hazırlıklara şimdiden başlanmalı. Devlete bu organizasyonda büyük iş düşüyor. Milli maçlar için Eskişehir ve Konya’da beraber olduğum başkan Mehmet Büyükekşi’nin hazırlamış olduğu proje gelecek için harika. Hayata geçirebilirse sorunlar hafifler. F.Bahçe, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Pendik galibiyetiyle başarı halkasına bir yenisini eklediler. İsmail Kartal’a bir kez daha bravo. Takımı hem Avrupa hem de ligde dengede tutmak kolay değil. Mücadele için fazla yorum yapmaya gerek yok. Sıklet farkı. Ağır taraf kazandı. Fenerbahçe’nin taraftarına sunduğu en güzel 100.yıl hediyesi. Anlamı çok büyük. Gecenin adamı tartışmasız 3 gole imza atan 37 yaşındaki Edin Dzeko’ydu.

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