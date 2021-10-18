Yeni lider Trabzon

18 Ekim 2021 Pazartesi

Milli maç arası, sakatlık yaşayan çok sayıda futbolcunun düzelmesi için iyi fırsat oldu. Ay-Yıldızlı takımın yeni hocası Stefan Kuntz’la bir beraberlik, bir galibiyet aldık. Norveç’i yensek şimdi ikinci sıradaydık. Futbolda şans faktörü çok önemlidir. Kuntz keşke daha önce gelseydi. Bizde işler maalesef hiçbir zaman planlı programlı yapılmaz. Alman çalıştırıcıya şans verelim, rahat bırakalım. Başarı sağlarsa alkışlarız, başarısız olursa gider. Kuntz’u eleştirenlere bakıyorum, bizim meslekle alakası olmayan kişiler. Ne geliyorsa başımıza böylelerinden geliyor.

Önümüzde Cebelitarık ve Karadağ maçları var. En önemlisi Hollanda-Norveç arasındaki mücadele olacak. O gün ülkece Hollanda’yı tutacağız. Yeter ki biz Cebelitarık ve Karadağ’a karşı kaza yaşamayalım.13 günlük aradan sonra yeniden döndük ligimize. Trabzon-Fenerbahçe haftanın en önemli maçıydı kuşkusuz. Bir zamanlar bu iki kulüp arasında büyük gerginlik yaşanmıştı. 2011 yılında F.Bahçe şampiyon olmuş, Trabzon itiraz etmişti. Öyle böyle değil. Mahkeme koridorlarında yaşananlara tanıklık etmiştim. Neyse ki, kavgalar bugün Ahmet Ağaoğlu’nun Trabzon’a, Ali Koç’un da F.Bahçe’ye başkan olmasıyla duruldu. Şu an taraflar arasında dostluk havası esiyor. Umarım hep dost kalırlar.

Trabzon’da en üst seviyede bir maç oynandı. Doğrusu bu kadar yüksek tempo beklemiyordum. F.Bahçe golü erken buldu, avantaj sağladı ama Kim, Sarı-Lacivertlilerin bütün planlarını altüst etti. Güney Koreli önce sarı gördü sonra kızardı. 10 kişi mücadele etmek zordur. Yine de F.Bahçe güçlü rakibiyle başa baş oynadı. Kaçırılanlar, kalecilerin kurtardığı toplar vardı. Kusursuz bir karşılaşma izledik. İki tarafa da şapka çıkarıyorum. Pereira’ya tek eleştirim olacak. Hocam Nazım varken Novak bu takımda sağ bek oynamaz. 1-1 giden maç VAR’dan gelen penaltı kararıyla değişti. Peş peşe 2 gol atan Trabzonspor F.Bahçe’den liderlik koltuğunu devraldı.