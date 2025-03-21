Hilmi Türkay
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Yıldızlar damga vurdu

21 Mart 2025 Cuma

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan’ı 3-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar, 23 Mart’ta deplasmanda oynayacağı rövanş için büyük avantaj elde ederken tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi’nin kapısını büyük ölçüde araladı. Millilerde geceye damga vuran isimler Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci oldu. Oğuz Aydın, Milli Takım formasıyla ilk kez sahaya 11’de çıktı. Aydın, Orkun’un ve Kerem’in attığı gollerin pasını vererek 11’de çıktığı ilk maçta iki asist yaptı. Skor 1-1’ken kritik bir anda sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu attığı golle Ay-Yıldızlıları 2-1 üstünlüğe taşıdı. İrfan Can Kahveci 72. dakikada oyuna girerken topla ilk buluşmasında 73’te topu ağlara yolladı. Kerem bu golde göğsüyle şık bir asist yaptı.

‘BU ÜLKE HAK EDİYOR’

Orkun, “Çok mutluyuz, iyi bir avantajla Macaristan’a gideceğiz. İlk kez Türkiye’de gol attığım için de çok mutluyum, umarım devamı gelir. Macaristan’ı geçip UEFA A Ligi’ne gitmek istiyoruz” dedi. İrfan Can Kahveci de “Çok mutluyum. 2007’den beri yenemediğimiz bir rakibi yendik. Ülkemi sevindirdiğim için mutluyum. Bu ülkenin güzel günlere ihtiyacı var” diye konuştu.


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