Hilmi Türkay
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Zaman lazım

31 Temmuz 2024 Çarşamba

Mourinho dünyanın en kariyerli ve özel teknik direktörlerinin başında geliyor. Fenerbahçe yönetiminin, Portekizli hocayı takımın patronu yapması büyük başarı. Mourinho da çok motive ve istekli. Daha sezon başı, bu takım henüz 2. resmi maçını oynuyor. Milli takımlarından geç dönen oyuncular var, sezon başı kampında yapılan fiziksel yüklemenin yarattığı etki önemli bir yorgunluk sebebi... Ayrıca Mourinho’nun oynatmak istediği sistemi futbolcularına uygulatması ve sonuç alması için zamana ihtiyacı var. Tüm bunlar Sarı-Lacivertlilerin sahada beklenen görüntünün içinde olmamasının çok geçerli mazeretleri... Takımın geçen sezondan kalan oyuncu kalitesi yüksek, bu ekibe daha yeni transferler Nesyri, Maximin, Oğuz, Cenk yavaş yavaş girecek, forma rekabeti artacak. Dzeko iki maçta 4 gol atıp turu getiren başrol oyuncusu oldu. Lugano karşısında hem ilk maçta yenen 3 gol hem de dün gece 1. devrede sergilenen futbol pek kabul edilecek seviyede olmasa da Fenerbahçe’ye biraz daha zaman lazım. Kazanmak güzel.


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