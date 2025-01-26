Hiçbirimiz masun değiliz!

26 Ocak 2025 Pazar

Sevgili okurlarım biliyorum hepinizin içi yanıyor, benim de. Çünkü çoluk çocuk 78 insan gözlerimizin önünde cayır cayır yanarak öldü ve cesetler bir tavuk kamyonunun soğutucusuna atıldı. Soğutucunun üstünde kocaman bir kızarmış tavuk resmi vardı ve altta bir yazı: “Ağzınıza layık!” El insaf o kamyona bir branda çekmek hiç kimsenin mi aklına gelmedi? Öte yandan bir soruşturmadır gidiyor. Hiç kimse ben masumum demesin! Ben de dahil. Bu ülkedeki her felaketten hepimiz sorumluyuz!

Dostlarım, dünyanın neresinde iktidarda olan partinin turizm ve kültür bakanının sürekli imar affından yararlanan kocaman kocaman otelleri ve insanları inanılmaz masallarla kendi müşterisi yapmaya çalışan bir turizm şirketi var? Dünyanın hangi ülkesinde eğitim bakanının okulları, sağlık bakanının kocaman kocaman hastaneleri var. Üstelik bu hastanelerinden biri yenidoğan ölümleriyle tanınıyor.

Ne dedim hiçbirimiz masum değiliz ancak birileri daha da masum değildir.

Şimdi yaşadığımız otel yangınından yola çıkalım, elbette ana sorumlu bu otelin sahibi. 286 kişinin yaşam kalitesinden sorumlu otel müdürü ve çevresindeki yardımcılardır. Büyük oteller tıpkı bir fabrika gibidir. Bölüm sorumluları vardır. Ve bunların insan hayatını koruma görevleri vardır. Özellikle teknik bölümünün oteldeki yaşam kaynaklarını sık sık kontrol etmesi gerekmektedir. Örneğin jeneratörler çalışıyor mu? Odalardaki duman dedektörleri çalışıyor mu? Hepiniz hayatınızın bir döneminde mutlaka otellerde yaşamış olmalısınız, otel odalarında sigara içmek yasaktır. Neden çünkü duman dedektörleri harekete geçer ve alarm çalmaya başlar. Bu önlemler otellerin vazgeçilmezleridir ve sıklıkla kontrol edilmeleri gerekir.

Bu otel, müşterilerine en ucuz odasını geceliği 30 bin liraya kiralıyor ve otele müşteri gönderen turizm şirketi, dijital platformlarda öyle bir methiyeler yapıyor ki ne yazık otele gitmeyi düşünenler fotoğraflarda kocaman bir ahır izlenimi veren esas yapıdan dışarıya açılan yangın merdiveni var mı diye sormayı akıl edemiyorlar. Bu olaydan ertesi gün rant nedeniyle yıkılıp yerine yapılan çok katlı apartmanların dışarıya açılan yangın merdivenleri var mı diye bakınarak epey gezindim. Vallahi billahi çoğunda açıkta bir merdivene rastlamadım.

Bu arada bir turizm şirketini yöneten arkadaşımdan öğrendim ki bu otelin yangın merdivenleri içerideymiş ve insanların narin ayakları örselenmesin diye halıfleks kaplıymış. Bu halıfleksler de anında öyle bir tutuşur ki şaşıp kalırsınız.

Üstelik yollar karla kaplı ve en yakın itfaiye merkezi yarım saat uzaklıkta. Bölgede bir tek itfaiye arabası ve ne yazık ki ambulans yok.

Bu arada öğreniyoruz, özel denetim merkezleri kurulmuş, özel cenaze taşıma merkezleri kurulmuş. Her şey özel, Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın kadrosunda denetim işlerine bakan kişi, bir zamanlar bakanın turizm şirketinde çalışan bir kadın denetçi, Bolu Belediyesi itfaiye müdürü de belediye başkanının bir akrabası. Arkadaşlar birkaç Netfix dizisi izleyince insan epey bilgileniyor. Örneğin itfaiye önemli bir kuruluş, içinde her konuda uzmanlar olması gerekiyor. Şimdi yangının nereden, neden çıktığını bulmaları gerek ama uzman var mı? Bu pilot olmayanların uçak sürmesiyle eşdeğer bir şey. Bu arada neden otele apar topar yıkım kararı veriliyor çünkü ipuçları var. Bulunsun istemiyorlar. Kim istemiyor artık bunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda çok deneyimimiz var.

Bu arada Türk turizmi sürekli yaptığı büyük otellerle pek bir övünür. Bu oteller hangi parayla yapılıyor, o bir soru. Diyelim ki bir yerlerden gelen parayla yapıldı. Biliyorsunuz ülkemiz bir kara para aklama cenneti. Kimse inkâr etmesin. Dolu olduklarında 2 bin kişinin kaldığı bu otellerde durum nedir bilen var mı? Ben birkaç tanesinde çoğunlukla iş gereği zorunlu kaldım ve hiçbirinin kapısında bir itfaiye arabası görmedim, ambulans bile yoktu.

Şimdi “Hiçbirimiz masum değiliz” sözünü tek bir örnekle anlatmaya çalışacağım. Biraz geçmişe gidelim ve 2014 yılında 301 madencinin diri diri gömüldüğü Soma maden kazasına. Oradaydım, çocukların madenci mezarlığında babalarına yazdıkları şiirleri okudum ve ölü veren ailelerle görüştüm. O sırada halkın hukukçuları ev ev dolaşıp dava açmaları için insanları ikna etmeye çalışıyorlardı ama ellerinde para, başka dolaşanlar da vardı. Sonuç bu dava hâlâ sürüyor, sorumlular dışarıda ve oralarda canla başla çalışan avukat Can Atalay milletvekili olmasına rağmen hapiste rehin! Bu da bize yeter!

Ve bu arada iktidar adeta elinde bir balyoz, gazetecileri, ajans temsilcilerini, ünlü dizi oyuncularını, parti başkanlarını içeri tıkmakla pek meşgul. DEM Parti milletvekilleri de Öcalan’a gidip duruyorlar ve tek bir açıklama yok! Ne oluyor sorusuna verilen yanıt yok! Ne yazık ki partinin gözden çıkardığı ve iktidarın rehinelerinden Selahattin Demirtaş ağıt gibi bir yazıyla yangında ölen çocukların sesi olmaya çalışıyor.