İki Adnan’a bir Mehdi

22 Mayıs 2022 Pazar

19 Ocak 2020 günüydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı olmakla kalmayıp Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyeliği de bulunan Adnan Tanrıverdi; görevlerinden istifa edeli on gün olmuştu. Adnan Oktar ise sekiz gün önce 1075 yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu köşede yayımlanan Beklenen Godot’lar: Mesih, Mehdi ve Adnan’lar* başlıklı yazımda şöyle diyordum:

Em. Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’nin Cumhurbaşkanı’yla tanışıklığı; Erdoğan’ın İBB Başkanı, Tanrıverdi’nin ise elinde bir dal parçasıyla yatır aradığına dair tutanak tutulan Kartal Maltepe Zırhlı Tugay komutanlığı dönemine rastlıyor. 2016’da Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atanıyor.

CUMHURBAŞKANI, İKİ ADNAN’IN YAKINLIĞINI BİLİYOR MUYDU?

Adnan Tanrıverdi, Adnan Oktar’ın sıkı dostuydu. Em.Tuğgeneral, 2000 yılından öteye kendisi gibi Mehdi’ci Adnan Oktar’ın Harun Yahya çakma adıyla yayımladığı “Yaratılış Atlası” ile “Yahudilik ve Masonluk” başlıklı kitaplarını devlet katında gönüllü dağıttı. Evrim teorisinin eğitim müfredatından kaldırılmasında büyük rol oynadı. Defalarca A9 Kanalı’nda program yaptı. Yakın teması, Adnan Oktar tutuklanıncaya kadar sürdü. Operasyon yapılınca kayıplara karıştı. Daha doğrusu Saray’a sığındı.

İki Adnan’ın ilişkisi öyle derindi ki Adnan Tanrıverdi istifa edince, Adnan Oktar hapishanedeki hücresinden avukatı aracılığıyla yargılanmakta olduğu İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne “Sayın Cumhurbaşkanımızın milli güvenlik başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin ‘Mehdi’ye ortam hazırlamalıyız’ konulu konuşması nedeniyle uğradığı saldırıların müvekkilin (Adnan Oktar) arkadaş camiasına kurulan kumpasın nedenlerinden birine işaret ettiğine dair” yazılı bir açıklama verdi!

ONLARA MEHDİ, BİZLERE MAHKEME YOLLARI…

Adnan Oktar, 7 Ocak 2020 tarihiyle mahkeme kayıtlarına geçen açıklamada,“Tayyip Hocam Mehdi (as)’a zemin hazırlayan bir insan. Benim kanaatim, Mehdiyet devrinde de cumhurbaşkanlığını devam ettirecek. Çünkü ideal bir yönetici, ideal bir insan (14 Aralık 2014)” da diyor…

Bu yazıdan iki yıl sonra, 2022 başında Caner Taşpınar ve Ersin Eroğlu’nun araştırma kitabı, Gölge Ordu çıktı. SADAT yönetimi, kitabı yayımlayan Kırmızı Kedi Yayınevi hakkında suç duyurusunda bulundu ve kitabı sütunlarına taşıyan meslektaşım Mehmet Ali Güller ile beni, halen yargılatıyor... Ama bütün bunlar, benim kafamda yıllardır parçaları dolaşan puzzle’ı birleştirmemi sağladı.

BÜYÜK RESİM

2011’de Suriye sınırımızdaki mayınlar temizleniyordu. Nisan ayında Türkiye’ye göç başladı.

2012’de TSK en değerli komutanlarından FETÖ kumpas davalarıyla kopartılırken paramiliter SADAT şirketi kuruldu. Cumhuriyetin yasal ordusu TSK’nin yanına ya da karşısına, yasadışı şeriatçı bir alternatif konuluyordu.

2013 yılında, Suriye sınırındaki mayınların temizliği bitmişti. Göç artarak sürüyordu.

2016’dan öteye SADAT’ın yan kuruluşu ASSAM, illegal İslam Devletler Birliği Konfederasyonu ASRİKA’nın Anayasası’nı açıkladı. Yeni devletin bayrağı kırmızı yeşil, başkenti İstanbul, dili Arapça ve hukuku şeriat olacaktı. Üç ASRİKA konferansı, Tanrıverdi saraya danışman iken yapıldı ve T.C. kamu kuruluşları tarafından finanse edildi.

2017’de Azerbaycan ile İran sınırlarımızdaki mayınlar temizlenmeye ve MHP ittifaklı AKP hükümeti, konut karşılığı T.C. yurttaşlığı satışına başladı.

ASRİKA’NIN BAŞKENTİ İSTANBUL YAPILANIYOR

2018’de temizliği biten İran sınırından Afganlar, Pakistanlılar vb. katar katar girmeye başladılar. AKP de Kanal İstanbul’u Araplara satmaya...

2019’da T.C. Merkez Bankası’nın İstanbul’a nakli başladı. 2022’de İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık vb. saraylarına Merkez Bankası da eklendi. TRT ve diğer kamu bankaları sırada...

Son yirmi yılda, Türkiye’nin neredeyse tüm varlıkları nedense hepsi Sünni Müslüman yabancılara satıldı. On yılda 11 milyon istilacı sığınmacımız oldu ve sırtımızdan beslenen bu kitle; ayrıcalıklar, üstünlüklerle donatıldı. Eski AKP milletvekili Pelin Gündeş, 8 milyon istilacıya T.C. yurttaşlığı verildiğini ve gelecek seçimlerde bunlardan 3 milyondan fazlasının oy kullanacağını iddia ediyor!

Şimdi büyük resmi siz de görebiliyor musunuz?

* https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/mine-g-kirikkanat/beklenen-godotlar-mesih-mehdi-ve-adnanlar-1715129