Kahramanlar mağdur, hainler muktedir iken...

19 Mayıs 2024 Pazar

Tuğgeneral Semih Terzi, FETÖ’cü kalkıs¸macıların üssü durumundaki Akıncılar’a saat 02.00 civarında iner. Orada kendisini bekleyen helikoptere biner, çok geçmeden yanındaki yirmi personelle Gölbas¸ı’ndaki ÖKK karargâhının pistindedir. Az sonra Tümgeneral Zekai Aksakallı’nın koltugˆuna oturacak, emirlerini Özel Kuvvetler Komutanı olarak vermeye bas¸layacak ve üst seviye egˆitimli tüm Özel Kuvvetler personelini Ankara’da kritik operasyonlarda rahatça kullanabilecektir.

Darbeciler kazanmak üzeredir.

Ama bir anda, kaybedilmek üzere olan mücadeleyi yeniden bas¸latan, ufak gibi görünen, oysa devasa ve stratejik bir dokunus¸ gerçekles¸ir. O dokunuşla olayların seyrini değiştiren kişi, Özel Kuvvetler Komutanlıgˆı’nda görev yapan yigˆit bir Astsubaydır...

TARİH YAZAN DOKUNUŞ

Az önce ÖKK Komutanı Zekai Pas¸a’dan emir almıştır: “Ömer, sana vatanımız için tarihi bir görev veriyorum. Semih Terzi vatan haini bir isyancıdır. Onu karargâha girmeden vur! Karargâhı koru! Bunun sonunda s¸ehit olmak da var. Hakkını helal et aslanım!” Ömer Bas¸çavus¸ vakur ve kararlı bir sesle cevap verir: “Emredersiniz Komutanım! Merak etmeyin. Asıl siz hakkınızı helal edin! Kanım vatana helal olsun!”

Özel Kuvvetler Komutanlıgˆı karargâh binasının hemen sagˆında, agˆaçlık bir bölge bulunmaktadır. Semih Terzi, karargâh binasına yaklas¸ırken ansızın orada bir gölge belirir. Agˆaçlık bölgeden süratle çıkar. ÖKK karargâhına girmekte olan gruba hücum eder.

OYUNU BOZAN ASTSUBAY

Hedefinde, grubun tam ortasında yürüyen Semih Terzi vardır. Tabancasını ates¸ler. Terzi, girmek üzere oldugˆu ÖKK karargâhının merdivenlerine yıgˆılırken yanındakiler agˆaçların arasından çıkan gölgeye ateş açarlar. Gölge de Terzi’nin az ötesine düs¸er.

S¸imdi TSK’nin en seçkin birligˆinin karargâhındaki karanlıkta iki gölge yatmaktadır. I·kisi de bu topraklarda yetis¸mis¸tir. I·kisi de aynı millettendir. En azından öyle bilinmektedir. I·kisi de üniformalıdır. Biri General, digˆeri Astsubaydır.

General olan ihanetin, Astsubay ise vatanseverligˆin zirvesi olmus¸tur. Vatanseverlik rütbelerde, makamlarda degˆil, yüreklerdedir. O Astsubay, o her türlü övgünün ve rütbenin üzerindeki asker, o yürekli insan Ömer Halisdemir’dir. Aldığı emri yerine getirmiş, darbeci bir haini göğsünden vurup öldürmüş; açılan karşı ateşle kendisi de ağır yaralanmıştır.

SADAKATİN BEDELİ

FETÖ’cü kalkıs¸macılar çok öfkelidir. Planları bozulmus¸tur. Bir cankurtaran gelir. Cankurtarandan inen sagˆlık ekibi, öldü düs¸üncesiyle Astsubay Halisdemir’in üzerini örtmeye davranırken o da ne? Kahramanın dev gölgesi zorlukla da olsa nefes almaktadır. “Yas¸ıyor!” diye seslenirler. Semih Terzi’yle gelenlerden biri yanlarına koşar. Tabancasını yigˆit askerin bas¸ına dogˆrultur. Tetiği çeker. (Mustafa Önsel, Erken Kırılan Yumurta, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2024.)

BÖL, PARÇALA, YOK ET

Türkiye’nin uzun yıllardır içi oyuluyor, kabuğu soyuluyor. İçimizde yetişip dışarıdan emir ve para alan laik Cumhuriyet düşmanları ile “geleceğin egemeni” gördükleri onların beleşe borazanlığını yapan oportünistler; bu ülkenin halkını etnik ve dinsel ayrışımla bölmeyi üstlendiler. CİA’nın doğrudan beslediği FETÖ ise önce eğitime, sonra TSK’ye, TBMM’ye, adalete, sağlığa, kısaca devletin kalbine sızdı. Ama en stratejik kurum, elbette TSK’ydi. Her şeyden önce orduyu böldüler ki Türkiye’yi parçalayabilsinler...

Mustafa Önsel’in Aşil’in Topuğu alt başlığıyla yayımlanan Erken Kırılan Yumurta adlı yapıtı, gerilim tadında bir belgesel. 15 Temmuz 2016’daki kalkışmada FETÖ’ye halk ve Emniyet mensuplarıyla birlikte karşı duran; hainlerle savaşan gerek muvazzaf, gerekse kumpas davaların sillesini yemiş emekli subayların “Atatürk’ün askerleri” olduğunu ortaya koyuyor.

NE HEDEF DEĞİŞTİ, NE DÜŞMAN FARKLI!

Başka bir deyişle, o gece FETÖ’ye karşı duran askerlerin hepsi, aslında iktidara da muhalifti, ama hükümeti ve devleti savundular!

Oysa aynı iktidarın günümüz Erzurum BB’si Mehmet Sekmen, Mustafa Önsel’in eserlerini de basan Kırmızı Kedi Yayınevi’ni, “Siyasal içerikli kitap yayımlıyor” gerekçesiyle kitap fuarında yasaklamaya kalktı; neyse ki başaramadı...

Demek ki kimileri yakın geçmişten hiç ders almadı ve FETÖ’den doğan boşluğu dolduran tarikatçılığa bakılırsa, niyetleri çok da farklı değil!

