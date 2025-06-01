Dünyada halen “iftira yoluyla algı operatörlüğü” yapan pek çok hükümet ve istihbarat kurumu, Edgar Hoover’ın yasadışı COINTELPRO yöntemlerini izliyor.

Muhalifleri sahte kanıtlara dayalı suçlamalarla önce FBI’yla işbirliği yapan yargıçlar eliyle itibarsızlaştırmak, hapisle tasfiye ve tinsel ya da dinsel tacizle toplumdan dışlamak, yetmezse öldürmek emri içeren Counter Intelligence Program; ABD’de Komünist Parti’yi, Siyah Panterleri ve benzeri onlarca muhalif örgütü çökertmeye yaradı. Hatta sinema dünyasından edebiyata, binlerce muhalif sanatçıyı tasfiye etmek için kullanıldı. Başa çıkamadığı 96 kamu yönderini de öldürttü.

FBI’ın bu program dahlinde ortadan kaldırdığı maktüller arasında Martin Luther King ve sinema oyuncusu Jean Seberg de vardı.

COINTELPRO’nun öldürmeyip 27 yıl hapiste çürüterek etkisiz hale getirdiği Geronimo’nun öyküsü; bu meşum “algı yönetim planı”nı daha iyi anlamanızı sağlayacaktır.

KAHRAMANDAN KATİL YARATMAK

Elmer Gerard Pratt, 18 yaşında Vietnam Savaşı’na katılmış, üç yıl sonra göğsü kahramanlık madalyalarıyla süslü ve onbaşı rütbesiyle geri dönmüştü. Ancak döner dönmez, zenci hakları için mücadele eden Siyah Panterler’e katıldı. Dürüstlüğü ve zekâsıyla öne çıktı ve örgütün “savunma bakanı” unvanını kazandı. Siyah Panterler, onu Apaş kabilesinin efsane lideri Geronimo’ya benzetiyorlardı. Elmer Pratt, adını Geronimo Ji Jaga olarak değiştirdi.

8 Aralık 1968 günü, Santa Monica’da bir kadın öğretmen ile kocası saldırıya uğradı. Kadın öldürüldü. FBI, hedefindeki Geronimo’yu katil zanlısı olarak tutuklattı. Tutuklama gece yarısı operasyonu, ters kelepçe, ayak zinciri gibi ağır taciz görüntüleriyle medyaya servis edildi.

HUKUKTA ZAFER, HÜCREDEN HAPİSANEYE TRANSFER

Julius Butler adlı FBI muhbiri, onun işlediği cinayetle övündüğünü iddia ediyor; maktulün ağır yaralı eşi de güya Geronimo’yu teşhis etmişti.

Siyah Panter lider, cinayet sırasında Santa Monica’da değil Ookland’da olduğunu haykırıyordu. Zaten tanığı da vardı: Kathleen Cleaver. Ama o da Siyah Panterler üyesiydi, tanıklığı sayılmadı.

Mahkeme ancak iki yıl sonra başladı. 24 yaşında tutuklanan Geronimo, artık 26 yaşındaydı. FBI’yla işbirliği yapan yargı, Siyah Panter önderini ömür boyu hapse mahkûm etmekle kalmadı.

Sen misin ABD’den siyahilere eşit yurttaş hakları isteyen muhalif?

San Quentin hapishanesinde sekiz yıl boyunca, zor sığdığı bir hücrede çürütüldü, Geronimo. Radyo, kitap, gazete yasaktı. Gardiyanlar, ırkçı küfürlerle verdikleri yemeklerin içine işiyor, dışkılarını karıştırıyorlardı.

Avukatlarının yıllar süren hukuk mücadelesi, onun hücreden çıkıp normal hapisane koşullarında... 19 yıl daha yatmasını sağladı.

FBI'YI SOYAN AMERİKAN YURTTAŞLARI

Geronimo, hapishaneden ancak 51 yaşında ve siyasal bir soygun sayesinde çıkabildi.

Edgar Hoover’ın adaleti çiğneyen, yargıyı yozlaştıran gizli planlarına savaş açan Amerikan Yurttaşları diye bir grup, 1975’te FBI’ın binalarına gizlice girip operasyon dosyalarını çaldılar ve aralarında “çok gizli” COINTELPRO’nun da olduğu belgeleri FBI’ın yasadışı eylemlerini soruşturan Church Senato Komisyonu’na ulaştırdılar.

1976 yılında Geronimo’nun masum olduğu anlaşılmıştı. Onun işlediği cinayetle övündüğünü iddia eden muhbir Julius Butler, FBI’ın kullandığı eski bir hırsızdı. Maktul öğretmenin kocası, ilk sorguda başka bir zanlıyı suçlamış ama ifade tutanağı imha ve Geronimo’nun masumiyetini itiraf eden bir FBI ajanının tanıklığı hasıraltı edilmişti vb.

Amerikan yargısı, ağır işleyen dev bir öğütücüydü. Geronimo, hemen serbest kalmadı. Yedinci “yeniden yargılanma” talebi kabul edilince üst mahkemeye çıktı ve 1997’de ancak aklanıp özgürlüğüne kavuştu. Elbette yüklü bir tazminat ödendi kendisine. Zaten 63 yaşında da öldü.

YÖNTEM BİLİNDİK, UYGULAMA TANIDIK

Geronimo’ya uygulanan zulmün henüz sonu değilse de başı; ters kelepçeler, eski suçlu gizli tanıklar, sicili bozuk muhbirler, tehdit ya da vaatle değiştirilen ifadeler, size de tanıdık gelmiyor mu?

ABD’de FBI’ın, dünyada CIA’in böyle on binlerce mağduru var. COINTELPRO, yasaklanıp durdurulduktan sonra da işleyen bir “muhalefet terminatörü” olarak artık karanlık hükümetlerin kullanışlı algı programı.

Yargısız infaz sürelerini güncellemek yetiyor.

Hedefteki muhalifler, çakma suçlamalarla toplumun onlardan umudu keseceği birkaç yıl içeri tıkılıp etkisiz hale getiriliyor.