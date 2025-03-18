Milyarlarca lira için çok önemli adım

18 Mart 2025 Salı

Son günlerde yazdığım yasadışı bahisle ilgili kimse tevazu göstermemi beklemesin. Aylardır yazıyorum, kelle koltukta dolaşıyorum üstüne kitap kaleme alıyorum. Aldığım tehdidin, hedef göstermenin, “gözdağının” haddi hesabı yok.

Yolumdan dönecek halim yok onun için söylemiyorum. Bu ülkenin bataklığa dönüşmesine engel olacağım bu da böyle kayıtlara geçsin.

Gelelim konumuza; yasadışı bahisin finansı ile ilgili çok önemli bir adım atıldı.

İddianame ve MASAK raporuna göre, yasadışı bahis parasına aracılık ettiği iddia edilen elektronik para ödeme kuruluşu PAYFİX ve sahibi Erkan Kork, ayrıca sahibi/ortağı olduğu tüm şirketlere el kondu ve Erkan Kork gözaltına alındı.

Cumhuriyet’te, bu olaylar yaşanmadan önce dört yazı dizisi kaleme almış ve MASAK raporunda ve iddianamede yer alan bilgileri ayrıntılı şekilde anlatmıştım. Raporda yer alan diğer bilgilerle de devam etmek istiyorum.

Raporun 209. sayfasında tanık ifadelerine yer verilmiş. İfadede, PAYFİX gibi Papara, MOLDAPAY, CMT Cüzdan, ENVOYSOFT, MEFETE, ERPA PAY ve OZANPAY isimli firmaların yasadışı bahse aracılık yaptığından bahsedilmiş.

Bunun üzerine MASAK, 2023 Mart ayında 3404041 numaralı bir ön rapor hazırlamış. Rapor numarasını bilerek yazıyorum. Çünkü kimileri böyle raporların olmadığını savunuyor.

14 Şubat 2023 tarihinde Papara’dan yapılan 566 bin 112 hesap incelenmiş. İnceleme sonucunda 24 farklı işlem tespit edilmiş.

Tespitler ise oldukça ilginç. Yapılan para transferleri incelendiğinde bir tipolojiye ulaşılmış ve bu hesaplar incelemeye alınmış. Tespit edilen hesapların, Papara’dan para çekme işlemi yapmadıkları, başka bir Papara hesabına aktardıkları ve tutarların küçük rakamlar olduğu tespit edilmiş.

Bu hesaplardan belli bir bakiyeye ulaşıldıktan sonra 5-20 dakika arasında belirli hesaplardan çıkış yapıldığı belirlenmiş. Gün boyunca incelendiğinde bu hesaplardaki para trafiğinin günlük 3-5 saatlik bir zaman diliminde gerçekleştiği de tespit edilmiş. Gün sonunda bu hesapların bakiyesi sıfır kalmış. Yani belli bir sistematik işlemler dizisi var.

Bir örnek verilmiş: Eda isimli bir kişinin hesabına 854 kişiden 995 işlemde 446 bin TL gelmiş. Bu tutarın tamamı 36 işlemle başka hesaplara çıkmış. Tüm işlemler bir saat içerisinde gerçekleşmiş.

Sonuçta, hesap günü sıfır bakiye ile tamamlamış. Bu şekilde, 100 bin TL üzeri hareketlilik yaşanan 330 hesap tespit edilmiş. Bu 330 hesaba gelen paranın toplamı ise 111 milyon TL. Ayrıca, 50’den fazla transfer gelen ve toplam transfer büyüklüğü 50 bin TL üzeri olan 548 hesap tespit edilmiş. Bu 548 hesaba gelen toplam transfer büyüklüğü ise 160 milyon TL.

Bu hesapların işlem hareketleri incelendiğinde birbirleriyle bağlantılı ve aynı zaman dilimlerinde işlem yapan hesaplar olduğu tespit edilmiş. MASAK, 1., 2. ve 3. grup diye grupladığı hesapların, büyük gruplara bağlı olduğunu belirlemiş. Raporda hesap sahipleri incelenmiş ve ayrıntılı bir tespit yapılmış. İşlemleri riskli olarak değerlendirilen 816 kişinin 1 Ocak 2022 ile 22 Mart 2023 tarih aralığındaki bankacılık raporu oluşturulmuş.

Bu kişilerin hesaplarına gelen toplam para inanılmaz. Tam olarak 6 milyar 174 milyon TL, çıkan para tutarı ise 6 milyar 210 milyon TL. Bu hesaplardan kripto şirketlere çıkan para ise 3 milyar 987 milyon 880 bin TL. Bizim, normal vatandaşın bir arada nasıl durduğunu bile hayal edemeyeceğimiz paralar.

Yine raporun 229. sayfasında diğer bir ödeme kuruluşu olan Papara’dan da bahsedilmiş. Hatta MASAK uzmanları, 14 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemleri incelemiş ve 816 hesabın yaptığı işlemlerin zamanlaması, tutarları, hesaplar arasındaki ilişkiler, grup formasyonları, bazı grupların diğerlerinden ayrışan boyuta ulaşmaları ve hesaplardaki işlemlerin öz niteliğinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu tespit etmiş.

Kirli Çark kitabımda da anlatmıştım. Yasadışı bahis finansçılarının kendi aralarında para aktarımı yaparken açıklama kısmına “bağış” ya da “borç” gibi ibareler ekleyerek takipten kurtulma gayretinde olduğunu belirtmiştim. Papara hesaplarının kontrol edilmesinden sonra karşılaşılan işlemlerin listesi yapılmış. Papara’dan çıkış yapan 11 bin 859 kişi, 15 bin 893 defa yaptığı işleme “bağış” açıklamasını yazmış. 268 bin 750 kişi, 465 bin 841 defa Papara Card’a para göndermiş.

Sonuçta sistem, işleyiş, yol yöntem hep aynı. Tek gerçek milyarlarca yasadışı bahis parası genel itibarıyla yurtdışına akıtılıyor.

Yasadışı bahsin kurutulması için ödeme sistemleri üzerinde çalışılması son derece doğru bir hamle.

İstisnasız hepsinin engellenmesi, bu imkânı tanıyan tüm kuruluşlara el konması gerekmektedir.