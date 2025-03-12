Çevreciler, ekonomistler, politikacılar - Prof. Dr. Çağatay Güler

12 Mart 2025 Çarşamba

Son paragraftaki vurgunun anlaşılabilmesi için önce çevreciler, ekonomistler ve politikacılarla tanımsal niteliklerini özetlenmesi yerinde olacaktır:

Çevreciler, doğal çevrenin korunmasını, ona zarar verebilecek tehlikelerin öngörülerek önlenmesini, kaynaklardan sürdürülebilir biçimde yararlanılmasını savunan kişi veya gruplardır. Öncelikli odak noktaları, çevre sorunlarına ağırlık vererek günümüz ve gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir gezegen sağlamak için çevre, doğa ve çevre dostu uygulamaları özendirmektir. Sürekli öğrenme, öğretme, farkındalık yaratma, bilinçlendirme, izleme, örgütlenme ve direnmeyi yaşam biçimine dönüştürme yükümlülükleri vardır.

ÇEVRECİLERİN MİSYONU

Çevrecilerin en önemli itici gücü ekoloji ile ilgili endişelerdir. Bu endişelerin en büyüğü insan etkinliklerinin çevre ve doğal yaşam üzerindeki olmuş ve olası etkileridir. Biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin korunmasına öncelik verirler. Uzun süreli hatta sonsuzu hedefleyen bir sürdürebilirliğe ağırlık verirler. Günü kurtaran ekonomik kazanımlar yerine, gezegenin uzun vadeli refahını sağlayacak politika ve uygulamaları savunurlar. Yenilenebilir enerjiyi ve korumacılığı desteklerler. Yenilenebilir enerji kaynaklarının benimsenmesini, sera gazı salımlarıyla atıkların azaltılmasını ve kaynakların korunmasını sağlama çabası içindedirler.

EKONOMİSTLERİN MİSYONU

Çevreciler doğayı korumayı ekonomik büyümeden daha öncelikli sayabilecek değerler duygusuna sahiptirler. Bazı durumlarda, doğal kaynakları ve ekosistemleri koruma söz konusu ise ekonomik büyümeyi sınırlamaya eğilimlidirler. Ekonomistler, insan ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak için toplumların kaynakları nasıl tahsis ettiğini inceleyen ekonomi alanında uzmandırlar. Ana odak noktaları, ekonomik sistemlerin verimliliğini değerlendirmek ve iyileştirmektir. Ekonomik verimlilikçe yönlendirilirler. Kaynakların, en uygun ekonomik sonuçlara ulaşabilecek biçimde en üst düzeyde verimli biçimde tahsisinden yanadırlar. Politikaları ve projeleri değerlendirmek için genellikle fayda ve maliyetleri karşılaştıran maliyet-fayda analizlerini kullanırlar.

POLİTİKACILARIN MİSYONU

Ekonomistler artan zenginliğin yaşama standartlarını yükselteceğini düşündüklerinden genellikle ekonomik büyümeyi ve refahı artırmaya yönelik politikaları savunurlar. Bu nedenle büyümeye çevresel endişelerden daha fazla değer verebilirler. Bazı durumlarda, çevresel bozulma pahasına olsa bile ekonomik büyüme onlar için daha öncelikli olabilirler. Politikacılar, belirli bir insan grubunu veya siyasi bir oluşumu temsil etmek ve yönetmek için seçilen veya atanan kişilerdir. Eylemleri ve kararları, bileşenlerinin çıkarları, siyasi ideolojiler ve belirli hedeflere ulaşma ihtiyacı dahil olmak üzere çeşitli etmenlerce biçimlendirilir. Kendilerini seçen ya da temsil ettikleri kişilerin çıkarlarına ve ihtiyaçlarına hizmet etmeyi amaçlar.

Politika kararları alırken ekonomik kaygılar, sosyal refah ve çevre koruma dahil olmak üzere çok çeşitli konuları göz önünde bulundurmaları gerekmekle birlikte diğer siyasi partilerin, özel çıkar gruplarının muhalefeti veya bütçe kısıtlamaları nedeniyle belirli politikaları uygulamada zorluklarla karşılaşabilirler. Sonuçta seçim kazanmak için kısa vadeli kazanımlar peşinde koşabilir. Uzun vadeli çevresel veya ekonomik zorlukları etkili bir şekilde ele almak yerine seçmen tabanlarının hoşuna gidebilecek kısa vadeli başarılara öncelik verebilirler.

‘ORTAK ZEMİN ŞART’

Değerler duygusunun, insan hakları ve demokrasinin korunduğu özgür toplumlarda çevreciler, ekonomistler ve politikacılar, çevre ve toplum için dengeli çözümler gerektiren karmaşık sorunlarla ilgili ortak bir zemin bulmaya çalışırlar. Buna zorlayan farkındalığı yüksek, bilinçli, uyanık, etkinçi (aktivist) bir kamuoyu vardır. Ancak çevre düşmanlarının çevrecilik taslayıp yurttaşları çevre ile aldattığı, ekonomistlerin uluslararası çıkar gruplarının reçetelerini allayıp pullayıp sunduğu, politikacıların ülkeyi kendi ve yandaşlarının “avlanma, çöküp alma, kapıp götürme alanı” olarak gördüğü; değerler duygusundan yoksun, özgürlükleri kısıtlanıp sürüleştirilmiş toplumlarda bu sağlanamaz…