Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmralı ziyareti ve TBMM - Hüseyin Özkahraman
Olaylar Ve Görüşler
Son Köşe Yazıları

İmralı ziyareti ve TBMM - Hüseyin Özkahraman

28.11.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Türkiye’de “Kürt meselesi”, etnik kimlik tartışmalarını aşan; devlet-toplum ilişkilerini, siyasal katılım biçimlerini, demokratikleşme dinamiklerini ve meşruiyet tartışmalarını doğrudan etkileyen çok katmanlı bir olgudur. Bu nedenle meseleye ilişkin atılacak her adım, yalnızca güvenlik açısından değil, aynı zamanda kurumsal demokrasi, toplumsal meşruiyet ve hukuki zemin açısından bütünsel bir değerlendirmeyi zorunlu kılar.

Son dönemde iktidarın “normalleşme” söylemi çerçevesinde İmralı’ya yönelik olası temasların yeniden gündeme gelmesi, siyasal aktörlerin pozisyonlarını kamuoyu nezdinde tartışmaya açmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin İmralı’ya gitmeme yönündeki kararı ise bazı çevreler tarafından “barış karşıtlığı” ya da indirgemeci biçimde “Kürt karşıtlığı” şeklinde yorumlanmıştır. Oysa bu tür nitelemeler, hem toplumsal gerçekliği hem de CHP’nin demokratik meşruiyet ve kurumsal siyaset eksenli yaklaşımını kavrayamayan yüzeysel değerlendirmelerdir.

HUKUK VE DEMOKRATİK ZEMİN

“Kürt meselesi”nin tarihsel ve sosyolojik arka planı, kimlik aidiyeti, toplumsal güven, devlet politikaları ve kolektif bellek unsurlarının iç içe geçtiği karmaşık bir yapıyı işaret eder. Bu nedenle çözüm süreçlerinin yalnızca hükümetörgüt ekseninde kapalı müzakereler üzerinden yürütülmesi, temsiliyet krizlerine ve toplumsal güvensizliğe yol açmaktadır. Türkiye’nin geçmiş deneyimleri, şeffaf olmayan ve kurumsal denetim dışı süreçlerin, barışın sürdürülebilirliğini zayıflattığını açık biçimde göstermektedir.

Bu bağlamda CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararı, bir “geri duruş” değil; bilakis çözümün kurumsal, hukuki ve demokratik zeminde inşa edilmesi gerektiğine ilişkin ilkesel bir yönelimdir. Parti, toplumsal meşruiyetin ancak Meclis’in açık denetimi altında yürütülecek müzakere süreçleriyle sağlanabileceğini savunmaktadır. Bu yaklaşım, barışın kişilere indirgenmiş kapalı temaslarla değil; kurumsallaşmış, çok aktörlü ve toplumsal katılıma açık mekanizmalarla ilerleyebileceği yönündeki akademik literatürle de büyük ölçüde uyumludur.

CHP yönetimi, İmralı’ya yapılacak tekil bir ziyaretin çözümü daraltacağı, süreci kişiselleştireceği ve demokratik kurumları işlevsizleştirme potansiyeli taşıdığı kanaatindedir. Mevcut yargı düzeninin siyasal müdahalelere açık olması, böylesi bir sürecin hukuki güvenceden yoksun kalacağı düşüncesini pekiştirmektedir. Dolayısıyla parti, çözümün “kapalı model” yerine, meşruiyet üretme kapasitesi yüksek olan parlamenter ve toplumsal zeminlerde şekillenmesini savunmaktadır.

ŞEFFAFLIK SAĞLANMALI

Ekrem İmamoğlu’nun bu konudaki açıklamaları, söz konusu ilkesel çerçevenin siyasal düzlemdeki somut yansımasıdır. İmamoğlu, demokratik meşruiyet temelinden yoksun, toplumsal onayı bulunmayan ve kurumsal çerçeveden bağımsız yürütülecek girişimlerin kalıcı bir barış üretemeyeceğini vurgulamaktadır. Ona göre çözümün doğal adresi, yürütme ile örgüt arasına sıkışmış kapalı müzakere mekanizmaları değil; millet iradesinin kristalleştiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

Bu yaklaşım, CHP’nin çözüm sürecini dar bir ikili ilişki olmaktan çıkararak toplumsal katılım, şeffaflık, hukuki güvence ve kurumsal denetim esaslarına dayalı geniş tabanlı bir siyasal süreç olarak kurguladığını göstermektedir. Parti tabanının sosyokültürel çeşitliliği ve ülkenin çok boyutlu toplumsal yapısı dikkate alındığında, bu tutum yalnızca ilkesel değil, aynı zamanda siyasal olarak da rasyonel bir tercihtir.

Sonuç olarak CHP’nin İmralı’ya gitmeme yönündeki pozisyonu, popülist söylemlerle açıklanamayacak kadar kurumsal, sosyolojik ve hukuki temellere sahiptir. Ekrem İmamoğlu’nun ifadesiyle, barışın gerçek zemini; şeffaflık, demokratik katılım, hukukun üstünlüğü ve Meclis’in kurucu rolünün güçlendirilmesi ile olanaklı çözüm sürecinin yalnızca siyasal aktörler arasında değil, toplumun tüm kesimleri arasında yeni bir toplumsal sözleşme temelinde kurumsallaştırılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu yönüyle CHP’nin yaklaşımı, hem Türkiye’nin demokratikleşme hedefleri açısından tutarlı hem de toplumsal barışın sürdürülebilirliği bakımından stratejik bir önem taşımaktadır.

 

DR. HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN

CHP BAHÇELİEVLER ESKİ İLÇE BAŞKANI

 

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #TBMM #İmralı #Hukuk

Yazarın Son Yazıları

İddianame hukukla bağlı mı? - Doğan Erkan

İmamoğlu iddianamesi başından beri hukuk dili yerine tercih edilen siyasal retoriğiyle, delil boşluğuyla, rivayet anlatımlarıyla tartışılıyor.

Devamını Oku
28.11.2025
İmralı ziyareti ve TBMM - Hüseyin Özkahraman

Türkiye’de “Kürt meselesi”, etnik kimlik tartışmalarını aşan; devlet-toplum ilişkilerini, siyasal katılım biçimlerini, demokratikleşme dinamiklerini ve meşruiyet tartışmalarını doğrudan etkileyen çok katmanlı bir olgudur.

Devamını Oku
28.11.2025
Seçimin sakatlanması - Cihangir Dumanlı

Anayasamızın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlettir.

Devamını Oku
27.11.2025
Kurucu felsefeye dönüş - Mehmet Tomanbay

Son açıklanan TÜİK verileri enflasyon, işsizlik ve derinleşen yoksulluğun gittikçe büyüyen sorunlar olduğunu göstermektedir.

Devamını Oku
27.11.2025
Düzensiz dünya nereye gidiyor? - Nejat Eslen

Yeni bin yılın ilk yüzyılının ilk çeyreği yakında bitecek.

Devamını Oku
26.11.2025
İmralı vesilesiyle CHP dövmek - Esat Aydın

İmralı vesilesiyle CHP dövmek - Esat Aydın

Devamını Oku
26.11.2025
Eğitim sürecinde öğretme ve öğrenme - Cihat Karaali

Geçmişte eğitimciler yalnızca öğretmen değillerdi.

Devamını Oku
26.11.2025
Radbruch formülü ve Türkiye bağlamı - Başar Yaltı

Daha önce bu sütunlarda yayımlanan “Adaletsizliği Görmek” (Cumhuriyet, 07.11.2025) başlıklı yazımızda; adalete giden yolun adaletsizliği görmekten geçtiğini, bir hukuk düzeninde karar veren konumundaki tüm görevliler ile hukuk normlarını uygulayan tüm yetkililerin adaletsizliği görmek, önlemek ve adaleti yerine getirmekle görevli olduklarını, adaletsizliği görme yetisine sahip olmayanların yargıç ve savcı yapılmaması gerektiğini belirtmiştik.

Devamını Oku
25.11.2025
Türkiye Araf’ta - Gani Işık

Şimdilerde Türkiye’ye bir hal oldu; Cumhur İttifakı, İmralı ile hemhal oldu.

Devamını Oku
25.11.2025
Öğretmenim, canım benim! - Duran Güldemir

24 Kasım Öğretmenler Günü’nün anlamını ve önemini anlatmak için söylenecek çok söz var elbette ancak Ceyhun Atuf Kansu’nun “Dünyanın Bütün Çiçekleri” şiirinin bu dizeleri sanki bir başka söze gerek yoktur der gibi derin bir duygusallık içine sürüklemektedir bizi.

Devamını Oku
24.11.2025
Uçak kazasının düşündürdükleri... - Cumhur Utku

Geçen hafta Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri uçağımızla ilgili bir tanımı düzeltelim

Devamını Oku
22.11.2025
‘Ot otlayanlar’dan bugüne - A. Celal Binzet

Günümüzün yakıcı sorunlarından birisi olan vergi, bozuk sistemin ana nedenlerinin başında geliyor.

Devamını Oku
21.11.2025
Bir döneğin anatomisi - Çiğdem Bayraktar Ör

Dün söylediğini bugün unutuyor; hayır, unutmuyor; “Dün söylediğini yutuyor”!

Devamını Oku
21.11.2025
Türkiye’de şap hastalığı neden hâlâ bitmiyor? - Gülay Ertürk

Türkiye’de hayvancılığın en büyük sorunlarından biri, aradan geçen yüzyıllara rağmen hâlâ kontrol altına alınamayan şap hastalığıdır.

Devamını Oku
21.11.2025
Dünya Çocuk Hakları Günü - Recep Nas

Çocuk Haklarına İlişkin Sözleşme, 20 Kasım 1989 günü Birleşmiş Milletler’ce kabul edilmiş, 2 Eylül 1990’da yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
20.11.2025
CHP'nin iktidar kurultayı - Ziya Yergök

Türkiye’nin kurucu ve birinci partisi, iktidarın en güçlü adayı CHP, 28- 30 Kasım tarihlerinde 39. olağan kurultayını yapacak.

Devamını Oku
20.11.2025
Güvenlik kültürü üzerine - Gazi Zorer

Ülkemizin büyük kısmı aktif deprem kuşağında ve sıklıkla depremi yaşıyoruz ama esaslı bir deprem master planımız yok.

Devamını Oku
19.11.2025
Kemalizm karşıtlığının maskesi - Tunay Şendal

Türkiye, 10 Kasım’ın manevi ağırlığı altında, Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına yönelik tartışmaların bir kez daha alevlendiği bir kırılma anına tanık olmuştur.

Devamını Oku
19.11.2025
Gözden gönüle akan bir aydın - Mücteba Binici

Veteriner hekim Nihat Köse ile ilk karşılaşmamız, 1988 yılının ağustos ayında Samsun Sahra Sıhhıye Askeri Okulu’nda başladı.

Devamını Oku
19.11.2025
İhanet ve gerçekler - Doğu Silahçıoğlu

1914-1918 Birinci Paylaşım Savaşı’nda İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan işgaline uğrayan Anadolu; Mustafa Kemal önderliğinde başlatılan Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı döneminde, ardında yayılmacı sömürgecilerin ve Saray’ın durduğu ihanet dolu bir sürece sahne oldu.

Devamını Oku
18.11.2025
Kavramların sosyal yaşamdaki etkisi - İsmail Doğan

İnsanlık bir arada yaşamaya başladığı andan itibaren sosyalleşme doğal bir gereksinim olarak ortaya çıkmıştır.

Devamını Oku
18.11.2025
Masumiyet karinesi - Suna Türkoğlu

Hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan “masumiyet karinesi” veya “suçsuzluk karinesi”, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 38’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz” hükmü ile pozitif hukukta da yer almaktadır.

Devamını Oku
17.11.2025
Çalışma yasalarında değişim gerekli mi? - Dr. Engin Ünsal

Yasalar da canlılar gibi zamanla yaşlanır ve işlevini yapamaz duruma gelir.

Devamını Oku
17.11.2025
KKTC 42 yaşında! - İhsan Tayhani

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğu 15 Kasım 1983’te dünyaya gelenler, şimdi 42 yaşındalar ve onlar, anne ve babalarından farklı olarak özgürlüklerinin güvencesi olan bir Cumhuriyetin kucağına doğdular.

Devamını Oku
15.11.2025
Erken yaşta okur yetiştirmek - Prof. Dr. Sedat Sever

Edebiyat yapıtları, Montaigne’in belirlemesiyle, “Bizim kendimizin dışına, ötemize gitmemize” kılavuz olan estetik birer uyarandır.

Devamını Oku
13.11.2025
Sosyalizm ve cumhuriyet - Kaan Eroğuz

Neoliberal küreselleşmenin 40 yılı aşkın sürede yarattığı tahribat...

Devamını Oku
13.11.2025
Hukuk devleti mi, yargı devleti mi? - Av. Erol Türk

Hukuk devleti herkesin, devleti yönetenlerin de hukuka bağlı olduğu, hukukun üstünlüğünü ve temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan devlettir.

Devamını Oku
12.11.2025
Ankara Hukuk Fakültesi 100 yaşında - Av. Ahmet AKGÜL

5 Kasım 1925 tarihinde, ilk TBMM binasının toplantı salonunda yapılan törende Ankara’da leyli (yatılı) – nehari (gündüzlü) bir hukuk mektebi açılmıştı.

Devamını Oku
12.11.2025
Onlar daha çocuktu… - Şükrü KARAMAN

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde merdiven altı parfümeri imalathanesinde meydana gelen patlamada üçü çocuk altı emekçi...

Devamını Oku
12.11.2025
Efsanevi bir dönemin sonu - Doç. Dr. Hüner Tuncer

10 Kasım 1938 tarihi, tarihte hiç kuşkusuz bir dönüm noktasıdır! Bu tarihle birlikte Türkiye’de efsanevî bir dönem sona ermiştir. Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren gözlerini her gün yeni bir masala, gerçekleşmesi olanaksız gibi görünen yeni bir düşe açan Türk ulusu, bundan böyle hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağının ayırdına varmaya başlayacaktır.

Devamını Oku
11.11.2025
57 yıllık bir ömür... - Mustafa Hüsnü Bozkurt

Okunan 4 bin, yazılan 10 kitap; el yazısı ile tutulmuş onlarca not defteri, sayısız söylev, makale, röportaj, ciltler dolusu emir, talimat, genelge, belge; Fransızca, Almanca, Rumca, Bulgarca, Arapça, Farsça dahil konuşulan 6 dil...

Devamını Oku
11.11.2025
Atatürk’ü anmak ve anlamak - Dr. Çiğdem Bayraktar Ör

Dün 10 Kasım’dı, benim gibi milyonların en büyük yası.

Devamını Oku
11.11.2025
Zamanın kuyusunda yankılanan ses - Abdullah Dörtlemez

Tarih, yalnızca geçmişin kaydı değildir; insanın kendini anlamaya çalıştığı derin bir aynadır. Her çağ, geçmişe farklı bir gözle bakar; bu bakış, çoğu zaman bir yankı gibidir.

Devamını Oku
08.11.2025
Adaletsizliği görmek* - Başar Yaltı

Adalete giden yol, adaletsizliğin görülmesiyle başlar.

Devamını Oku
07.11.2025
Emekliler ölsün mü? - Çetin Düzce

“Emekliler çok yaşadığı için kuruma yük oluyor ” yanlış okumadınız, bunu söyleyen Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Başkanı Raci Kaya.

Devamını Oku
06.11.2025
Çocuk işçiliğinin post-Fordist görünümleri - Özgür Hüseyin Akış

Çocuk işçiliği tartışmalarında belleğimizde canlanan imge, sanayi çağının fabrikalarında ya da tarım alanlarında çalışan çocuklardır.

Devamını Oku
06.11.2025
Emekçi babası Karaoğlan... - Şükrü Karaman

Emekçi babası, Türk siyasetinin “Karaoğlan”ı Bülent Ecevit 19 yıl önce, 5 Kasım 2006’da yaşamını yitirdi.

Devamını Oku
05.11.2025
İstanbul’un su stratejisi - Bekir S. Kocazeybek

İstanbul kenti, 2025 yılı itibarıyla 16 milyon nüfusu ile 5 bin 313 kilometrekare (yüzde 60’ından fazlası Avrupa tarafında) yüzölçümü büyüklüğüne sahip bir şehirdir.

Devamını Oku
05.11.2025
Hukuka uymayan savcı ve yargıçlar... - Erol Ertuğrul

Hukuk fakültesi öğrencilik yıllarımda ceza yargılama hukuk sınavında Prof. Dr. Eralp Özgen, “Tutuklamanın zorunlu olduğu durumları yazınız” diye bir soru sormuştu.

Devamını Oku
05.11.2025
Ulusun onurunun güvencesi - Azmi Kişnişci

Yaşı küçük ama kökleri derin Cumhuriyetimiz, Türk ulusunu insanlık ailesinin onurlu bir üyesi yapmayı amaçlar.

Devamını Oku
04.11.2025