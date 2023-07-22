Kazanırken beraberiz... - Deniz ÖZTÜRK

22 Temmuz 2023 Cumartesi

“CHP’nin içinde fırtınalar kopuyor”. Görsel ve yazılı basında bu cümleyi sadece şimdiki zamanda mı okumaya, izlemeye başladık? Her seçim sonrası ya da parti kurultay zamanlarında da ve bu zamanlar dışında da her zaman...

“Seçimleri kaybeden genel başkan gitmeli”. CHP kendi içinde olmadı yani

CHP’li olmadı. Sadece partili oldular. İki tweet atan, birkaç kez hiçbir işe yaramayan televizyon kanalında görülen, sosyal medya platformlarında parti içi ziyaretler (Gezmeyi, fotoğraf çektirmeyi seven) yaparak fotoğraf paylaşanlar; yani Karslıların çok kullandıkları bir deyim vardır: “Biti kanlanmak”. Biti kanlanan başkan olmak istiyor.

Babası okulda bir dersinden zayıf not alan çocuğuna “Çalışmadın” diye kızıyor. Başarısızlık eşittir. Çalışmamak, çalışılmamış olmak neden kabul edilmiyor. Dışarıda halkı dinlediler mi? Evinde tenceresi boş olan anne, okula giden çocuğuna harçlık veremeyen baba, tarlada ekini kalmış, mazot parası bulamayan, torpilli olmadığı için iş bulamayan ile konuşuldu mu? Konuşmak yerine yazmayı, eğlence haline dönüşen mitingler yapıldı, sosyal medya ile tweet atmak seçildi.

Çalışmayan, magazin seven parti içi var CHP’de. CHP kaybetmedi, CHP’nin içerisi kaybetti.

Ad aktarması yaparken CHP isminin önemini kavramayanlar yani CHP’nin içindekiler kaybetti. Son yirmi yılda CHP’nin içindekiler ne zaman kazandı...

Genel başkan değiştirmek ile seçim kazanılmaz; çalışma ile halk içeresinde olmak ile kazanılır.

“Genel başkan gitsin” denilirken çocukların eğitim ve öğretim hayatları kayboluyor. Eğer gerçekten CHP’li isen koltuk değil olay kavranılmalıydı.

Siz, “Başkan gitsin “derken 100 yıl söylemleri yol almaya başladı.

Genel başkan gitsin derken özgürlükler daha daralmaya başladı.

Genel başkan gitsin “Koltuk istiyorum” derken kalem hiç yazmayacak, konuşanlarda susacak...

Genel başkan gitsin derken partiyi bulamayacaksınız. Gerçek manada CHP’liysen, bunu bütün varlığınla hissederek CHP’li olursun.

Çözüm genel başkan değişikliğinde değil çözüm, CHP’li olmakta...

Eğer seçim kazanılsa idi hep birlikte kazandık diye sesler çıkacaktı. Kaybettiği zaman “Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti” oldu. CHP kaybetmedi. CHP’nin içindekiler kaybetti.

CHP içerisinde sorunlar çok fazla bunları çözmek için CHP’li isimler olmalı. Parti içindekiler CHP’nin geçmiş dönem sonuçlarına bakıyor mu? Yüzde 10.7’leri gördü.

CHP kaybetmez. Özünde özgürlük ruhu var. İçerisinde değil.

Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin denilirken her geçen yıl daha da kötü olan eğitim ve öğretimde olanlara bakılmalı. Eğer CHP’li isen özünü kavramış isen...

Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti, koltuk istiyorum derken çöken ekonomiye bakmalısınız.

DENİZ ÖZTÜRK

GAZETECİ