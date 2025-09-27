Cumhuriyet Gazetesi Logo
Otizm ve Amerikan siyasetinin günah keçisi arayışı - Ömür Tanyel
Olaylar Ve Görüşler
Son Köşe Yazıları

Otizm ve Amerikan siyasetinin günah keçisi arayışı - Ömür Tanyel

27.09.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Otizmin nedenleri üzerine yürüyen tartışmalar bilimsel veriden çok siyasetin gölgesinde şekillenmeye başladı. Son günlerde önce ABD’de sonra tüm dünyada gündeme oturan konu, gebelikte kullanılan parasetamol* ile otizm arasındaki olası ilişki oldu. Trump yönetiminin bu meseleyi bir şov malzemesi şeklinde öne çıkarmasıyla birlikte, kamuoyunda “Nedeni ilaç mı, genetik mi, çevresel faktör mü?” sorusu yeniden alevlendi.

Beyaz Saray’ın yayımladığı açıklamada, “mevcut kanıtların bir ilişkiye işaret edebileceği” söyleniyor ama ihtiyat payı da ekleniyor: “Henüz doğrudan bir nedensellik kanıtı yok”. Çalışma geçen ay bilimsel bir dergide yayımlanan bir analize dayanıyor. Burada geçmişte konuyla ilgili yapılmış bazı çalışmalar değerlendirilerek parasetamol-otizm arası bir ilişki ihtimali olabileceği sonucuna varılmış. Sonuçta toplumun ilgisi bir anda “Parasetamol otizm yapıyor mu?” sorusuna kilitlense de bilim insanları hâlâ temkinli.

Bu tartışma gözleri haliyle ABD Sağlık Bakanlığı’na çevirdi. Otizm oranlarının artışıyla ilgili kaygılara yanıt arayan sağlık bakanı Robert F. Kennedy Jr. daha önce yaptığı bir açıklamada eylül ayına kadar otizmin “nedenini bulacağı” sözünü vermişti. Trump, Kennedy’ye bu konuyu “Amerikan siyasetinin ön saflarına taşıdığı” için teşekkür etti, ancak parasetamol’ün otizmin kesin nedeni olduğunu iddia etmedi. Kennedy’nin geçmişi ise tartışmalı: Yıllardır çocukluk aşılarını otizmin nedeni olarak göstermişti. Ancak bilimsel uzlaşım bu bağlantıyı reddetmekle birlikte yeni hedefini parasetamol’e çevirmiş gözüküyor.

Bu noktada asıl mesele, bilimsel verilerin nasıl “siyasal mühimmat” haline geldiği. Aşılarla otizm arasındaki olası bağlantının defalarca çürütülmesine rağmen, toplumun bir kesimi hâlâ bu iddialara inanıyor. Şimdi de aynı senaryo parasetamol üzerinden sahneleniyor. Çocuklarını ilaçsız büyütmeye çalışan ebeveynlerin kaygıları, ilaç endüstrisinin etkisi ve politikacıların popülist söylemleri birleşince, ortaya bilimden çok komplo teorilerine hatta mitolojiye benzeyen bir tablo çıkıyor.

Elbette ki parasetamol gibi milyarlarca insanın kullandığı bir ilacın güvenliği sorgulanabilir, hatta sorgulanmalıdır. ABD’de ilk kez 1955’te, ülkemizde ise 1960’lı yıllarda kullanıma sunulan molekülün geçen 70 yılda güvenliliğine ilişkin çok sayıda verinin de toplum sağlığı lehine değerlendiği ve net olarak ortaya konabilmiş bazı konularda uyarılarda bulunulduğu açık. Nitekim gebelik dönemi için pek çok ağrı kesici kullanımı yüksek riskli olarak kategorilenmişken parasetamol bu açıdan daha güvenli gözükmektedir.

Nihayetinde son 30 yılda otizm tanılarında artış olduğu ve bunun pek çok faktöre bağlanabileceği açık. Son yapılan araştırmaların büyük bölümü bahsedilen bir ilişkiden bahsetse bile mekanizmayı henüz ortaya koyabilmiş değil. Kısacası, “Parasetamol otizm yapar” demek, gökte bir bulut görüp hemen yağmur fırtınası beklemek kadar kolay, ama o kadar da güvenilir değil.

Kurgu ile bilimsel kanıt arasındaki çizgi, özellikle halk sağlığı gündemlerinde sık sık bulanıklaşıyor. Resmi söylemler, özellikle devlet kurumlarının yayımladıkları kamu güveni açısından son derece etkili olabilir. Ancak, bilimsel bir iddianın resmi ağızdan duyurulması onun doğruluğu anlamına gelmez.

Bilimsel iddiaların, özellikle insan yaşamını doğrudan ilgilendirenleri dikkatle sınanmalı, uzman görüşlerine başvurulmalı ve resmi açıklamalar eleştirel bir süzgeçten geçirilerek okunmalıdır. Bu noktada bilim haberciliği de kritik rol oynar. Halkı korkutacak söylemler yerine, sınırlılıklarını, çelişkilerini ve güvencesini açıkça veren bir üslup tercih edilmelidir.

Bilim, hızlı cevap veren bir alan değildir. Toplumun istediği “net hüküm” ile bilimin sunduğu “ihtiyat payı” arasında hep bir gerilim olacaktır. Ancak mesele, sağlığı siyasetin oyuncağı haline getirmemek. Çünkü bilimsel şüpheciliğin yerini siyasal sloganlar aldığında zarar gören yalnızca ilaç endüstrisi değil, toplumun bizzat kendisi oluyor.

*Parasetamol (asetaminofen), dünya genelinde en yaygın kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücülerden biridir. Hafif ve orta şiddette ağrıların tedavisinde, özellikle baş ağrısı, kas ağrısı, soğuk algınlığı ve grip semptomlarında kullanılır.

DR. ÖMÜR TANYEL

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI

İlgili Konular: #Otizm #Trump #Amerika #kennedy

Yazarın Son Yazıları

Otizm ve Amerikan siyasetinin günah keçisi arayışı - Ömür Tanyel

Otizmin nedenleri üzerine yürüyen tartışmalar bilimsel veriden çok siyasetin gölgesinde şekillenmeye başladı

Devamını Oku
27.09.2025
Kerim Afşarsız tiyatromuz - Günay Güner

Yıllar önce onu yitirdiğimizde daha 72 yaşındaydı Kerim Afşar.

Devamını Oku
27.09.2025
Dil bayramının 93. yılı - İsmail Özcan

26 Eylül 1932'de Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün başkanlığında toplanan ilk Türk Dil Kurultayı’nın tarihi Türk Dil Bayramı olarak kabul edilmiştir.

Devamını Oku
26.09.2025
Seçimle gelen muhalif, tutuklamayla gidemez - Kerem Donat

Türkiye’de son dönemin manzarası, vicdan sahibi herkesi derinden yaralıyor.

Devamını Oku
26.09.2025
Ulus devletlerin tasfiyesi ve hedefteki CHP - Murat Fatih Ülkü

Önce bir ABC ile başlayalım.

Devamını Oku
25.09.2025
Tarafsız yargılama ve yaşam hakkı - Doğan Soyaslan

Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı’nı kaybeden ülkeler arasındaydı.

Devamını Oku
24.09.2025
Türkiye’de motosiklet sorunu nasıl çözülür? - Dr. Suat Sarı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 7 milyon İstanbul’da 900 bin motosiklet mevcut.

Devamını Oku
23.09.2025
Yerel yönetim reformları ne anlatıyor? - Doç. Dr. Ozan Zengin

AKP döneminin en önde gelen reform gündemlerinden biri yerel yönetimler oldu.

Devamını Oku
23.09.2025
Fazla çalışma süresi - Mahmut Esen

Kamu personelinin ücretli fazla çalışma yapması konusu; 657 sayılı DMK, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik vb. mevzuatta düzenlenmiştir.

Devamını Oku
18.09.2025
Yaklaşan su krizi ve kullanım hakkı - Çağatay Güler

12 Nisan 2023 tarihli Cumhuriyet’te toplumun su gereksiniminden yola çıkarak su kıtlığını çoktan başladığını ve giderek artacağını belirtmeye çalışmıştık.

Devamını Oku
18.09.2025
CHP kurultaylarının iptaline yönelik girişimler - Hüseyin Özkahraman

Türkiye, bir kez daha hukuk ve siyaset arasındaki o ince çizginin nasıl zorlandığına, hatta aşıldığına tanıklık ediyor.

Devamını Oku
18.09.2025
Kiynikçilik ve hedoistlik arasındaki denge: Stoacılık - Ahmet Özer

Stoacılar, Hedonistler ile Kiynikçilerin arasında bir yerde dururlar.

Devamını Oku
17.09.2025
Geçmişteki Türkiye’yi özlemek - Erol Ertuğrul

AKP bir süredir güzel yurdumuz için “yeni Türkiye” diye bir söylemi sürdürüyor.

Devamını Oku
17.09.2025
Adana’dan Silivri’ye uzun yürüyüş - Ziya Yergök

CHP Adana Gençlik Kolları’ndan dokuz gencin 9 Ağustos Cumartesi günü “Adana tutsak edilemez, Adana haksızlığa boyun eğmez” diyerek başlattıkları Adana’dan Silivri’ye “özgürlük ve adalet yürüyüşü” bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımıyla Silivri’de son buluyor.

Devamını Oku
17.09.2025
Türk vatandaşlığı tanımı - Prof. Dr. Hikmet Sami Türk

Son zamanlarda siyasi liderlerin yaptıkları konuşmalarda Türk milletini oluşturan etnik gruplardan söz etmeleri dikkat çekicidir.

Devamını Oku
16.09.2025
Tarihsel yol ayrımı - Aydın Öncel

MHP liderinin, partisinin grup toplantısında yaptığı sürpriz çağrı ve terör örgütü PKK’nin sembolik silah bırakmasıyla yeni çözüm süreci ivme kazandı.

Devamını Oku
16.09.2025
Otoriteryen kişilik ve Murtaza

Değerli Veysel Batmaz “13 Derste Otoriteryen Kişilik” (Beyaz Baykuş Yay.) kitabında “Murtaza”yı konu alarak otoriteryen kişiliği işliyor.

Devamını Oku
15.09.2025
Babailerden Mustafa Kemal’e Anadolu gerçeği

Anadolu’yu yurt edinen Oğuz Türkmenlerinin yaşadıkları olaylar aleviliğin ve Anadolu’nun tarihinde önemlidir.

Devamını Oku
15.09.2025
'Su'da risk krize dönmesin! - Dursun Yıldız

Türkiye’nin su altyapısı, su yönetimi anlayışı ve su kullanım alışkanlıklarındaki yetersizlikler 2 yıl üst üste gelen kuraklığı kaldıramıyor.

Devamını Oku
13.09.2025
Neme lazım! - Yalçın Özkütük

Bu yazıda ülkenin içerisinde bulunduğu “Ortaçağ - Ortadoğu karanlığı”nın nedenlerine dair tespit yapmaktan ziyade çözüm çabasındaki bir eksikliğe değineceğiz.

Devamını Oku
13.09.2025
Hukuk mahkemeleri YSK yerine karar verebilir mi? - Hamdi Yaver Aktan

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na (SPK) göre siyasi partilerin genel merkez, il ve ilçe organları ile il kongresi ve büyük kongre seçimleri yargı gözetiminde yapılır (m.21/1).

Devamını Oku
12.09.2025
45. yılında darbenin acı mirası - Mahmut Aslan

İnsanlık tarihi açısından kısa, bireylerin yaşamı açısından ise uzun bir zaman önce, bu topraklarda yaşanan 12 Eylül 1980 darbesi, yalnızca bir dönemin değil, bugünkü Türkiye’nin siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısının da temelini oluşturdu.

Devamını Oku
12.09.2025
Mavi Vatan ve uçak gemisi - Nejat Eslen

Çağdaş devletler silahlı kuvvetlerin kuvvet yapısı ve silah sistemi gereksinimlerini realist ve sistematik değerlendirmeler sonunda belirlerler.

Devamını Oku
11.09.2025
İstanbul’da su sorunu yok ama... - Bekir S. Kocazeybek

İstanbul, resmi olarak 16 milyonluk nüfusu ve giderek artan günlük ortalama 3.5 milyon m3/gün su tüketimi ile en çok su stresi yaşayan kentlerimizden biridir.

Devamını Oku
11.09.2025
9 Eylül’ün anlamı CHP 106 yaşında - Mehmet Alev Coşkun

9 Eylül 1922, emperyalist işgal güçlerinin Batı Anadolu’dan temizlendikleri ve Kuvayı Milliye ordularının İzmir’e girdiği gündür.

Devamını Oku
10.09.2025
Karma eğitimden vazgeçilemez - Mustafa Gazalcı

1970’li yıllarda Denizli Kız Meslek Lisesi’nde çalıştım.

Devamını Oku
10.09.2025
9 Eylül’de İzmir’de taçlanan zafer - Doğu Silahçıoğlu

Türklerin son yurdu Anadolu toprakları; 1914-1918 Birinci Paylaşım Savaşı sonrasında “Mondros Ateşkesi” (30 Ekim 1918) kararları uyarınca İngiliz, Fransız, İtalyan kuvvetleri tarafından işgal edilmiş; ülke halkı esir alınmış; ardından Yunan kuvvetleri İzmir’e çıkmıştı (15 Mayıs 1919).

Devamını Oku
10.09.2025
9 Eylül 1922: Türk ulusunun zaferi - Doç. Dr. HÜNER TUNCER

Mevcut iktidarın Cumhuriyet tarihimizi değiştirme çabaları özellikle son yıllardaki uygulamalarla yaşama geçirilmektedir.

Devamını Oku
09.09.2025
Kurtuluşun ve kuruluşun kenti: İzmir - Dr. Cemil TUGAY

İzmir’in işgalden kurtuluşunun 103. yılını, büyük bir gurur ve heyecanla karşılıyoruz.

Devamını Oku
09.09.2025
45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı üzerine... 6–7 Eylül 1955 ve kültürel bellek - Prof. Dr. Doğan Soyaslan

Siyasi partiler demokratik siyasi yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Daha iyi bir yaşam için halka sorunları ve çözüm önerilerini anlatır, halkın iradesi ile iktidara gelir ve giderler. Her durumda özgürlükçü ve hukuk güvenliğine dayanan siyasi rejimden vazgeçemezler. Aksi halde meşruiyetlerini kaybederler.

Devamını Oku
08.09.2025
Yetenek taraması sorunu - Meriç Erdağlı

Yetenek, sporcular arasındaki farkı belirleyen en önemli unsurdur. Gurur duyacağımız başarıların temelinde yetenek yatar. Türk milli sporcular tartışmasız halkımızın gurur kaynağıdır. Ancak günümüzde, özellikle son yapılan 2024 Paris Yaz Olimpiyatları sonuçlarıyla da görüldüğü üzere, Türkiye’nin spor alanındaki başarıları çoğu farklı ülkelerin sporcularına kıyasla yetersiz kalmıştır.

Devamını Oku
08.09.2025
6–7 Eylül 1955 ve kültürel bellek- Berna Özyurt

6–7 Eylül 1955 olayları, Türkiye tarihinin en acı kırılmalarından biri olarak anımsanıyor. 6 Eylül 1955’te Ata’mızın Selanik’teki evine saldırı olduğuna ilişkin haber yayılıyor, bu haber büyük bir kaosa neden oluyor, sonrasında haberin asılsız olduğu ortaya çıkıyor. Fakat kısa süre içinde olanlar oluyor. Organize edilmiş bir grubun yönlendirdiği saldırılar iki gün boyunca İstanbul’u sarıyor.

Devamını Oku
08.09.2025
Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet için yazdı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki güzel sözüyle başlamak istiyorum yazıma: “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim”

Devamını Oku
06.09.2025
Jön Türkler ve CHP - Hüseyin Tolga Arslan

2 Eylül 2025 tarihli Star gazetesinde Nuh Albayrak imzasıyla yayımlanan yazı, Tanzimat’tan bugüne uzanan bir “ihanet zinciri” kurgulayarak, Devlet-i Aliyye’den Cumhuriyet’e ve oradan günümüz yargı süreçlerine uzanan tek çizgili bir komplo hikâyesi anlatmaktadır.

Devamını Oku
05.09.2025
İklim, maden ve zeytin yasaları - Adnan Serpen

Madencilik faaliyetleri ekonomik büyümeyi teşvik edebilir, iş fırsatları yaratabilir ve yerel topluluklarda yaşam standartlarını iyileştirerek genel refahı artırabilir.

Devamını Oku
04.09.2025
Onlar da biliyor! - Neval Oğan Balkız

“Politikada hiçbir şey kazayla olmaz. Olmuşsa, öyle planlanmıştır!” - Franklin D. Roosevelt

Devamını Oku
04.09.2025
Gerçeği yaşamı ile ödeyen muhabir - Veli Özdemir

1974 yazı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs topraklarında tarihin yeniden yazıldığı bir dönemdi.

Devamını Oku
03.09.2025
Rasyonel düşünme, matematik ve felsefenin önemi - İlker Başbuğ

Kuzeybatı Avrupa’nın 17. ve 18. yüzyıllardaki yükselişinin ardında bilim ve felsefede yaşanan ve zamanın ruhunu değiştiren bir devrim bulunmaktaydı.

Devamını Oku
03.09.2025
Çalınan adalet, liyakat, emek! - Şafak Yüca

Bembeyaz bir kâğıdı bir belgeye dönüştüren şey nedir?

Devamını Oku
03.09.2025
Kalem kılıca karşı - Prof. Dr. Ahmet Özer

Dünyayı fethetmenin her zaman iki yolu vardır. Biri kılıçla yani silahla öbürü bilimle yani kalemle olan fetihtir. Kılıcın keskin ucu kısa sürede körelir, zorla aldığı topraklar bir kaya parçası gibi dağılır gider ama bilimin ışığı gökte bir güneş gibi daima parlar.

Devamını Oku
02.09.2025