MHP liderinin, partisinin grup toplantısında yaptığı sürpriz çağrı ve terör örgütü PKK’nin sembolik silah bırakmasıyla yeni çözüm süreci ivme kazandı. Bahçeli’nin, “Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı” önerisiyle desteklenen etnik ve mezhepçi yaklaşımın hemen ardından, beklendiği gibi CHP’nin kapısına dayanılması fazla gecikmedi!

Son gelişmelerle, DEM Parti’yi yanına alarak genişlemeye çalışan Cumhur İttifakı’nın, “yeni anayasalı yeni Türkiye” hedefi karşısındaki en büyük engelin, CHP ve meydanlardaki milyonlarca seçmen olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Haliyle, sürecin hem siyasi hem sosyal hem de hukuki açıdan aceleye getirilmeden, derinlemesine tartışılması daha da önem kazandı.

İKTİDARI SINIRLAYAN BELGE

“Anayasa, yalnızca bir devletin hukuki statüsü olmayıp aynı zamanda devlet içinde siyasi iktidarı ve toplum içinde de devlet iktidarını sınırlayan bir belgedir.” (1)

“1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi’nin 16. maddesindeki, ‘insan haklarının güvenceye alınmadığı ve kuvvetler ayrılığının belirlenmediği bir toplumda asla anayasa yoktur’ hükmü, anayasanın siyasi niteliğini ortaya koymaktadır. İşte anayasanın bu siyasi niteliğidir ki, ‘anayasal devlet’ ile ‘anayasalı devlet’i birbirinden ayırır.” (2) Her devletin bir şekilde anayasası vardır. Ancak bu, o devletin “anayasal” olduğunu göstermez!

“Belli bir dönemde, belli bir toplumu düzenleyen hukuk kurallarına yürürlükteki hukuk denir. Hâkimler, yargılama yaparken, gerçek anlamda hukuku yaratma işlevini görürler. Bu nedenle yargılamanın bağımsızlığı ve bu işlevi yapanların tarafsızlığı, demokratik rejim olabilmenin evrensel bir ilkesidir.”(3) Dolayısıyla, tarafsızlığın bu denli sorgulandığı bir ortamda, hukuki gerçekler de her zaman doğru anlamına gelmemektedir!

Kamu vicdanı da evrensel ilkelerden aldığı güçle gerçekleştirilen siyasi operasyonlar karşısında sessizliğini bozarak, yürürlükteki hukuk düzenine ve emperyalist, NATO’cu çözüm sürecine karşı tepkisini her geçen gün biraz daha fazla hissettirmeye başlamıştır!

BENZER HATALAR!

CHP’nin kurultay davası, tedbirsiz olarak ertelendi! Şimdi gözler, Kılıçdaroğlu’nun karar karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğine ve “CHP’nin 22. olağanüstü kurultayı”na yönelmiş durumda… Aslına bakılırsa, bugüne dek CHP içinde birçok görevde yer alan Gürsel Tekin’in İstanbul il başkanlığı kayyumluğuna büyük bir istekle, adeta balıklama atlaması, kırılmanın ve yaşanacak sarsıntıların habercisi gibi duruyordu. Fakat CHP yönetiminin kararlı duruşu ve kamuoyu tepkisinin bu erteleme kararında etkisinin yadsınamayacağı da ortada…

Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, arasında genel seçimler, yerel seçimler ve referandumların da bulunduğu birçok farklı seçimi kaybetmiş, fakat gerek seçmenin gerekse siyaset çevrelerinin aklında, son 2023 seçimindeki “altılı masa” kaynaklı hezimet kalmıştır! Dönemin CHP’si “altılı masa”ya ilişkin tüm eleştiri ve uyarıları kulak arkası etmişti. CHP bugün farklı bir yönetimle, benzer bir hatayı çözüm süreci komisyonunda bulunarak tekrar etmemelidir!

Tüm antidemokratik uygulamaların, hukuksuzluğun zirve yaptığı bir dönemde, söylem ve eylemleriyle sürekli çelişen bir iktidarın, toplumsal barışın sağlanması hedefiyle kurduğu yapıdan, ayrışma ve kaos çıkması kaçınılmazdır!

MUTLAK MÜCADELE!

Bir yanda terör örgütüyle masaya oturup diğer yanda insanları bu örgütle ilişkilendirerek tutuklayan ve yine birlikte hareket etmek için yola çıktıkları parti belediyelerine kayyumlar atayan bir ittifakla sürecin bileşeni olmak, herkesin samimiyetinin sorgulanmasını gerektirir!

Meclis’te, kamuoyu önünde, tüm şeffaflığı ile tartışılması gereken önemli, hassas bir süreç içinde artan baskılar, gözaltılar, tutuklamalar, sonuncusu CHP İstanbul İl Başkanlığı olmak üzere yapılan kayyum atamaları, Cumhur İttifakı dışındaki partilerin masadan kalkması için oldukça yeterli bir gerekçe ve fazlasıyla bir uyarıdır!

Halk, son seçimlerde, yeni bir anayasayla rejim değişikliği yapmak isteyen iktidardan bu yetkiyi alarak gereken demokratik tepkisini göstermiştir. Var olan anayasanın bile ayaklar altına alındığı, antidemokratik uygulamalarla, saldırı şiddetinin her geçen gün arttığı bir dönemdeki gelişmeler yalnızca CHP’nin değil, başta DEM Parti olmak üzere tüm muhalif partilerin sınavı niteliğindedir!

Türkiye Cumhuriyeti’nin aksine, sürecin meşruiyetinin sorgulanması gereken bu tarihsel yol ayrımında saflar, çok keskin hatlarıyla çizilmiştir! Tüm inisiyatifler öncelikle, bu hatlar içindeki konumunu belirlemeli, ilerleyen günlerde olası “mutlak butlan” kararına karşı, “mutlak dayanışma ve mücadele” ile yanıt vermelidir!

KAYNAK: (1), (2),(3) Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Tıpkı 26. Bası, Beta Basım Yayım, s. 4 -6.

Ekonomist Aydın Öncel