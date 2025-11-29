Cumhuriyet Gazetesi Logo
Değerbilir olmak
Öner Yağcı
Değerbilir olmak

29.11.2025
Güncellenme:
Devrimci bir insandı.

Devrimci bir dostumdu.

Devrimci bir edebiyatçıydı Osman Bozkurt.

24 Kasım günü kaybettik onu.

1956’da Ardanuç’ta başlayan yaşamının 1973’ten sonra payına düşeni Maliye Bakanlığı’ndaki memurluğu sırasında Ankara’da kesişti yollarımız (1978).

Yol arkadaşıydık, memur örgütlenmelerinde çalıştık; o TÜM MAY-DER’de, ben TÖB-DER’de.

Dostluğumuz 12 Eylül öncesinin sıcak mücadele günlerinde pekişmişti.

“Firari” günlerden sonra 12 Eylül döneminde cezaevlerinde iki yıldan fazla kalıp çıktı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. 1987’de bu kez İstanbul’da buluştuk; ikimiz de edebiyata başlamıştık yeniden.

DEĞERBİLİRLİK ÖRNEĞİ BİR DOST

Gerçek Sanat, İnsancıl, Fayton, Berfin Bahar, Agora, Kıyı gibi dergilerde, Cumhuriyet Kitap Eki’nde, BirGün, Evrensel gazetelerinde yayımlanan şiir, deneme, öykülerle zenginleştirdiği yaşamına, özellikle kişiliğinin gerektirdiği odaklanmayı ekledi:

Dost edebiyatçı yaşamları esenleme.

İnsanın yaşadığı sorunlara çare aramayla dolu çalışkanlığına değerbilirliğin ustası olmayı, dost kucaklayışını kattı.

Bu esenlemesinin, kucaklayışının ürünleri bizim kuşağın ortak paydasıydı: Devrimci dayanışma, kolektif yaşam, değerbilirlik.

Güngör Gençay’ın Ardından (Kadir İncesu ile, Usar-2013), 60. Sanat Yılında Bülent Habora (Kadir İncesu-Çağlar Mirik’le, Yar2014), Bir Portre Afşar Timuçin (Bulut-2014), Öykücü Metin İlkin’in Öyküsü (Güngör Gençay-Yılmaz Elmas-Hasan Hüseyin Yalvaç’la, Usar-2014), Edebiyatımızda Ruşen Hakkı (Usar-2021) adlı kitaplarını, “Aslında bir armağan değil gerçek aydına duyulan vefa duygusunun ifadesidir” diyerek yazdı.

Umut Radyo’da yaptığı (1997-1998) “Emeğin Dünyası” programındaki sanat, sağlık, eğitim, kadın, çocuk emeği konularındaki söyleşilerinin bir kısmını Umutlu Söyleşiler’de (Gerçek Sanat-1998) sunarken yine değerbilirlikle Metin İlkin, Zihni Anadol, Cengiz Gündoğdu, Güngör Gençay, Erdoğan Alkan, İsmet Alıcı, Yılmaz Elmas gibi dostlarına selam gönderdi.

Kurtuluş Kendini Anlatıyor’un 8. kitabı olan Terk Etmedi Sevdan Beni’de (Dipnot-2022), 1975-85 arasındaki kitle örgütlerindeki siyasal çalışmaları kendi anlatımıyla yer aldı.

ŞİİR, ÖYKÜ, DENEME YAZARI

Kumdaki Resim (Gerçek Sanat-1995), Düşlerin Gölgesi (Tohum-2000), Üzerime Yağıyorsun (Gerçek Sanat-2006), Günler Dilsiz (Usar-2013) adlı şiir kitaplarında duygusal ve düşünsel ayrıntılarla beslenen insan kokulu, düşüncenin kapılarını açan şiirleri vardı; yaşamından damıttığı şiirler:

“Bir eylül kıranı talan eder gençliğini/ Yıllardır elleri ayakları kanar, duyan yok yüreğini” (...) “Yalnız olamaz derinliği/ çoğul ve sarmal durur/ insan yüreği” (...) “Biz tarih öncesiyiz” (...) “Yanılsamalarımızı ayıplamayın” (...) “Ne yandan baksan/ insanın kelepçesi insan”

Çağdaş Romen Şairleri Antolojisi (Şener Aksu’yla, Kreatif-2011), Şiir Evreni (Usar-2019) adlı antolojiler hazırladı.

Romanya’da yayımlanan Düşlerin Fısıltısı kitabıyla “Olt Nehrinin Gökleri” ve “Dragos Vranceanu Vakfı Onur Ödülü”ne, Bolivya Kültür Bakanlığı’nca “Akademik İncelemeye Değer” ödülüyle Kırgızistan Dünya Vakfı “Altın Kalp” ödüllerine değer görülen birçok şiiri İngilizce, Romence, Rusça, Kırgızca, Hintçe, İspanyolcaya çevrildi; Romanya ve Hindistan’daki uluslararası şiir seçkilerine alındı.

Toplum içindeki insan gerçeğini çocuk heyecanıyla öyküleştirdi: Buluşma (Telos-2010).

Yine Aydınlanma, özgürlük arayışıyla iç içe, ekseni insan olan sanat kaygısıyla yazdığı deneme ve eleştirilerini Değiniler (İnsancıl-1996, Usar-2013), Göçebe Yazılar (Gerçek Sanat-2008) ve Bahane’de (Usar-2021) sundu.

Kar dergisinin “Şaire ve Şiire Vefa Ödülü” onun yaşamıyla özdeşleşen bir ödüldü.

Aydınlıklar yol arkadaşın olsun sevgili dostum, güler yüzlü güzel insan.

