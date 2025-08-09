“Ne yapılabilir?” diye düşünürken duyguyu bilginin süzgecinden geçirerek bilince dönüştüren ve Bitmeyen Oyun, Yeni Dünya Düzeni Kemalizm ve Türkiye, Ülkeye Adanmış Bir Yaşam, Ne Yapmalı?, Türkiye Nereye Gidiyor?, Türk Devrimi, Ben ve Ülkem, Yol Haritası gibi kitaplarıyla ışık saçan (1945-15 Haziran 2020) Metin Aydoğan geldi aklıma.

O, bu sorunun yanıtını arayan yurtseverlere ön bilgi oluşturmak için incelensin, eleştirilsin, eklenip çıkarılarak ortak ürün haline getirilsin diyerek çıkış yolunun elimizde olduğunu, Atatürk’ü, Türk Devrimi’ni öğrenerek “Devrim ilkelerini güncelleştirip Atatürkçü politikaya dönmek için, ilk elden” yapılması gerekenleri Geri Dönüşten Çöküşe adlı kitabında sıralamıştı:

İLK ADIMLAR

“Tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik anlayışı toplumun ortak iradesi haline getirilmeli.

‘Cumhurbaşkanlığı sistemi’ adı verilen kişi yönetimine son verilmeli, halkoylamasıyla yeniden temsili demokrasiye dönülmeli... Seçim ve siyasi partiler kanunu değiştirilmeli, seçim barajları kaldırılarak milli bakiye sistemi getirilmeli, Yüksek Seçim Kurulu ve hukuk düzeni yenilenmeli, yargı bağımsızlığı sağlanmalı, ‘mülakatla’ işe alınan tüm devlet görevlileri yeniden sınava alınmalı, kamu yönetim anlayışı yenilenmeli, atamalar liyakat üzerine oturtulmalı.

Eğitimin birliği sağlanmalı; eşit, parasız, ulusal ve laik eğitim ilkokuldan üniversiteye dek her düzeyde gerçekleştirilmeli. Üniversiteler, TRT özerkleştirilmeli, akademik prosedürü yetersiz öğretim üyelerinin üniversiteyle ilişkisi kesilmeli, son 20 yıl içinde üniversitelerden uzaklaştırılan öğretim üyelerinin dosyaları hukuka uygun olarak yeniden ele alınmalı.

Ordu siyasetten arındırılmalı, iç işleyişinde özgür kılınmalı, YÖK’e bağlı ‘Milli Savunma Üniversitesi’ kapatılmalı; Harp Okulları, Askeri Liseler ve Harp Akademisi yeniden açılmalı.

Üretim ekonomisine geçilmeli; bunun için ulusal sanayi ve tarım programları hazırlanmalı, 5’er yıllık kalkınma planları hazırlanıp uygulamalı, özelleştirilen kamu işletmeleri üretim alanındakilerden başlamak üzere devletleştirilmeli. Ülkenin her köşesine ulaşacak biçimde sanayi yatırımları yapılmalı, ulusal tarım politikasıyla iç göç önlenmeli, devlet yatırımlarıyla insanlara bulundukları yerde iş alanları yaratılmalı.

Vergi düzeni yenilenerek dolaylı vergiler düşürülmeli, çalışan ücretlerinden alınan vergiler kaldırılmalı, dış ticaret, madencilik, iletişim, enerji üretim ve dağıtımı devletin denetimine alınmalı, yabancılara yapılan satış ve kiralamalar iptal edilmeli, toprak satışı yasaklanmalı; ‘orman vasfını yitirme’ adıyla kamu mülkiyetinden çıkarılan orman alanları kamulaştırılmalı, su havzaları ve tarım alanlarındaki yapılaşma durdurulmalı.

Yerli üretim koruma altına alınmalı, yerli malı kullanma özendirilmeli, mali piyasalar denetim altına alınmalı, milli kambiyo sistemine geçilmeli, döviz ticareti önlenmeli, devlet borçları yeniden yapılandırılmalı, ödemeler uzun vadeye yayılmalı.

Dış siyasette yeni birliktelikler kurulmalı, Batı’yla ilişkiler eşitlik ilkesine bağlı kalınarak yenilenmeli, ulusal bağımsızlığı zedeleyen, başta ‘İkiz Yasalar’ olmak üzere uluslararası anlaşmalar iptal edilmeli, Avrupa Birliği’ne üyelik beklentisi sonlandırılmalı, Ankara Anlaşması’ndan çekilinmeli, NATO’dan çıkılmalı, komşularla iyi ilişkiler yeniden sağlanmalı.”

KOLAY DEĞİL

Bunları yapmanın işin başı olduğunu, Atatürk’ün kurduğu düzene ulaşmanın uzun soluklu çetin bir mücadeleyi göze almayı gerekli kıldığını, bunun için örgütlenmenin gerektiğini, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni yeniden kurmanın başka yolunun olmadığını söyleyen Aydoğan noktayı şöyle koyuyor:

“Bunları yapmanın bir bedeli var kuşkusuz. Ancak bilinen bir gerçektir ki bedel ödenmeden gönenç elde edilmiyor. ‘Mustafa Kemal’in askeri’ olmak kolay değil”.