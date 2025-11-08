Cumhuriyet Gazetesi Logo
Öner Yağcı
Atatürk kitapları...

08.11.2025
“Bir insanın neler yapabileceğini gösteren 20. yüzyılın olağanüstü lideri” olarak tanımlanan Atatürk için Fransız tarihçi Jean Paul Roux şöyle diyor: 

“...İnanıyorum ki bütün tarihçiler, Atatürk olmasaydı ve bilinen eylemini yapmasaydı, ortada Türkiye diye bir şey olmayacağını kabul etmektedirler... Çağdaş dünyada Mustafa Kemal kadar önemli ve derin toplumsal etkilerde bulunmuş başka bir kişilik tanımıyorum”.

ATATÜRK’ÜN YAZDIKLARI

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın, Türk Devrimi’nin ilk elden güncesi Nutuk (Söylev), yakın tarihimizin ders alınacak deneyleriyle doludur ve ulusal varlığımızın geleceğine ışık tutar.

Atatürk’ün Bütün Eserleri’nde (30 cilt) yazdığı, imzaladığı tüm belgeleri, yaptığı konuşmaları okuduğumuz Atatürk’le ilgili yüzlerce kitaptan ancak küçük bir kısmını anımsatacağım.

ATATÜRK’LE İLGİLİ ANILAR-TANIKLIKLAR

Şevket Süreyya Aydemir-Tek Adam: Mustafa Kemal (3 c.), Falih Rıfkı Atay-Çankaya, Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Atatürk, Ruşen Eşref Ünaydın-Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülâkat, Mazhar Müfit Kansu-Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, İbrahim Süreyya Yiğit-Atatürk’le 30 Yıl, İsmail Habib Sevük-Atatürk’le Beraber, Nuri Ulusu-Atatürk’ün Yanı Başında, Salih Bozok-Hep Atatürk’ün Yanında, Afet İnan-Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas Gürer, Atatürk’ün Yaveri Salih Bozok Atatürk’ü Anlatıyor...

YABANCI YAZARLARDA ATATÜRK

Lord Kinross-Atatürk/ Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Johannes Glasneck-Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye, Paraşkev Paruşev-Atatürk, Andrew Mango-Atatürk/ Modern Türkiye’nin Kurucusu, Fabio L. Grassi-Atatürk, Joseph C. Grew-Atatürk ve Yeni Türkiye, Paul Dumont-Mustafa Kemal/ Çağdaş Türkiye’nin Doğuşu, Klaus Kreiser-Atatürk, Paul Gentizon-Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu, Willy Sperco-Mustafa Kemal Atatürk, Benoist Mechin-Mustafa Kemal...

ATATÜRK’LE AYDINLANMAK

Niyazi Berkes-Atatürk ve Devrimler, Tarık Zafer Tunaya-Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük, Cavit Orhan Tütengil-Atatürk’ü Anlamak ve Tamamlamak, Sadi Borak-Atatürk, Atatürk ve Edebiyat, Ceyhun Atuf Kansu-Atatürkçü Olmak, Halk Önderi Atatürk, Bilâl N. Şimşir-İngiliz Belgelerinde Atatürk (8 c.), Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları (4 c.), Doğu’nun Kahramanı Atatürk, Attilâ İlhan-O Sarışın Kurt, Hangi Atatürk?, Gazi Paşa, Allah’ın Süngüleri/ Reis Paşa, Şerafettin Turan-Mustafa Kemal Atatürk, Osman Selim Kocahanoğlu-Yeni Türkiye’nin Doğuşu, Alev Coşkun-Samsun’dan Önce Bilinmeyen 6 Ay, Samsun’dan Sonra En Zor 19 Ay, Kemalizm, Atatürk’ün Kamusal Ekonomi Politikası, Atatürk’ün Hatıraları, Atatürk/ Karar ve Tavır, Adnan Binyazar-Atatürk Anlatıyor, Zafer Toprak-Atatürk, Nurer Uğurlu-Atatürk ve Türk Devrimi, Tahsin Yücel-Atatürk ve Atatürkçülük, Çetin Yetkin-Atatürk/ Ben de Bir İnsanım, Emre Kongar-Devrim Tarihi ve Toplumbilim Açısından Atatürk, Utkan Kocatürk-Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Mustafa Yıldırım-58 Gün/ Mustafa Kemal ile Filistin’den Anayurdun Dağlarına, Erol Mütercimler-Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal, Hikmet Özdemir-Atatürk’ün Liderlik Sırları, Atatürk’ün Ardından, Mustafa Kemal’le Anadolu’da Yolculuk, Savaşta ve Barışta Kemal Atatürk, Metin Aydoğan-Ülkeye Adanmış Bir Yaşam (2 c.), Yılmaz Özdil-Mustafa Kemal, Sinan Meydan-Akl-ı Kemal (5 c.), Sarı Paşam, Atatürk Etkisi...

Daha yüzlerce kitap; Doğan Avcıoğlu-Milli Kurtuluş Tarihi, Mahmut Esat Bozkurt-Atatürk İhtilali, Sabahattin Selek-Anadolu İhtilali, Hasan İzzettin Dinamo-Kutsal İsyan, Kutsal Barış, Turgut Özakman-Şu Çılgın Türkler, Şerafettin Turan-Türk Devrim Tarihi, Sina Akşin-İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, Zeki Sarıhan-Kurtuluş Savaşı Günlüğü gibi onlarca başucu kitabının yanında yer alıyor.

Atatürk ve Atatürk’le ilgili kitaplar, yaşamımızı, geleceğimizi aydınlatmaya devam ediyor.

Anısına, emanetine şükranlarımızla. 

 

 

İlgili Konular: #Kitap #Atatürk #Yazar

