Cumhuriyet Gazetesi Logo
Umutsuzluk yasak
Öner Yağcı
Son Köşe Yazıları

Umutsuzluk yasak

20.09.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Ahmed Arif’in deyişiyle Nuh’a beşikler veren, Havva Ana’yı dünkü çocuk sayan, fukaralıktan utanan, çıplaklıktan fideleri üşüyen, harmanı kesatlaştırılan, binlerce yıl sağılan; hükümdarların, saldırganların, haydutların haraç saldıkları; gölgesiz göçüp giden şahları, sultanları takmayan; dostuna selam edip dayatan güzel insanlar mahzun ve garip olmayın; içeride, dışarıda, derste, sırada, nerede olursa olsun celladın, fırsatçının, fesatçının, hainin üstüne üstüne yürüyün, yüzüne tükürün; kitap, iş, tırnak, diş, umut, sevda, düş ile dayanın diyen; tek umudunun her biri bir vatan parçası ve kaç bin yıllık hasretinin koncası olan kızlarında, oğullarında olduğunu haykıran Anadolu’nun kıvanç veren birikimi var.

Bu birikime layık olma bilinci, yaşamdan sorumluluk duyan insanların kendiliklerinden boyunlarına astığı ağır bir yüktür.

Bu yük, gün olur kahredici ağırlığıyla ezer insanım diyeni; gün olur bedeller ödetse de yaşamı anlamlı kılmanın yöntemi olarak insanlaşmaya, özgürleşmeye yelken açtırır.

YURT OLMAK, ULUS OLMAK

“Milletin azim ve kararlılığı”yla gideceği yolu arayışı müthiş bir büyük adımın, habercisidir.

Anadolu’ya layık olma sınavıyla karşı karşıya gelen insanların arayışını Kuvayı Milliye’ye, görkemli bir halk hareketine dönüştürmeyi başaran bir büyük bilgenin, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı ve yurdu sahiplenme temelindeki felsefesi ve Ulusal Kurtuluş direnişiyle, bin yıllar boyunca yüzlerce kavme barınak olan topraklarda yurt sevgisinin yaratılmasıyla Anadolu yurt, insanları Türk ulusu oldu:

“Mustafa Kemal/ Adıdır en güzel yerginin/ Eskimiş her düzene/ Tozlu kâğıt fermanına/ Padişahın devletine/ Şeyhülislam fetvasına/ ...Ben onun gerillacı coşkusunu severim.../ Soyadıdır başkaldırmanın Atatürk...”

(Ceyhun Atuf Kansu).

TOPLUMSAL MUHALEFET AYAKTA

Yaratılan, adına Cumhuriyet denilen sevda; yurdun “çalışkan, namuslu, yiğit” ama “yarı aç, yarı tok, yarı esir” yaşamaya mahkûm edilen insanına layık olduğu onurlu, kardeşçe yaşamı sunmak zorunda olduğu için, Nâzım Hikmet’in “Toprakta karınca/ suda balık/ havada kuş kadar çok.../ korkak, cesur, cahil, hakîm ve çocuk... ve kahreden yaratan” dediği onlar; toplumsal muhalefet ayakta.

Özgürlük sevdasının aydınları, gençleri, kadınları, çocukları, emekçileri çoğalıyor ve toplumsal muhalefet kurucu partisinin öncülüğünde, eylemde örgütleniyor.

Çünkü “Yiğit olan evinde duramaz gayrı...” (Şükran Kurdakul) ve “Bu dirlik düzenlik kavgasında yunus kollar daldırma gül ve yürek kocamandır he vallah kocamandır./ Kalabalık yücedir kalabalık vatandır...” (Enver Gökçe).

Emperyalizmin Büyük Ortadoğu Projesi’ne, ülkemizin ümmet toplumuna sürüklenmesi politikalarına karşı durmak için özgürlük, demokrasi, yurt sevgisi temelinde yükselen, doğru eylemleri halkın özlemleriyle bütünleşen ve desteğini alan kitlesel bir kahramanlıktır bu.

“Unutulmuş uzak tarlalar yalazında/ Sazıyla, kardeşliğe vurgun/ Bütün ulusların halkları gibi/ Ve yalnız büyük fırtınalarla kımıldayan/ Bizim de halkımız vardır Che Guevara... Hazırol kalbim/ Türküsünü söylemeye/ Derin yara almış/ Bir umudun” dizeleriyle papatyaların kırlardaki, çocuklarımızın uykularındaki gülümseyişi çiğnenirken yalnız ve yaralı çocuklarını bağrına basan sağır ve büyük okyanus halka umudun türkülerinden sesler duyuran, günlerine güller serpen Metin Demirtaş “Umutsuzluk Yasak” diyor:

“Kar dalları örttü/ Kavruldu en yamanı çiçeklerin/ Kalbim katlan bunlara/ Çünkü kıştır yaşanılan/ Amansız, limansız bir kış/ Ve sarılmışız dört bir yandan.

Ama düşün kalbim/ Düşün kavgayla kazanılacak baharı/ Direnen, adressiz yaşayan dostları/ Fışkıracak ekinleri/ İlkyazla karlar altından.

Ve doludizgin geçerek/ Her acıyı bir sevinçle/ Yolu yok kalbim/ Sağ çıkacağız bu acılardan.

Çünkü umutsuzluk yasak/ Yılgın türküler söylemek de/ Çünkü yürüyor umudun ordusu/ Umutsuzluğu umutla yenerek.”

İlgili Konular: #muhalefet #anadolu #Şiir

Yazarın Son Yazıları

Umutsuzluk yasak

Ahmed Arif’in deyişiyle Nuh’a beşikler veren, Havva Ana’yı dünkü çocuk sayan, fukaralıktan utanan, çıplaklıktan fideleri üşüyen, harmanı kesatlaştırılan, binlerce yıl sağılan...

Devamını Oku
20.09.2025
45. yılında 12 Eylül

Ulusal Kurtuluş Savaşı’yla Sevr dayatmasını tarihin çöplüğüne gömerek emperyalist paylaşımın tasarılarını kursaklarında bırakan Cumhuriyetimize saldırılar, kuruluşundan beri durmadı.

Devamını Oku
13.09.2025
‘Sis’

3 Eylül 1971’de kurulan TÖB-DER’in kapatılmasıyla örgütsüz bırakılan devrimci öğretmen hareketinin 12 Eylül sonrası ayağa kalkarken attığı ilk adımı olan abece dergisinin ilk sayısında (Ocak 1989) çıkan yazım geldi aklıma.

Devamını Oku
06.09.2025
Ateşlenmiş sevda

"Eğer bir ulus iktidarda bulunan kişilerin onursuzluğunu, alçaklığını, hırsızlığını, yalnızca kendi siyasal görüşünden olduğu için görmezden geliyorsa, o ulus erdemini yitirmiştir."

Devamını Oku
30.08.2025
‘Ol sevda’ yaralı

Düşünmek, düşünmeyi sağlayacak birikimi edinmek, bu birikimin verdiği dünyaya bakışla gördüğünü, öğrendiğini, duyumsadığını sergilemek yaşamın insana yüklediği bir görevdir.

Devamını Oku
23.08.2025
Tevfik Fikret’in aynasında gençlik

Ömrün anlam kazanmaya başlaması, yaşamın öznesi olma yolunda atılan adımlara bağlıdır.

Devamını Oku
16.08.2025
Çıkış yolu

“Ne yapılabilir?” diye düşünürken duyguyu bilginin süzgecinden geçirerek bilince dönüştüren...

Devamını Oku
09.08.2025
Gençlik ve gerçeği aramak

“Başımıza neler örülmek istenildiği ve nasıl karşı koyduğumuz ve daha doğrusu milletin arzu ve emellerine uyarak ve onun yardımıyla nasıl çalıştığımız görülmeli ve gelecek kuşaklar için ibret ve uyanıklığı gerektirmelidir...

Devamını Oku
02.08.2025
Cehalete karşı öğretmenlik

Doğumlardan ölümlere kendi yolunda yürüyor yaşam.

Devamını Oku
26.07.2025
Toplumsal cehalet

Sokak röportajında “Hükümete oy verip muhalefetten hesap soran bir toplum” olduğumuzu söylüyor biri.

Devamını Oku
19.07.2025
‘Kurtulma iradesi’ ve ‘bilgelik’

Bir üniversite amfisinde kürsüdeki hocanın sırada oturan bir öğrenciye, “Sen, ikinci sıradaki mavi ceketli, adın nedir” sorusuyla başlıyor video.

Devamını Oku
12.07.2025
Edebiyatçının sorumluluğu

Doğa ve yaşamla bütünleşen edebiyat, zamanla yarışır ve zamanı dünden yarına taşır.

Devamını Oku
05.07.2025
İnsanlığın sınavı

Dünyaya egemen olmaya çalışan günümüz imparatorluğunun tek kutuplu bir gelecek hülyasının yarattığı vahşi bir gerçeklik var insanlığın aynasında...

Devamını Oku
28.06.2025
Emperyalizmin bugünü: Faşizm ve Siyonizm

“Evangelist Hıristiyanlık”la “Siyonizm”in “Arap Müslümanları”yla birlikte “Şii İslamlığı”nı hedefine aldığını söylersek İsrail’in İran’a saldırısını açıklamak çok kolay olur ama gerçek bu değil.

Devamını Oku
21.06.2025
Yurt yürektedir, yürektir

Yurt ana kucağıdır, baba ocağıdır; insanın doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, sevdiği insanların olduğu, dilini konuştuğu yerdir.

Devamını Oku
14.06.2025
Direnmek kazanmaktır

1969’da öğretmen okulundaki duvar gazetemiz Gerçek’te, “Vietnam direniyor, çünkü Mustafa Kemal’in direnerek kazandığını biliyor” yazmışım.

Devamını Oku
07.06.2025
Coşku seli

Türkülerimiz bağrında toplumsal eleştiriyi taşır, dönemlerini, zamanı aşarak, yaşamı zenginleştirerek geleceğe akar.

Devamını Oku
31.05.2025
Cumhuriyete adanan yaşam

…Eğitirler seni olanaksızlıklar ortasında… Her yer eğitim alanı, her an eğitim anıdır. Dünyayı sevmeyi öğrenirsin...

Devamını Oku
24.05.2025
Lozan’ın anlamı

Birinci Dünya Savaşı Mondros Ateşkes Antlaşması’yla sona erdiğinde Türk süngülerinin bulunduğu yerlerin “vatan toprağı” olarak kabul edilmesiydi Misakı Milli.

Devamını Oku
17.05.2025
'Dil yurttaşlığı'

Esenlikler

Devamını Oku
10.05.2025
Yaşasın Cumhuriyet

Yaşasın Cumhuriyet

Devamını Oku
03.05.2025
Evet, hâlâ Köy Enstitüleri

Evet, hâlâ Köy Enstitüleri

Devamını Oku
26.04.2025
Gençlik, dergiler, ödüller

Gençlik, dergiler, ödüller

Devamını Oku
19.04.2025
Yüce kalabalığın umudu

Yüce kalabalığın umudu

Devamını Oku
12.04.2025
Bahara giderken

Bahara giderken

Devamını Oku
05.04.2025
‘Bütün umudum gençliktedir’

‘Bütün umudum gençliktedir’

Devamını Oku
29.03.2025
Örnek bir beyaz gömlekliyi uğurladık

Örnek bir beyaz gömlekliyi uğurladık

Devamını Oku
22.03.2025
Sonsuzluğa gidenlere veda

Sonsuzluğa gidenlere veda

Devamını Oku
15.03.2025
Ne gerekiyorsa siyaset yapacak

Ne gerekiyorsa siyaset yapacak

Devamını Oku
08.03.2025
Sanat ne gerekiyorsa yaptı

Sanat ne gerekiyorsa yaptı

Devamını Oku
01.03.2025
Haykırışa kulak vermek

Haykırışa kulak vermek

Devamını Oku
22.02.2025
Roman ne gerekiyorsa yaptı, sıra toplumda

Roman ne gerekiyorsa yaptı, sıra toplumda

Devamını Oku
15.02.2025
Şiir ne gerekiyorsa yaptı, sıra toplumda

Şiir ne gerekiyorsa yaptı, sıra toplumda

Devamını Oku
08.02.2025
Ne gerekiyorsa

Ne gerekiyorsa

Devamını Oku
01.02.2025
‘Gayrık yeter’

‘Gayrık yeter’

Devamını Oku
25.01.2025
Edebiyatımızın bugünü ve dergiler

Edebiyatımızın bugünü ve dergiler

Devamını Oku
18.01.2025
Toplumsal muhalefet kim?

Toplumsal muhalefet kim?

Devamını Oku
11.01.2025
Yeni yılda çoğalmak

Yeni yılda çoğalmak

Devamını Oku
04.01.2025
Canevine saldırı

Canevine saldırı

Devamını Oku
28.12.2024
‘Yeni despotizm’

‘Yeni despotizm’

Devamını Oku
21.12.2024