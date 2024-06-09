Politik sırat köprüsü, RTE ile dans

09 Haziran 2024 Pazar

Cumhurbaşkanı, salı günü Özgür Özel’e iadei ziyaret için CHP Genel Merkezi’ne gidecek.

Sanırım bir ilk olacak. Bugüne kadar her türden lanet okuduğu CHP’nin merkezine ayak basacak. Ve Özgür Özel ile görüşecek. Şüphesiz ki önemli. Günlerdir de Özgür Özel doğru mu yaptı, zor durumda olan ve partisi hızla oy kaybederek ikinci sıraya düşen Erdoğan’a bir kurtarıcı el mi uzattı tartışmaları yapılıyor. Bir kısım RTE ile görüşülmez mücadele edilir derken, tartışmalar ise görüşmeler yumuşama mı politik havayı normalleştirme çabası mı ikilemi arasında sıkışıp kaldı.

Sürecin mimarı şüphesiz Özgür Bey.

İktidar ile yumuşama demiyor, herkesin herkesle konuşabileceği ve ülkenin sorunlarının çözümüne katkıların görüşülebileceği normalleşme diyor.

Ayrıca iktidara karşı da ekonomi, hukuk, halkın dertleri, emekliler, eğitim vb. tüm alanlarda mücadelesini de sürdürüyor, mitingler yapıyor.

Özgür Bey siyasi girişimci niteliğini gösterdi ve siyasi alanda bir değişimi tetikledi, yeni bir yol açtı.

RTE ile görüşeceğini, görüşmeye hazır olduğunu açıkladıktan sonra, Saray düşündü taşında ve bu politik oyuna veya açılıma evet dedi.

SİYASİ YARAR TEMELLİ YAKLAŞIMLAR

Şüphesiz iki taraf da siyasi yarar peşinde. İki tarafın da beklentileri farklı, dahası birbirine zıt bile diyebiliriz.

RTE sıkışık durumdayken bu zor ekonomik ve politik sürecin ülke atmosferini dahası seçmen kitlelerini de yumuşatacağı düşüncesinde. Şu aşamada klasik sertlik ve kutuplaşma politikasından elde edebileceği sıfır yarar olduğunun farkında. Millet ekonomik çöküntü altında inim inim inlerken CHP ve Özer’e vay terörist kışkırtıcısı, dikili bir ağacınız bile yok vb. gibi karşılığı olmayan kendileri açısından zamansız söylemlerle saldırmanın sıfır karşılığı olduğunu, üstelik bu saldırıların CHP ve Özer’i daha da büyüteceğini görüyor.

Bu nedenle mümkün olduğunca bu “diyaloğu” sürdürecek.

Düşünün, bunun için CHP Genel Merkezi’ne bile gitmeyi göze aldı.

ÖZGÜR ÖZER’E GELİNCE

Şu aşamada, keskin kalem ve dillere rağmen, Özer bu normalleşme politikasının yararını görüyor ve görecek diye düşünüyorum.

Birincisi, iktidar sahnesine çıktı. O sahneye yerel seçimlerde en çok oyu aldığın için çıkılmaz, politikalarla çıkılır.

Ülkenin temel sorunlarını iktidarla tartışan, çözüm isteyen ve arayan bir lider.

Bu isteği de iktidar tarafından kabul edilen ve muhatap alınan lider.

Sorunları çözme iddiası bu sahnede kabul görüyor ve seçmen de bunu izliyor.

İkincisi ayrıca Erdoğan’ı CHP Genel Merkezi’nde ağırlıyor.

Bu önemlidir. AKP seçmeni açısından da! Bu seçmen de ilk kez CHP’yi ve Özer’i farklı bir sahnede, üstelik yıllardır kendisine öcü berbat düşman olarak tanıtılan bir kurumu ve liderini görüyor. RTE ile karşılıklı ve “el ele”.

BU DANS ZORUNLU MU?

Diyebilirsiniz ki seçmen zaten CHP’yi birinci parti olarak öne sahneye iteledi, RTE ile dansa ihtiyacı mı var Özel’in.

Yerelde evet iktidar yaptı, ama genelde değil.

Çankaya’ya çıkmak ve oturmak için 4 yıl çaba sarf edeceksin.

Kimse koltuğu boşaltmıyor.

RTE erken seçim kararını kendi koşullarında ancak kendisi verir. Kimse hayal görmesin.

Özel’in elinde, bu dans sırasında güçlü bir dayanağı var: Ülke sorunlarına en ciddi sahip çıkma ve bu amaçla mücadele etme kararı. Bu, dansta mükemmel bir denge sağlıyor.

Özel girişimciliğiyle bir adım öndedir. RTE milletin isteklerine yanıt verebildikçe dansı sürdürebilir.

Bir sırat köprüsü kuruldu dersek, bunun üzerinde yürümenin zorluğu daha çok RTE içindir. Şimdilik öyle gözüküyor.