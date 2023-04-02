Ey okuduğunu anlamaktan aciz!..

02 Nisan 2023 Pazar

Basın âleminin mürteci kesiminde yazı ve konuşmalarıma tiryaki olan, düşüncelerimi kendi cenahlarında yayan çok sadık hayranlarım vardır! Ne var ki yazı ve konuşmalarımı anlayamadıkları için nafile bir tiryakilik ve hayranlık. AKP’yi ve radikal İslamcıların barbarca yağmacılıklarını eleştirdiğim için benim mutlaka CHP’li olmam gerektiğini düşünürler. Oysa ben kaç kez TELE1’deki programlarda TKP’yi ve bütün sol partileri işaret ederek “Bizim çocuklar!” demişim. Kendileri duygu ve düşünceyi birbirinden ayırmayı beceremedikleri için, CHP iktidara gelince benim de iktidara geleceğime inanmaktalar. Benim gibi yazarlar hiçbir zaman iktidarın kucağına ya da yamacına oturmazlar, yerleri her zaman muhalefet saflarıdır. CHP’li değilim ama oyumu Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğim!!!

İflah olmaz tiryakilerimden bir gazete Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu sıkıştırmak için benim 25 Mart 2023 günü TELE1’in Hafta Sonu Programı’nda yaptığım konuşmayı kullanıyor:

“Sen hâlâ ‘Ben kefilim’ diye konuş Temel Bey! CHP’li Özdemir’den küstah ‘imam hatip’ sözleri. CHP’li Özdemir İnce, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, ‘Ben CHP’ye kefilim’ sözlerini boşa çıkaran skandal sözler sarf etti. İmam hatip öğrencilerinin üniversitede okumaya haklarının olmadığını söyleyen İnce, imam hatip liselerinin kapatılması gerektiğini de savundu.

İmam hatip düşmanlığı yıllar geçse de bitmiyor. İslama alenen cephe alamayan laikçiler, imam hatipler üzerinden kinlerini kusmaya devam ediyor.

TELE1 ekranlarında Namık Koçak’ın sunduğu programa katılan Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, TELE1 canlı yayınında skandal ifadeler kullandı. Programda imam hatip liseleri hedef alındı.

İnce, burada yaptığı açıklamalarda imam hatip liselerinin hedeflerinin camilere din adamı yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Öte yandan mezunların üniversiteye gitme hakkı olmadığını söyleyen İnce, ‘İmam hatip mezunlarının gidecekleri yerler yüksek İslam enstitüsü ve ilahiyat fakülteleri’ dedi.

İmam hatipleri hedef alan İnce, sözlerine şöyle devam etti:

‘İmam hatip liseleri neden kuruldu, camilere din adamı yetiştirmek için. Bir tek amacı vardır imam hatip liselerinin, o da camilere din adamı yetiştirmek.’”

Mürteci kafaya göre eleştirel değerlendirme “skandal” ve “düşmanlık” oluyor. Deve iğne deliğinden geçerse bu inatçı cahillik de eleştirinin düşmanlık olmadığını anlar. Laikçiler İslamı açıkca eleştiremedikleri için imam hatipleri hedef alıyormuş. Aklı başında hiçbir laik ne Tanrı’yı ne de dinleri eleştirir. Çünkü Tanrı ve dinlerin insan türü var oldukça var olacağını bilir. Laikler, gerekiyorsa, din adamlarını, dinle ilgili kurum ve kuruluşları eleştirir.

Türkiye Cumhuriyeti devletini laikleştirmeyi amaçlayan yasalardan biri olan ve medreseleri kapatan ve mevcut anayasanın 174. maddesinin koruması altında bulunan 3 Mart 1924 tarihli ve 430 sayılı Öğrenim Birliği Yasası’nın (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) 4. maddesi şöyle der: “Milli Eğitim Bakanlığı, dini bilgiler konusunda yüksek uzmanlar yetiştirmek üzere üniversitede bir ilahiyat fakültesi kuracak ve [ayrıca] imamlık ve hatiplik gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesiyle görevli memurların yetişmesi için de ayrı okullar açılacaktır.” Nitekim 1924 yılında 29 merkezde bu okul açıldı. Halen yürürlükte olan yasaya göre imam hatipler bir meslek okuludur. Daha sonra çıkarılan ve bu meslek okul mezunlarına sivil lise mezunlarının sahip olduğu hakları veren yasa, anayasanın laiklik ilkesine aykırıdır; laik ve demokratik Cumhuriyete kurulmuş alçakca bir tuzaktır.

Öğrenimin ve mesleklerin laikleşmesi için 430 sayılı yasanın özgün haline dönülmesi gerekir. Bugünkü uygulama anayasaya ve okulun kuruluş amacına aykırıdır. Yasanın özgün haline getirilmesi bu okulların tamamının kapatılması anlamına gelmez. Sayıları azaltılacak ve mesleğin ihtiyaçlarına göre öğrenci alınacak. İmamlık ve hatiplik dışında kalan bütün laik mesleklerin imamlaştırılması kabul edilemez. Bugünkü durumun devamı bilimsel aklın iğdiş edilmesi anlamına gelir.

Mürteci tayfasına tavsiyem: Güçleri yetiyorsa İMAM HATİP SALTANATI VE İMAMOKRASİ (Tekin Yayınları, 2016) kitabımla cenk etmeye buyursunlar!