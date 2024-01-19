Ülkeyi imamlar yönetiyor

19 Ocak 2024 Cuma

Bu yazıyı 2023 yılının ocak ayında tezgâha almışım. Kaynak ise 28 Ağustos 2022 tarihli Cumhuriyet gazetesi. Mesleklerin dinselleşmesi kanserine ilk kez Varlık dergisinin Mayıs 1994 sayısında değiniyorum. Yazının adı “Pathemata Mathameta! Evet Acı Deneyimler Öğreticidir!” Mikrobu teşhis eden bu yazıyı üçüncü basımı 2023 yılında yapılan “Söz ve Yazı/Tarih Bağışlamaz”da (Eksik Parça Yayınları) okuyabilirsiniz:

“İmam hatip liseleri kuruluş amaçlarının dışında hizmet görmektedir. İmamlık, hatiplik ve Kuran kursu öğreticiliği gibi din görevlilerini yetiştirmek için kurulan bu okullar, daha doğrusu dinsel nitelikli bu okullar, nitelikleri gereği, doğal olarak, zihinsel yapısı Cumhuriyetin laik niteliğiyle çelişen insanlar yetiştirmektedir. Bir imamın laik düşünceli olması doğal olarak beklenmeyebilir. Ancak devlet memuru bir doktorun, bir polisin, bir öğretmenin, bir kaymakamın ve valinin, bir mühendisin, bir yargıcın laik düşünceli olması devletin kurulu düzeni gereği bir tür zorunluluktur. Bu mesleklerden birini yapan kişinin din ve vicdan özgürlüğü anayasa güvencesi altındadır ancak bu kişi ve kişiler imam-doktor, imam-mühendis, imam-öğretmen, imam-yargıç, imam-kaymakam, imam-Emniyet müdürü, imam-valiye dönüşemezler. Ama uygulamada bu dönüşümün giderek yoğunlaştığı ve hızlandığı görülüyor.” (s.182-183)

Şimdi sıra 28 Ağustos 2022 tarihli Cumhuriyet gazetesinde:

Cumhuriyet’in yaptığı bir küçük araştırma bile Türkiye Cumhuriyeti’nin AKP’nin iktidarı alışının 21. yılında artık imam hatip mezunları tarafından yönetildiğini ortaya koydu. içişlerinden maliyeye, dışişlerinden milli eğitime, yargıdan Emniyet’e değin devletin tüm kilit noktalarında imam hatip okulu ve ilahiyat mezunları en üst düzeylerde görev üstlenmiş durumdalar.

Şarkıcı Gülşen’in bir sözünden yola çıkarak tutuklanması ile yeniden gündeme gelen imam hatip okullarının açıldıkları günden bu yana sürmekte olan ve “rejime yönelik siyasi arka bahçe olma” savları 20 yılı aşan AKP iktidarı ile tümüyle yaşama geçti. Devletin en üst düzey kademelerinde görev yapan imam hatip lisesi (İHL) ya da ilahiyat mezunu kimi yöneticiler şunlar:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (İstanbul İHL)

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (Gebze İHL)

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop (Tekirdağ İHL)

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (Uludağ İlahiyat)

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez (Kadıköy İHL)

- Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu (İstanbul İHL)

- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer (Tokat İHL)

- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati (Nizip İHL)

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (İstanbul İHL)

- Hâkimler Savcılar Kurulu Genel Kurul üyesi Aysel Demirel (Bursa İHL)

- Hâkimler Savcılar Kurulu Genel Kurul üyesi Ergün Şahin (Karadeniz Ereğli İHL)

- Hâkimler Savcılar Kurulu Genel Kurul Üyesi Bilal Temel (Demirci İHL)

- İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı (Çankırı İHL)

- Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş (Elazığ İHL)

- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Sezgin (Gerede İHL)

- Ankara Valisi Vasip Şahin (Erzincan İHL)

- Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı (Ankara Tevfik İleri İHL)

- Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım (Bayburt İHL)

- Samsun Valisi Zülkif Dağlı (Antalya İHL)

- Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu (Düzce İHL)

- Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan (Bekir Necati Sorguç İmam Hatip Yatılı Bölge Okulu)

- Kocaeli Valisi Seddar Yavuz (Balıkesir İHL)

- Merkez Valisi Mustafa Toprak (Erzincan İHL)

- Merkez Valisi Ahmet Kara (Erzincan İHL)

- Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu (Erzurum İHL)

- Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan (Zeytinburnu İHL)

- Bakû Büyükelçisi Cahit Bağcı (Çorum İHL)

- Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas (Merzifon İHL)

Araştırma kapsamında olmayan birçok siyasetçi, bürokrat yöneticinin de imam hatipli ya da ilahiyatçı olduğu biliniyor.